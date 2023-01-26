DECO*27×OTOIRO×山中拓也による視聴者参加型音楽…
［株式会社arma bianca］
DECO*27×OTOIRO×山中拓也による視聴者参加型音楽プロジェクト『MILGRAM -ミルグラム-』のLINEスタンプを配信いたします。
株式会社アルマビアンカはDECO*27×OTOIRO×山中拓也による視聴者参加型音楽プロジェクト『MILGRAM -ミルグラム-』のLINEスタンプを配信いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）はDECO*27×OTOIRO×山中拓也による視聴者参加型音楽プロジェクト『MILGRAM -ミルグラム-』のLINEスタンプ配信を1月26日より開始いたしました。
『MILGRAM -ミルグラム-』より囚人別LINEスタンプ第2弾の登場です。
第二審シングル『全知全悩』MVのハルカからラインナップしました。
ぜひお友達と送り合ってご使用ください。
配信ページはこちら
https://store.line.me/stickershop/product/21700600/ja
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町2-3-13 川本ビル
お問合せフォーム： https://armabianca.com/contact
担当： 齊藤直樹
Mail： info@armabianca.com
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発行元 株式会社 arma bianca
Web http://armabianca.com/
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