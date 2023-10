[東京都]



東京都は、脱炭素化に向けた実効性ある行動を加速させるため、気候危機行動ムーブメント「TIME TO ACT」を展開しています。

このたび、東京都主催で「TIME TO ACTフォーラム2023:エネルギーの脱炭素化~都市における再生可能エネルギーの実装加速化に向けて~」を下記のとおり開催いたしますのでお知らせします。

都市における再生可能エネルギーの実装加速化を目指し、知見を共有するとともに、具体的な行動を呼びかけます。

会議の様子は、以下のアドレスから、ライブ配信にて、どなたでもご視聴いだけます。

是非ご視聴いただけますと幸いです。





https://www.time-to-act.metro.tokyo.lg.jp/forum



==========「TIME TO ACTフォーラム2023」概要==========

【日時】

2023年10月19日(木) 10時30分から12時00分まで(日本時間)



【開催形式】

対面とオンライン(YouTubeライブ配信、事前登録不要)※日英同時通訳あり



【テーマ】

エネルギーの脱炭素化~都市における再生可能エネルギーの実装加速化に向けて~



【プログラム】

10:30-10:35 開会

10:35-10:40 ゲストスピーチ

10:40-11:00 基調講演

11:00-11:55 パネルディスカッション

11:55-12:00 閉会

※プログラム内容等は変更となる場合がございますので、予めご了承ください。



[お問い合わせ先]

東京都 環境局 総務部 環境政策課 国際環境協力担当

Email:S0000721@section.metro.tokyo.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/07-10:46)