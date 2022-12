[株式会社講談社]





41年前、withは「Culture Magazine for Your Life」をテーマに創刊されました。

今回のリニューアルに際し、その創刊時のDNAを引き継ぐ形で、私たちは「親密な時を届けるヴィジュアルインタビュー誌」として生まれ変わります。



「人の言葉」には、ちょっぴり気分が乗らない時、苦しい時に私たちを応援してくれ、楽しい時、嬉しい時を、より華やかに彩る力があります。今後、withというメディアを通して、様々な経験をされた方の、人生や活動の一部をインタビューとして発信していきます。きっと、それは読者の皆様の人生をより明るく豊かにし、時に新たな自分軸をつかみ取るお手伝いになると思っているからです。



また、日本のみならずグローバルに活躍するクリエイター陣が集い手がけるヴィジュアルも必見。紙や印刷にもこだわったので、手元にずっと置いておきたくなる永久保存版に仕上がっているはずです。ぜひご期待ください。







希代の俳優・大泉洋さんが「また会いたい」と思われる理由



映画やドラマ、舞台、バラエティなど幅広く活躍する、俳優・大泉洋さん。2022年は大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で、源頼朝を演じ大きな話題に。3年連続となる紅白歌合戦の司会も決定! ますます存在感は増し、エンタメ界には欠かせない俳優の一人です。



今回は、そんな大泉さんの魅力をクローズアップ。撮影では黒スーツに身を包み、スタイリッシュでクールな姿から、コミカルな表情まで、さまざまな“顔”を魅せてくれました。



インタビューページでは、共演者や監督、スタッフ、そして視聴者から「また会いたい」「もっと見たい」と思わせる、“愛される理由”について深堀り。 愉快で巧みなトークスキルは大泉さんの持ち味ですが、それ以上に現場で大切にしていたこととは――? 「お世話になった人や好きな人とはずっと繋がっていたい」と語る大泉さんの、信頼関係の築き方を明かしてくれています。



さらに、公開中の主演映画『月の満ち欠け』についてのお話もたっぷりと。とことん感情移入できてしまう役柄だからこそ、オファーを引き受けることに二の足を踏んでしまったそう。それでもなぜ、挑戦しようと思ったのか、本作に込めた思いを誌面でぜひチェックしてください。





6人揃ってSixTONESが登場! クールなビジュアル&爆笑トーク ギャップ力満載の10ページに注目



カリスマ性を感じる圧倒的な存在感と高いパフォーマンススキル。

個性とパワーに満ちたSixTONESがwith1月号に6人揃って登場します!



SixTONESの魅力は、なんといってもスタイリッシュな輝きと、高身長の6人ならではの迫力あるビジュアル力! with1月号では、彼らの代名詞の1つともいえる「オールブラックスタイル」を身に纏い、モード感溢れるクールな姿を披露しています。メンバーのキャラクターに合わせ、ディテールまでこだわりぬいたコーディネートを颯爽と着こなした6人。撮影がはじまると、グッと集中し美しいポージングを繰り出しては、ため息が出るようなセクシーな表情でカメラと向き合い、「SixTONES×黒」の最高値を次々と更新! アップデートされた最強の姿を見せてくれました。



一方、メンバー6人のやんちゃさも彼らに惹かれてしまう大きな理由の1つ。グループショットのラストにオフショット用の撮影をお願いすると、にっこりとピースサインを見せたかと思えば、アニメ作品に出てくる「かめはめ波」を打ちあいながら戦ってみたり、一本締めをしてくれたり(笑)、と、夜の撮影にもかかわらず超元気&抜群のチームワーク! 見事、現場の空気をアゲてくれました。



そしてもちろん、SixTONESはトークも絶好調。トークセンスにも定評があるメンバーが今回語ったテーマは「俺らを滾(たぎ)らせること」。お互いが「滾ってるな」と思う瞬間をメンバーが語りあうなか、自身の「滾っている瞬間」をメンバーに挙げられた田中樹さんはキレッキレに次々と論破! 絶妙なテンポ感で進む5人との攻防も見どころのひとつとなっています。



優れた音楽性も、自分たちらしさを手にした強さも。いま最も「付いていきたくなる男たち」、SixTONESをさらに愛してしまう10ページ、どうぞご期待ください。





ジャニーズWEST 神山智洋さんが魅せた! 表現力が冴えわたるフォトセッションに注目



個性豊かな7人組アイドル、ジャニーズWESTにおいて最もアーティスティックに自らの道を進んでいる神山智洋さん。「with」1月号では、彼の“ほとばしる感性”にスポットを当てて、8ページの特集をお届けします。



歌唱力やダンススキルの高さはもとより、ギターを愛し、作詞作曲を手がけ、時には振り付けも担うという多才さで、「アイドル」の枠にとらわれない活躍を見せている神山さん。クリエイティブな才能の持ち主として知られるだけあって、撮影現場ではいつも求められたもの以上の表現で返してくれる非常に頼もしい存在でもあります。



そこで今回は、フォトグラファー蓮井元彦さんとのライブ感あるセッションを敢行。街の空気を感じながらフィルムカメラと対峙していく神山さんを、あらゆる角度でキャッチしていきました。現像された写真に現れたのは、強さと柔軟さ、どちらも感じさせる神山さんの表現者としての姿。フィルムの質感で伝えるエモーショナルなストーリー、必見です。



インタビューで神山さんが語ったのは、「アイドル」であることへのこだわり。「僕の根底にあるのは『アイドル』なんです。そこを譲る気はない」と力強く語るなど、アーティスティックな才能を開花させていく中で大切にしている「想い」をじっくりと伝えてくれました。また、大の美容好きという一面も披露。ライフスタイルを問うQ&Aでみせたチャーミングな回答にもご注目を。



撮影後「楽しかったなぁ。フィルム、ワクワクしますね」と語っていた神山智洋さん。彼の虹色の輝きを感じる8ページ、ぜひご覧ください。





なにわ男子 藤原丈一郎さん&大橋和也さんのダンスレッスン風景を誌上再現!



きらきらとしたルックスと関西出身の親しみやすいキャラクターを武器に、デビュー1年めにしてすでに国民的なアイドルへと飛躍を遂げた、なにわ男子。「with1月号」では、愛され力全開の7人から、藤原丈一郎さんと大橋和也さんのおふたりをフィーチャー! グループのパフォーマンス面を牽引する名コンビに登場いただきました。



関西ジャニーズJr.時代から、多くのレッスンやステージを共にしてきたというふたり。今回お届けする8ページの特集では、そんなふたりの歴史を感じる「ダンスレッスン」をイメージしたストーリーを撮影。実際に、呼吸を合わせながらステップを踏み、振り付けを確認していくふたりの姿をカメラにおさめました!



ダンスシーンでふたりが踊っていたのは、なにわ男子の楽曲はもちろん、“ジャニーズJr.時代にふたりでパフォーマンスした”という楽曲たち。撮影がはじまると、ふたりはあれこれ相談をしながら、自ら「5、6、7、8・・・♪」とカウントをとり、次々にシャープで美しいダンスを披露。「ええ? そんなんやったっけ?」(大橋さん)「忘れたん? こうやった!」(藤原さん)と、途中何度も笑いあったり、ツッコミあったりしながら、息のあったかけあいをみせていました。



撮影の合間に、ロケ場所のすぐ近くにスタイリッシュな建物を見つけた大橋さんが「うわぁ、おしゃれやなあ。あれやな? デナイザーズマンションやな!」とキュートな笑顔を見せると、すかさず「みなさん、聞きました? 今、大橋なんて言ったと思います?」と嬉しそうに藤原さんもニンマリ。その後「お前なあ!」と藤原さんが答え合わせを行うと、しばらくふたりは向かいあってキャッキャと爆笑しあい、現場全体をポジティブな空気で満たしてくれました。いつもどおりの仲の良さと、いつまでも変わらないプロフェッショナルな姿勢。まばゆいほどの煌めきを放つ彼らが、多くの支持を集める理由をあらためて感じる1シーンでした。



またインタビューも必見。なにわ男子のパフォーマンスのこと、年長組のふたりが感じているメンバーへの想い・・・など、藤原さん&大橋さんならではの対談内容となっています。



実力派のふたりを、スペシャルなかたちで特集した8ページ。どうぞお楽しみに。





今最も多忙を極める俳優の一人、柄本佑さんを“しっぽり”お酒を片手に撮り下ろし&濃厚インタビュー! withだけの3回連続のコラム『emoto’s emo』も必見!







ファンのみならず、彼をよく知る役者仲間、制作側、

クリエイター陣が軒並み“大好きな人”と語る、

俳優:柄本佑の、小さい頃からの夢とはーー?



先日、2024年のNHK大河『光る君へ』にて藤原道長を演じることも発表された柄本佑さん。脚本・大石静さん、主演は女優・吉高由里子さんとの、‘20年の大ヒットドラマ『知らなくていいコト』以来の再タッグ。誰もが「彼と再び!」と思うが故に、今多忙を極め、毎シーズン複数のドラマに重要な役どころで出演しながら、映画や配信作品などにも多数取り組み続けています。



そんな柄本さんに、どうしてもwithリニューアルの初号に出てもらいたいと熱烈オファー。



今回のwithでは、撮り下ろし&インタビューに加え、『emoto’s emo』というタイトルで、柄本佑さんの“今エモいもの”を、3回連続のコラム形式でお届けすることに。withでしか読むことのできない、柄本さんの“日常のエモ”にぜひ注目を。



小学校の卒業文集に「将来の夢:映画監督」と書いた

俳優:柄本佑の知られざる秘話



柄本佑さんが監督を務めた短編連作集『ippo』(『ムーンライト下落合』、『フランスにいる』、『約束』)が、満を持して、2023年1月7日より渋谷ユーロスペース他で公開に。



今回のインタビューでは、俳優・加瀬亮さんに直接出演オファーをした際の秘話や、幼少期からの映画愛、映画監督志望にまつわるエピソード、柄本家の“不文律”についてなど、取材のたびに丁寧に言葉を紡ぎ答えてくださる柄本佑さんならではの濃厚インタビューをお届けします。



俳優、そして映画監督・柄本佑がきっともっと好きになるーー。ちょっとマニアックでとても深い映画愛。一緒にお酒を嗜んでいる気分になれるようなスペシャル企画に、どうぞご期待ください。





渡辺直美の“世界的人気”の理由、知られざる秘話をwithが全網羅。『ヘアスプレー』、Podcast etc.… NYと日本での、数年にわたる活動模様を徹底レポート!









with独自目線で徹底解剖!

“コロナ禍でこんなにも観客が集まった舞台は異例中の異例”

帰国後、大ヒットした

渡辺直美主演・ミュージカル『ヘアスプレー』の裏側を特別取材



今年の6月、ミュージカル『ヘアスプレー』に向け久々にNYから帰国した渡辺直美さん。今回、彼女にラブコールを送り続けたwithが、関係者の協力を得て、年単位に及ぶ彼女の舞台への奮闘、日本と海外での軌跡、誰もが認める日本NO.1の人気者になったそのカギを、リニューアル初号・with1月号にて、未公開エピソードと共に特別レポートとしてお送りします!



2022年11月20日――。名古屋にある御園座で、ミュージカル『ヘアスプレー』大千穐楽のステージに立っていた渡辺直美さん。舞台は1962年のアメリカ・ボルチモア。踊ることが大好きで、いつの日か自慢のダンスで世界中の人を笑顔にしたいと夢見るプラスサイズの高校生・トレイシーを演じた彼女は、カーテンコールの割れんばかりの拍手の中、目頭を押さえながら登場しました。何度も声を詰まらせながら、共演者やファンへのメッセージともとれる愛に満ちた言葉で気丈に挨拶。客席の誰もが涙し、なんとも言えない感動に包まれた瞬間にwithも立ち会うことができ、改めて渡辺直美さんという存在やパワーの凄さを身に染みて感じた瞬間でした。



この凱旋公演は、彼女のパフォーマンス力や女優&コメディエンヌとしての能力の幅広さを証明する形となりましたが、海外では、モデルやインフルエンサー、PodcastのMCとしても認知され、その肩書きの多さは、彼女の魅力同様、無数に存在することは言うまでもありません。



でも、彼女のプロフィール上の職業は、徹底して“お笑い芸人”――。



どんなに活動が多岐に渡り、世界に飛び回る日々が続いても、人に笑いや夢や幸せを与えたいという思いは、ずっと変わらず、インスタライブやYouTubeでは、ポップに「みんなで一緒に世界に出ようゼ!」と語りかける渡辺直美さん。一人でも多くの人を笑顔に――。そんな彼女の、仕事やファンに向ける愛の深さは、色々なエピソードとなって語り継がれ、今回のレポートでも多数登場します。





12月15日発売のwith1月号では、ミュージカルへの準備期間の苦悩、知られざる秘話はもちろん、NYに拠点を移すまでに彼女が何を思い、夢やファンのためにどう行動に移してきたかを、詳細レポート解説。



残念ながら『ヘアスプレー』を見られなかった方やファンの方々にはもちろん、今何かに行き詰まってしまっている人たちにも“渡辺直美さんのパワフルな生き方”にぜひ注目していただきたいと思います。きっと素敵なヒントや生きる力を与えてくれるはずです。





吉高由里子さんが見せてくれたのは、“平熱くらいの感じ”な素顔



2024年の大河ドラマ『光る君へ』の出演が発表され、大きな話題を呼んだ吉高由里子さん。主演を務める2023年の1月期ドラマ『星降る夜に』の放送が待たれる中、本撮影は11月中旬、秋口らしい空気の冷たさと、昼下がりの穏やかな暖かさが入り混じった晴れ空の下、“なんてことない道端”で行われました。



「平熱くらいの感じで~」とシャッターを切るのは、日本を代表する写真家・佐内正史さん。ロケ場所に選んだのは、誰も気にも留めないであろう道端。しかし俳優の吉高さんがそこに立ち、写真家の佐内さんがその風景を切り取れば、その写真には忽然と奥行きが生まれ、物語の一片を見ているような感覚に襲われます。



気の置けないスタッフ陣、ゆったりとした時間が流れるなんてことない緑道、あくびが出そうになる昼下がり――妙な緊張感もなく、誰の目も気にせずに自然体な表情を見せてくれた吉高さんのまさに“平熱”を写し出した写真をぜひご堪能ください。中でも、本企画の2ページ目の写真にぜひともご注目ください。



インタビューページでは、「吉高さんにとっての“親密”」に迫ります。「“親密”ってちょっと漠然とした言葉ですよね」と話を切り出しつつも、「私にはいろんな“親密”がある」と、身近な“親密のカタチ”を明かしてくれました。また、吉高さんを形作った過去、そして見据える未来についても、吉高さんらしい言葉選びで、決してブレない考えを教えてくれました。



本誌には掲載できなかったアザーインタビュー企画「吉高由里子と東京」(仮)は、リニューアル創刊する雑誌『with』のウェブサイト「with digital」(12月下旬にオープン予定)に掲載予定です。東京で生まれ、東京で育ち、東京で働く――東京という街と一緒に生きてきた吉高さんが、改めてその魅力を深堀りします。過去の思い出とともに、それらを呼び起こす「当時聴いていた楽曲」も紹介してくれました。本誌と併せて、ぜひこちらもお楽しみください。





「じっくり読んで、ゆっくり考える」きっかけをコラム群「with Journal」で







“journal”という言葉は「専門誌」を意味しますが、とりわけ経済、政治、学術など、少々お堅い内容のものを指すことが多い言葉。その一方で、個人の「日記」や「日誌」という意味もあります。「with Journal」はまさに双方の行き来を目指し、その道のプロが執筆する、時代の先駆けとなる「専門性が高いコラム」。読者の皆さんにとって「ふとした時に読み返す自らの日記」のように身近に楽しんでもらいたいという思いを込めました。変化が早く、不確実性の高い時代だからこそ、「学び、考え抜いて得た知識」がこの先を生き抜くための武器になるのではないかと考えています。



初回は、ページ掲載順に柄本佑さん(俳優)、鶴見昂さん(パティシエ)、長内厚さん(早稲田大学大学院経営管理研究科教授)、武田砂鉄さん(ライター)、CRAZY COCOさん(芸人)、佐内正史さん(写真家)、よしひろまさみちさん(映画ライター)、松本花奈さん(映画監督)、大澤実音穂さん(バンド・雨のパレードのドラム)、長島有里枝さん(写真家・作家)と、各界で活躍される著者の方々にご登場いただきます。この時代にこそ大事にしたい価値観、料理の再発見、日常生活に取り入れたい経営学、明日使える英会話、新しく出会う音楽や映画、ジェンダー論の最前線など、「じっくり読んで、ゆっくり考える」きっかけを提供できるようなコラムが並びました。また、ウェブサイト「with digital」と連動して、紙と雑誌を問わず、さまざまな連載が走り出します。併せてぜひお楽しみください。





リニューアル創刊号カバーはHey! Say! JUMPの伊野尾慧さん&有岡大貴さん









リニューアル創刊号となる『with』1月号のカバーは、約6年半にわたり『with』の人気連載「Boys,be……!」に登場し、絶大な人気を得てきた伊野尾慧さんと有岡大貴さん。ロングインタビューを含む10ページの特集のほか、リッチな質感が嬉しいスペシャルピンナップも綴じ込み付録に! 『with』でのふたりを愛する皆様にはきっとたまらない、とある写真をピンナップに採用しました。伊野尾さん、有岡さん、そして『with』ならではの一枚、どうぞお楽しみに♪。



この他にも、モデル、俳優として活躍するモトーラ世理奈さん×G U CC Iによる撮り下ろしや、Snow Man 2023.4-2024.3 オフィシャルカレンダー 先行ビジュアルの公開など盛り沢山の内容でお届けします。きっと永久保存版として皆様に愛される一冊になっているはずです。





商品情報



with2023年1月号

定価:1450円(税込)

発売日:12月15日(木)発売 ※首都圏基準

http://withonline.jp/with_renewal



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/13-20:16)