TVアニメ『SPY×FAMILY』のアニメスタジオWIT STUDIO とCloverWorksによるスタジオ公式SHOP「WIT×CLWアニメSPY×FAMILY SHOP」のPOP UP SHOPが原宿で開催決定!







■「SPY×FAMILY」とは

熾烈な情報戦が 繰り広げられる世界。諜報員〈黄昏〉に下された任務は、隣国との戦争回避のため、家族を作って名門校の懇親会に出席して標的に接触するというもの。〈黄昏〉は平凡な市民ロイド・フォージャーとして家族を作るが、娘アーニャは人の心を読む超能力者、妻ヨルは凄腕の殺し屋だった。秘密を抱えた家族が世界平和に挑む、大人気スパイコメディ。

2019年3月より「少年ジャンプ+」にて連載中の遠藤達哉による原作は数々の漫画賞を受賞し、コミックス11巻で累計3,100万部を突破(2023年7月現在)。

2022年4月よりSeason 1の放送が始まった本作は、原作人気を受けての期待に応えるべく、WIT STUDIOとCloverWorksによる2社共同制作という異例の体制が採られた。古橋一浩監督をはじめとするアニメ界屈指のスタッフ陣、江口拓也、種崎敦美、早見沙織ら人気キャスト陣に加え、主題歌を第1クールではOfficial髭男dism、星野源が、第2クールではBUMP OF CHICKEN、yamaが担当したことも話題となり、2022年の大ヒットアニメとして注目を集めた。さらに今年は10月よりテレビ東京他にて待望のSeason 2が放送されることに加え、12月22日には原作:遠藤達哉監修・キャラクター原案によるシリーズ初の映画となる『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』の公開も決定している。





TVアニメ『SPY×FAMILY』のアニメーション制作スタジオWIT STUDIOと CloverWorksによるスタジオ公式SHOP「WIT×CLWアニメSPY×FAMILY SHOP」のPOP UP SHOPの開催が決定いたしました。

新商品も続々登場し、店舗限定特典の配布も予定しております。続報はSHOP 公式SNSとSHOPサイトから発信予定です。今後ともぜひ、チェック&フォローをお願いします!





■通販サイト:https://www.movic.jp/shop/pages/WITCLW-spyfamilyshop.aspx

■WIT×CLWアニメSPY×FAMILY SHOP 公式SNS:https://twitter.com/WxC_spyfamily_S





【特典情報1.】

店頭にて商品を2,000円(税込)お買い上げ毎にショップビジュアルイラストカード(全10種)をランダムで1枚プレゼント!





【特典情報2.】

店頭にて商品を3,500円(税込)以上お買い上げでオリジナルショッパー (全1種)をプレゼント!





■開催情報

【期間】

2023年10月6日(金)~2023年10日22日(日)

営業時間:10:00~19:00

【住所】

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-8-23



■「WIT×CLWアニメSPY×FAMILY SHOP」とは

TVアニメ『SPY×FAMILY』のアニメスタジオである「WIT STUDIO」 と「CloverWorks」によるアニメスタジオ公式SHOP。

制作スタジオならでは中間成果物や描き下ろしイラストを中心に、子供から大人までお楽しみいただけるようなグッズを企画・展開し、皆様にお届けいたします。

SHOPに関する最新情報はSHOP TwitterとSHOPサイトをチェック。





※記載の内容は諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。予めご了承ください。





■権利表記:(C)遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

■TVアニメ『SPY×FAMILY』公式サイト:https://spy-family.net/

■WIT STUDIO:https://www.witstudio.co.jp/

■CloverWorks:https://cloverworks.co.jp/



