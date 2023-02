[株式会社 学研ホールディングス]

30年以上愛され続ける『サイバーフォーミュラ』。公式コミック電子版の発売を記念し、電子版ご購入者様を対象に、七瀬みく先生&福田己津央監督のW直筆サイン色紙が抽選で3名様に当たるキャンペーン実施中!



株式会社 学研ホールディングス(東京・品川/代表取締役社長:宮原博昭)のグループ会社、株式会社 Gakken(東京・品川/代表取締役社長:五郎丸徹)は2023年1月21日にノーラコミックスDX『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』電子版を発売いたしました。これを記念して、電子版ご購入者様を対象に、七瀬みく先生&福田己津央監督のW直筆サイン色紙が抽選で3名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします!





『新世紀GPX(フューチャーグランプリ)サイバーフォーミュラ』は、1991年に放送されたサンライズ制作のテレビアニメと、その後発売されたOVA、ドラマCDなどで今なお多くのファンを持つアニメ作品です。1月22日に開催されたイベント会場で、ファン待望の電子版の公式コミックの発売が発表され、会場がおおいにわきました。









本書は電子版ONLYの特典満載!



紙版を持っている人のために、電子オンリーの特典を多数ご用意しました。





特典その1 ON AND ON

福田己津央監督原作の漫画『ON AND ON』(初出 アニメV)も収録。SAGAの成長したハヤトやあすかに会える!







特典その2

紙版収録のカラーピンナップの他に、電子版のために七瀬みく先生が描いたカラーイラストをさらに2点収録。ほぼ初公開となる、おへそがちら見えのセクシーなハヤトは必見!











サイン色紙プレゼントのチャンス!





そして、さらにファンの熱い要望に応えて、電子版ご購入者様を対象に、サイン色紙をご用意しました! クイズの答えと感想を送るだけで応募できます。(ただし、フォローとリツイートと応募フォームのご記入が必要です)



電子版ご購入者様を対象に、七瀬みく先生&福田己津央監督のW直筆サイン色紙を抽選で3名様にプレゼントいたします!

しかも作者の七瀬みく先生と監督の福田己津央氏の直筆サインだけでなく、七瀬みく先生の描く直筆のハヤトやあすか、加賀のイラストがこれまたステキでそそります! アナタのものにするべく、奮ってご応募ください。















キャンペーン応募方法













応募は、Twitterと、応募フォームから!クイズに答えてご参加ください。

1.TwitterでGakken【電子書籍】@gakken_kyoikuをフォロー

2.対象ツイートを「リツイート」

3.応募フォームより、必要事項を記入

★ツイッターのアカウント名(ID)

★ご希望の賞品(色紙) 3種(ハヤト、あすか、加賀)からキャラクターをお選びいただき、お書きください。



↓応募方法等詳しくはこちらから!



https://gakken-ep.jp/rd/rd1/cyber-formula-comic-cp202302

※応募規約等必ずご確認のうえご応募ください。



★クイズの答え。(電子版購入特典『ON AND ON』から出題する下記2問のクイズにお答えください。電子版を見返せば、と~ってもカンタンな問題です!)

●クイズ1

●クイズ2

★ご感想など

電子版コミックで一番よかった漫画のタイトルとコミック全体のご感想を、ぜひお聞かせください!



※応募規約の詳細については、「応募規約」をご参照ください。







「サイバーフォーミュラ POP UP STORE in ロフト」開催





サイバーファンにもう一つ嬉しいお知らせです。

2023年2月15日(水)より渋谷ロフトにて、また3月10日(金)よりロフト名古屋の計2店舗にて「サイバーフォーミュラ POP UP STORE in ロフト」の開催が決定致しました。



今回のイベントに向けて、レーサーたちがロードバイクでトレーニングをする日常をテーマにしたイラストは、TVシリーズのキャラクターデザイン・吉松孝博さんが描きおろし!



イベント会場では、新規描き下ろしイラストを使用した新商品などを多数先行販売する他、イベント限定購入特典の配布を予定しているそうです。『サイバーフォーミュラ』 ファンの皆さんが楽しめる企画をたくさん用意しているそうなので、お近くの人はぜひぜひ来場してみてください。



詳しくはこちらのURLからご確認ください。

https://event.amnibus.com/cyberformula-loft/



1月22日のイベントでは、会場で帰り際に配布したチラシがもらえなかった方が一部いらしたそうで、ごめんなさい。色紙キャンペーン情報を加えてさらにヴァージョンアップしたこのチラシを、渋谷ロフトにも置いていただきますので、ぜひ足をお運びのうえ、チラシをGETしてくださいね! そして、キャンペーンに応募して、あわよくば、Wサインの入った色紙までGET! どしどしご応募を。







イベント概要



◎会場 渋谷ロフト

開催期間:2023年2月15日(水)~2023年3月3日(金)

入場料:無料

住所:〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-1

営業時間:11:00-21:00

※最終日午後6時閉場

※今後の情勢に応じて適宜変更する場合がございます。

店舗情報:https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=189



◎会場 ロフト名古屋

開催期間:2023年3月10日(金)~2023年3月19日(日)

入場料:無料

住所:〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク内

営業時間:10:30-20:00

※最終日午後6時閉場

※今後の情勢に応じて適宜変更する場合がございます。

店舗情報:https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=295



(C)サンライズ





[商品概要]

『ノーラコミックスDX 新世紀GPXサイバーフォーミュラ』 電子版

監修:サンライズ

漫画:七瀬みく

希望小売価格:1,000円(税抜)

発売日:2023年1月21日

発売元:(株)Gakken



【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0BSF55H41/





・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/d272f062188337478d21d61b0601e535/









「ガッケンのハルガク 2023」では様々なキャンペーンを開催中!

■詳しくはこちらをチェック!

https://kosodatemap.gakken.jp/harugaku/



