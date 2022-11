[株式会社講談社]

ゲームクリエイターズラボが支援するラボメンバーが決定。特別賞、奨励賞と合わせて発表いたします。





皆さまお世話になっております。

講談社ゲームクリエイターズラボ運営事務局です。



「年間最大1000万円差し上げますから、好きなゲームを作りませんか?」

という惹句で始まったインディゲームクリエイター支援プロジェクト

「講談社ゲームクリエイターズラボ」。



2022年7月に年1回募集から年4回募集にリニューアルし、

名称もゲームクリエイターズラボオーディション(GCLA)に変更。

今回の「GCLA Vol.1」はリニューアル後、初の募集となりました。









2022年7月~9月の3か月で募集したGCLA Vol.1の応募総数は351件。

この度はたくさんのご応募をいただきまして、誠にありがとうございました。

書類選考と面談を行い、会議で検討を重ねたうえで、

今回ラボメンバーとして2組のクリエイターさんを支援させていただくことに決定しました。



審査にあたってはこれまで通り、

我々ゲームクリエイターズラボが伴走することで、

クリエイターの皆さまの作品の魅力を最大限引き出せるか

という観点を最も重視いたしました。

ご応募いただいたどの作品も熱意に満ちた作品ばかりで、

不選出となった作品も、企画そのものを否定する意図はございません。

どの作品も、等しくすばらしいものばかりでした。



また今回、GCLAの募集開始と同時に「ゲーム持ち込み」も開始しました。

持ち込みで我々からフィードバックをさせていただき、

それを活かした形でGCLAにご応募くださった方も数多くいらっしゃいます。

最近、ゲーム持ち込みやイベント等で、

ゲームクリエイターズラボがゲーム開発のマイルストーンになっている

というお言葉をクリエイターさんからいただく機会が増えました。

もし、我々の取り組みが皆さまのゲーム開発のお役に立っているのであれば、

うれしいです。



私たちのプロジェクトはGCLAやゲーム持ち込みに限らず、

YouTubeであなたのゲームを紹介する「Amazing Indie Games」、

専門学校やイベントでのリアル持ち込み「ゲーム全国出張編集部」などが

近日中に始動予定です。

今後も様々な形でインディゲームクリエイターの皆さまを支援していきたいと思っておりますので、

引き続き何卒よろしくお願いいたします。



それでは「特別賞」「奨励賞」とともに発表させていただきます。





GCLA Vol.1 ラボメンバー



契約締結後、担当編集者が完成までフルサポートいたします。

【ゲーム内容は今後のイベント等で公開予定です。続報をお楽しみに!】



このバトルはあとでやります(仮)











【ジャンル】さきのばしRPG

【クリエイター】うりも

【Twitterアカウント】https://twitter.com/shiitakeurimo



【受賞コメント】

誰にも見せずにちょっとずつ作っていたゲームですが、

このオーディションの存在を知って応募することに決めたのが1年前。

1度目の応募では一次面接どまりでしたが、懲りずに作り続けていたら、

この度なんとラボメンバーに選出して頂きました!

ずっと作りたかったものに全力で取り組めるチャンスを得ることができて、

今、人生で一番わくわくしています!



【選評】

パッと見で誰もが立ち止まるかわいさ! モンスターとエンカウント時に「さきのばし」にできるという、人間のだらだらしたい欲求を満たす、ありそうでなかったRPG。いま風のビビットで気だるげなアートワークと、さきのばしシステムがうまくマッチしており、GCLへ2度目のご応募にして、満場一致でのラボメンバー決定となりました。



企画性 ★★★★

世界観 ★★★★★

実現性 ★★★★

現時点での完成度 ★★

かわいさ ★★★★★





きのこめあ











【ジャンル】ホラーアドベンチャー

【クリエイター】mt.saji(さじやま)

【Twitterアカウント】https://twitter.com/sajiyama1gome



【受賞コメント】

ずっと細々と個人で作ってきたゲームの集大成を、

このような最高のサポートの元で製作できることに感謝します!

この絶好の機会に最高に面白くて怖いゲームをお届けするため

死力を尽くして参りますので、応援よろしくお願いします!!!



【選評】

キノコと女の子の共依存関係…ダークで意外性のあるキャラクター設定が最高です! 性格の歪んだキノコに寄生された少女となり、タイムループを繰り返しながら300歩以内に屋敷から脱出するというシンプルかつ強烈なゲームサイクルにもシビれました。ぜひ、さじやまさんのこれからの歩みに伴走させてください! このたび初応募での受賞となります。



企画性 ★★★★★

世界観 ★★★★

実現性 ★★★★

現時点での完成度 ★

意外性 ★★★★★





GCL特別賞



【支援金50万円】

担当編集者をつけ、継続的支援をしていきます。



路地裏漂流記







【ジャンル】ホラーアドベンチャー

【クリエイター】化け猫00

【SNSアカウント】https://mobile.twitter.com/nemuina__zzz



【選評】

前回(ゲームクリエイターズラボ第2期)に引き続いて2度目の特別賞受賞となりました。化け猫00さんのデザインや世界観の創作力は本当にすばらしいです! まずはできるだけ短い期間で一本ゲームを作りきってみてください。完成させることが上達・進化への近道です。半年間担当を付け、伴走させていただきます!



企画性 ★★★

世界観 ★★★★★

実現性 ★★

現時点での完成度 ★★

ノスタルジー ★★★★★





奨励賞



【支援金5万円】



Cyber Ninja that Climbs the City(仮)



【ジャンル】ラバーリングアクション

【クリエイター】ミチ

【SNSアカウント】https://twitter.com/Michi07004956



【選評】

舞台は闇夜の摩天楼。上空の敵ドローンをつたいながら先へと進んでいくビジュアルがカッコ良すぎる! ご応募いただいた動画を拝見して、目が釘付けになりました。Ninjaになりきるという、男の子なら誰もが一度は妄想するロマンが詰まってます。 ゲームが遊べるようになるのを心待ちにしています!



企画性 ★★

世界観 ★★★★

実現性 ★★★

現時点での完成度 ★

サイバーパンク度 ★★★★★



かささぎサイカ



【ジャンル】アドベンチャー

【クリエイター】N-Lab.

【SNSアカウント】https://noael-lab.info/



【選評】

色々な傘を持ちかえながら、夏休みの街を探検する2D横スクロールアドベンチャー。澄んだ水色のドット絵で表現された空の描写がとても印象的で、その美しさに心が洗われました。ゲームサイクルやメカニクスの詳細はこれから考えるとのことだったので、もしよろしければ次も企画書を送ってくださると嬉しいです!



企画性 ★★

世界観 ★★★★★

実現性 ★★★

現時点での完成度 ★

「夏」度 ★★★★★



モミボス



【ジャンル】メトロイドヴァニア

【クリエイター】Peng

【SNSアカウント】https://twitter.com/KPgbUakosrrMcj1



【選評】

縦横無尽に攻撃やダッシュが繰り出せる自由な操作性のメトロイドヴァニア(探索性のある2D横スクロールアクションゲーム)。多彩なステージギミックや、キビキビと動く手触りの良いアクションが印象的でした。今後、磨き上げられた各要素がどのようにまとまっていくのか注目しています!



企画性 ★★

世界観 ★★★

実現性 ★★★

現時点での完成度 ★★★

アクションへのこだわり ★★★★★



BearRunnner Any% RTA



【ジャンル】横スクロールアクション

【クリエイター】しゅんて

【SNSアカウント】https://twitter.com/shunte_two



【選評】

近年特に激アツのRTA文化に触発されたユニークすぎる横スクロールアクション。ゲームの始め方がファミコンを叩いてバグらせるというところに、えもいわれぬノスタルジーを感じました。この企画としゅんてさんから感じるのは、一発ネタで終わらない底知れぬポテンシャルです。次回も送っていただけるのを心からお待ちしています!



企画性 ★★★★★

世界観 ★

実現性 ★★★

現時点での完成度 ★★★

ユニークさ ★★★★★



タノミのツナ(仮)



【ジャンル】経営シミュレーション

【クリエイター】たつとり

【SNSアカウント】https://twitter.com/tatsutori11



【選評】

レストランに勤務するウェイターとなって、接客を行うシミュレーションゲーム。たつとりさんご自身のレストラン勤務経験に裏打ちされた、オリジナリティあふれる企画の立て方に脱帽しました。来店したお客さんを観察しながら、その人たちが求める料理を探っていく今までにないゲーム性になるとのことで、どんなプレイ感なのか早く遊んでみたいです!



企画性 ★★★★

世界観 ★★

実現性 ★★★

現時点での完成度 ★

接客の奥深さ ★★★★★



