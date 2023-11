[東京都]



2024年1月に都営バス100周年を迎える東京都交通局(東京都新宿区、交通局長:久我英男)と2023年11月に創業100周年を迎える富国生命保険相互会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:米山好映、以下「フコク生命」)は、“子どもたちが社会とつながるお手伝いをする“ため、100周年を記念したキャンペーンを実施することとしましたのでお知らせいたします。



キャンペーン概要

■概要

東京都交通局主催のイベントにおいて、フコク生命提供の「THE MUTUAL Art for children」おやさいクレヨンを、小さなお子さま連れの方等に無料で配布いたします。

■対象イベント

・都営フェスタ2023(2023年11月18日(土)開催)



https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/pickup_information/news/subway/2023/sub_p_2023101911202_h.html

・都営バス100周年記念イベント(2024年以降順次実施予定)【特設サイトURLは次頁参照】

・お子さま連れイベント(2024年実施予定)

・マナー啓発絵画コンクール(2024年実施予定)

※各イベントの詳細は東京都交通局HP等でお知らせいたしますのでご確認ください。



「THE MUTUAL Art for children」おやさいクレヨン

■米ぬかから採れた米油とライスワックスをベースに、収穫の際に捨てられてしまう野菜外葉を原材料に使用するクレヨンです。万が一、口に入れても安全な素材だけでできており、小さなお子さまも安心して使用できます。

■福島県立聴覚支援学校会津校生徒の作品をパッケージのデザインに使用しています。

■「THE MUTUAL Art for children」おやさいクレヨンは、「食品ロスの削減」への貢献であり、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた取組みの一つです。



【参考】都営バスとフコク生命の100周年事業について

【都営バス100周年事業】

○2024年1月18日に100周年を迎える都営バスでは、100年の感謝を皆さまにお伝えするとともに、今後、記念イベントの実施やグッズ販売なども予定していますので、順次ご紹介してまいります。

○都営バス100周年特設WEBサイトを開設しています。「東京と走り続けた100年」と称して都営バスの100年を振り返る 記念動画をご覧いただけますので、懐かしい背景にも注目してみてください。その他、都営バスの過去・現在・未来と、それぞれコンテンツをご用意しています。

都営バスの軌跡 (過去の扉)では貴重な昔の車両写真の紹介など、

今日も走り続ける(現在の扉)では自動車営業所の1日密着取材など、

次なる100年へ(未来の扉)では都営バスのこれからの取組みなど、順次公開してまいりますのでお楽しみに!!



都営バス100周年に向けた取組みはコチラ!



https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/100th̲anniversary/



【フコク生命100周年プロジェクト】

○2023年11月に創業100周年を迎えるフコク生命は、「THE MUTUAL」というコンセプトのもと100周年プロジェクトに取り組んでいます。「THE MUTUAL」とは、共感・つながり・支えあいをベースとした、次の100年に向け進化する次代の“相互扶助”のことです。

〇当プロジェクトでは、次代の“相互扶助”「THE MUTUAL」を発信していくことで共感の輪を広げ、100周年を迎えた時、「フコク生命っていいね!」とフコク生命に関わるすべての人と共感しあえる会社となることを目指します。

〇「THE MUTUAL Art for children」は、100周年プロジェクトの取組みの1つです。フコク生命が2012年度より開催している「すまいる・ぎゃらりー※」の作品をデザインとして活用し、その想いを発信していく活動です。作品を通じ、子どもたちと社会がつながるお手伝いをさせていただきます。

第1弾として「THE MUTUAL Art for children」エコバッグ、第2弾として「THE MUTUAL Art for children」おやさいクレヨンを製作しました。

※すまいる・ぎゃらりー

障がいのある子どもたちのアート制作を応援する活動として、内幸町本社ビル地下2階の壁面に全国の特別支援学校生徒の美術作品を展示する企画。2012年度より開催。



フコク生命100周年に向けた取組みはコチラ!

100周年特設WEBサイト



https://fukoku100.jp/



100周年公式YouTubeチャンネル「THE MUTUAL SQUARE」



https://www.youtube.com/channel/UC1nUAgA-TL0KKM4vHlon1kw



