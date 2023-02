[株式会社 学研ホールディングス]

人気の家電や選べる電子マネーギフトなど、豪華賞品を抽選でプレゼント!(2月1日~5月31日)



株式会社 学研ホールディングス(東京・品川/代表取締役社長:宮原博昭)のグループ会社、株式会社 Gakken(東京・品川/代表取締役社長:五郎丸徹)は、2023年2月1日(水)より「ガッケンのハルガク2023」のキャンペーンとして、「Gakkenの商品・サービスを買うと抽選で555名様に豪華賞品が当たる!!」を開始いたしました。











「ガッケンのハルガク2023」とは、入学や進級など、新たに学びをはじめる春という節目のタイミングに合わせ、Gakkenが提供するさまざまな学びを提案し、学びたいすべての方を応援するキャンペーンです。

この「ガッケンのハルガク2023」の一環として、2023年2月1日(水)より、「Gakkenの商品・サービスを買うと抽選で555名様に豪華賞品が当たる!!」キャンペーンを開催いたします。対象期間中に、本や雑誌、学研教室、オンラインサービスなど、Gakkenの商品・サービスを購入しWEBからご応募いただくと、抽選で555名に人気の家電や選べる電子マネーギフトをプレゼントいたします。この機会に、ぜひご参加ください!







「Gakkenの商品・サービスを買うと抽選で555名様に豪華賞品が当たる!!」キャンペーン概要



応募期間:2023年2月1日(水)~5月31日(水)23:59

応募方法:

1.「応募フォーム」からGakkenIDをご登録(無料)し、ログイン(すでにGakkenIDをお持ちの方もご応募できます)。

2.GakkenIDでログインし、「アンケート回答画面」で必要事項をご記入後、「応募情報の入力画面」で購入レシートなどをアップロードして送信すると、ご応募が完了になります。

※学研教室、学研幼児教室、めばえ教室、Kimini英会話の会員の方は、会員情報をご入力いただくことで、購入レシートのアップロードに代えられます。

※キャンペーンの内容は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。



応募コース:

A賞 選べる電子マネーギフト1,000円分(530名様)







■EJOICAセレクトギフトとは(発行元:株式会社NTTカードソリューション)

EJOICAセレクトギフトは、さまざまな電子マネーやポイント等の中から自由に選び、交換できる電子マネーギフトです。

詳細はホームページ( https://atgift.jp/user/item/ejoica/ )をご覧ください。

※交換できる電子マネーやポイント等のラインアップは、各キャンペーン等によって異なります。



■EJOICAセレクトギフトの注意事項

・EJOICAセレクトギフトは、店舗等でのお支払いに直接利用することはできません。ご利用にはインターネット環境が必要です。

・EJOICAセレクトギフトには有効期限があります。有効期限を経過すると使用できなくなります。

・換金、返金又は取消、再発行はできません。

・登録(交換)に必要な通信機器、通信費等は利用者の負担となります。

・EJOICAセレクトギフトの登録サイトは、日本国外からのアクセスはできません。

・交換先の電子マネー等のサービス内容、お問い合わせ先などの内容は変更されることがあります。

・交換先の電子マネー等のラインアップは、NTTカードソリューション社と提携先との契約により、予告なく増減することがあります。

・交換レートは商品により異なりますので、登録(交換)画面に表示される交換レートをご確認ください。

・その他注意事項は「EJOICAセレクトギフト利用者規約」(https://atgift.jp/user/item/ejoica/use-rule/ )をご確認ください。

「EJOICAセレクトギフト」は、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトです。



※掲載されている電子マネー・ポイント等は、EJOICAセレクトギフトからの交換となります。

※「図書カードネットギフト」は、日本図書普及株式会社が発行する前払式支払手段です。

※「Vプリカ」は、ライフカード株式会社が発行するネット専用Visaプリペイドカードです。

※「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※「WAON(ワオン)」は、イオン株式会社の登録商標です。

※「Ponta」は、株式会社ロイヤリティ マーケティングの登録商標です。

※「楽天Edy(ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

※「nanaco(ナナコ)」は株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。本キャンペーンについてのお問い合わせは株式会社セブン・カードサービスではお受けしておりません。株式会社Gakkenまでお願いいたします。

※Google Play は Google LLC の商標です。

※(C) 2023 iTunes K.K. All rights reserved.

※本キャンペーンは株式会社Gakkenによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。株式会社Gakken(kosodatemap@gakken.co.jp)までお願いいたします。Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※Amazon種類別商品券は対象商品の購入にのみ使用できます。

※「JCBプレモデジタル」は、株式会社ジェーシービーが発行する前払式支払手段です。

※「NET CASH」は、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーサービスです。

※「apollostation キャッシュプリカ」は、出光クレジット株式会社が発行するプリペイド型の電子マネーです。





B賞 Nintendo Switch(5名様)







※B賞は5口以上でご応募が可能です。



C賞 ケンコー・トキナー SKY WALKER SW-0(5名様)









D賞 Dyson Supersonic Ionicヘアドライヤー(5名様)









E賞 バルミューダ BALMUDA The Pot(5名様)









F賞 BRUNO コンパクトホットプレート(5名様)









対象となるGakkenの商品・サービス:

●Gakkenの書籍・ムック・雑誌・マルチメディア商品・電子書籍

※古書店やフリマアプリ等で中古品として購入されたものは対象外となります。

●Gakkenの有料アプリ

●学研教室

●学研教室オンライン

●学研幼児教室

●めばえ教室

●ことばパーク

●Kimini英会話

●学研のプライム講座

●たいけんポケット



注意事項:

※各商品・サービスごとに応募方法が異なりますので、応募方法を必ずご確認のうえ、ご応募ください。

※1000円(税込)毎に1口の応募となります。賞品によっては応募に必要な口数が異なりますのでご注意ください。

※お一人様何回でもご応募いただけますが、同一レシート等で複数回応募することはできません。また、本キャンペーンにおける当選は1回限りとさせていただきます。不正が発覚した場合は、予告なしに応募を無効とさせていただきます。

※ただし、1.「毎日のドリル」2.「よみとく10分」3.「中学ひとつひとつわかりやすく」に関して別途実施されているキャンペーンへの応募でお使いになったレシートは、本キャンペーンでも一度限りで使用することができます。

※対象期間内のご購入であれば、商品・サービスを合算してご応募いただけます。

※1口以上のご応募となる場合、合計金額と口数を「応募情報の入力画面」でご記入ください。

※キャンペーンの内容は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※「Gakkenの商品・サービスを買うと抽選で555名様に豪華賞品が当たる!!」の詳細はこちらをご確認ください。



キャンペーンサイト https://kosodatemap.gakken.jp/harugaku/present/









■「ガッケンのハルガク2023」「ガッケンのハルガク2023」では20以上のキャンペーンを実施予定です。順次、キャンペーンサイト「ガッケンのハルガク2023」で紹介してまいります。ぜひご期待ください。





実施期間:2023年1月1日(日)~5月31日(水)

内容:Gakkenの商品・サービスに関するプレゼントキャンペーン等

キャンペーンサイト:https://kosodatemap.gakken.jp/harugaku/



【開催中のキャンペーン】

・「こそだてまっぷ」LINE公式友だち追加キャンペーン

応募期間:2023年1月1日(日)~5月31日(水)



・対象シリーズの購入レシートで必ずもらえる!図書カードネットギフト500円分を全員にプレゼント!!

対象商品:1.よみとく10分シリーズ(全44点)

2.毎日のドリルシリーズ(全64点)

3.中学ひとつひとつわかりやすく。シリーズ(B5判13点)

応募期間:1.2023年2月13日(月)~2023年5月31日(水)

2.2023年2月1日(水)~2023年5月31日(水)

3.2023年2月1日(水)~2023年4月30日(日)



・本を買って学研教室の無料体験に行くと図書カードネットギフト1000円分が1000名様に当たる!!

対象商品:総復習ドリル、総復習ドリル(短冊版)、全科プリント、毎日のドリルのうち、キャンペーンシールが貼ってある商品

応募期間:2023年2月1日(水)~2023年5月31日(水)



※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合があります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/02-12:16)