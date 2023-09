[株式会社アニメイトホールディングス]

株式会社ムービックは、『DARK SOULS III』をイメージしたデザインのインテリアを発売いたします。





『DARK SOULS III』とは、アクションRPG「DARK SOULS」シリーズの三作目。広大なスケール感と独特の立体探索マップのステージで、動的な光源処理、風に舞う灰、光と影のコントラストなどの多彩なインタラクションにより、プレイヤーを世界観に没入させる大人気作品。この度、本作の新商品が登場いたします。





『DARK SOULS III』よりインテリアグッズが登場!

「太陽の戦士」や「カタリナのジークバルト」をそれぞれイメージした「クロック」、「スープマグ&ミニプレートセット」と、「ダークソウル」の世界観をイメージした「小物置き」をラインナップ。



【クロック】





「太陽の戦士」をイメージしたクロック。



ホーリーシンボルが輝く文字盤には太陽を賛美する戦士をあしらいました。

しっかりとした作りながらもマットブラックのスチール製です。



壁に立てかけるだけでも雰囲気抜群なアイテムです。

裏側には壁掛け穴付きなので壁掛け時計としてもお楽しみいただけます。



あなたのお部屋に太陽の輝きをお届け!



【商品名】クロック

【価格】11,000円(税込)

【受注期間】2023年9月22日~10月10日

【発売日】2024年3月上旬頃



■スープマグ&ミニプレートセット





「カタリナのジークバルト」をイメージしたスープマグ&ミニプレートセット。





落ち着いた色合いのスープマグ本体にはジークバルトの「兜」を浮かび上がるようなエンボス加工で表現しました。

スープ以外にもコーヒーや紅茶などお気に入りの飲み物でカフェタイムにもぴったり!



木製のプレートには「ジークの酒」と「太陽あれ!(Long may the sun shine!)」の刻印をあしらいました。

ソーサーやパンやサラダなどの取り皿としても使いやすいプレートです。



カトラリーにはお馴染みの「うーむ…ウムムムム…(Hmm...Mmm..)」のセリフを刻印しました。



ジークバルトと過ごす休息の時を楽しんで。



【商品名】スープマグ&ミニプレートセット

【価格】7,700円(税込)

【受注期間】2023年9月22日~10月10日

【発売日】2024年3月上旬頃

【電子レンジ・食器洗い乾燥機 】マグ:使用可/カトラリー・プレート:使用不可

【オーブン】使用不可



※食器はひとつひとつ手作りのため、釉薬のかかり具合やピンホール、焼成具合などに個体差が生じます。

また、カトラリーに関しましても木製の特性として木目・色合い・サイズには個体差があり、商品写真とお届けする商品は全く同じではありません。

こちらに関する交換・返品はできませんので予めご了承ください。



■小物置き





「DARK SOULS III」の世界観をイメージした、シックな色合いで重厚感のある木製の小物置きです。





上部は「ロスリック城」をイメージした形状にレーザー加工を施し、背には「王たちの化身」を焼き印であしらいました。



指輪や眼鏡などの小物を収納するだけでなく、お気に入りの小物を飾るディスプレイ用としても大活躍。

「篝火」の焼き印入りスマホスタンドは充電しながらご使用いただけます。



デスクやサイドテーブルなどに置いて世界観を楽しんでくださいね。



【商品名】小物置き

【価格】7,150円(税込)

【受注期間】2023年9月22日~10月10日

【発売日】2024年3月上旬頃



■詳細:https://www.uselessuse-lab.com/f/feature/darksouls_01_clock



■「UUL」

「UUL(UselessUse laboratory)」は、インテリア・雑貨のカテゴリーで好きなキャラクターと過ごす『新しいカタチ』を提案するライフスタイルブランドです。ON/OFFどちらでも楽しめるデザインで、好きなキャラクターとの毎日を楽しくおしゃれに彩ります。現在様々なコラボ商品を企画中。いままでのキャラクターグッズにはない、素材感にもこだわった商品を展開してまいります。



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様、フェア内容につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。



■権利表記:Dark Souls(TM)III & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc.

■「DARK SOULS」シリーズ公式HP:https://www.darksouls.jp/

■ムービック:https://www.movic.jp/



【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。



