［株式会社arma bianca］

DECO*27×OTOIRO×山中拓也による視聴者参加型音楽プロジェクト『MILGRAM -ミルグラム-』のLINEスタンプを配信いたします。



株式会社アルマビアンカはDECO*27×OTOIRO×山中拓也による視聴者参加型音楽プロジェクト『MILGRAM -ミルグラム-』のLINEスタンプを配信いたします。





株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）はDECO*27×OTOIRO×山中拓也による視聴者参加型音楽プロジェクト『MILGRAM -ミルグラム-』のLINEスタンプ配信を1月26日より開始いたしました。





『MILGRAM -ミルグラム-』より囚人別LINEスタンプ第2弾の登場です。



第二審シングル『全知全悩』MVのハルカからラインナップしました。



ぜひお友達と送り合ってご使用ください。



配信ページはこちら

https://store.line.me/stickershop/product/21700600/ja



【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町2-3-13 川本ビル

お問合せフォーム： https://armabianca.com/contact

担当： 齊藤直樹

Mail： info@armabianca.com

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