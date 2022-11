[株式会社講談社]





41 年前、『with』創刊時のテーマは“Culture Magazine for Your Life”。



その想い、そして長年愛されてきた名前を引継ぎ、ハイクオリティなビジュアルとインタビューに重点を置いた新生『with』がついに始動いたします。「親密な時を届けるビジュアルインタビュー誌」として、毎号を“永久保存版”といえるような贅沢な内容で構成。アーティストや俳優、カルチャーの最前線を担う皆様の魅力を、深く広くお届けしていきます!



そのリニューアル創刊号となる『with』1月号のカバーは、約6年半にわたり『with』の人気連載「Boys,be……!」に登場し、絶大な人気を得てきた伊野尾慧さんと有岡大貴さんにオファーしました。



この秋、Hey! Say! JUMPとしてデビュー15周年の節目を迎えたふたり。俳優、バラエティ、建築……と、個性を磨きながら活躍の場を広げてきた彼らの存在感は、グループ内外で高まるばかりです。そして、進化を続ける日々にあっても、ふたりの間に流れる絶妙な空気感はずっと変わることなく、いつまでもそのまま! なにやらおしゃべりしてはケタケタと笑いあったり、少年ぽくふざけあったり。「変わること、変わらないもの。」をテーマに掲げた最終号を経て再び動き出した『with』にとって、自分たちらしく、互いに高めあいながら歩みを進めるふたりは、まさに“今、想いを託したい存在”そのものである、と考えました。



約8ヶ月ぶりとなった撮影時、「なんか『with』なのに『with』じゃない不思議な感じ! 生まれ変わる『with』で、よく知っているスタッフさんに取材してもらって、いのちゃんとふたりで出られるのは嬉しい」(有岡)、「びっくりしました。まさかこんなに早く!」(伊野尾)と語っていた有岡さんと伊野尾さん。フォトグラファー土屋文護氏によるファッションシュートではおそろポーズを、スタジオを飛び出しある場所で行われたロケでは相変わらずのチャーミングなかけあいを披露しています。どちらも必見です!



さらに1月号では、ロングインタビューを含む10ページの特集のほか、リッチな質感が嬉しいスペシャルピンナップも綴じ込み付録に! 『with』でのふたりを愛する皆様にはきっとたまらない、とある写真をピンナップに採用しました。伊野尾さん、有岡さん、そして『with』ならではの一枚、どうぞお楽しみに♪。



彼らの今に迫った『with』リニューアル創刊号、2023年1月号は12月15日発売です!





商品情報



誌名:with2023年1月号

表紙:Hey! Say! JUMP 伊野尾慧&有岡大貴

定価:1,450円(税込)

発売日:12月15日(木)発売 ※首都圏基準

発行元:株式会社講談社

https://withonline.jp/with-renewal



