■Qpa(ハート)LAND world caravan in animate

https://www.animate.co.jp/ex/qpaland/









株式会社アニメイトは、株式会社竹書房のBLレーベル『Qpa』とコラボした企画「Qpa(ハート)LAND world caravan in animate」として、オンリーショップやフェア、Gratteなどを2023年10月から開催いたします。



『Qpa』とは、竹書房が毎月24日に配信しているBLレーベル。今回のコラボでは、『Qpa』で活躍する人気作家による「テーマパークでのデート」をコンセプトに描き下ろしたイラストが登場します。



アニメイト池袋本店7F催事場で10月14日~10月29日まで開催する「Qpa(ハート)LAND オンリーショップ」は、描き下ろしイラストが会場を彩り、撮影ブースの設置、記念グッズの販売、特典の配布を行います。



また、全国アニメイト・アニメイト通販では10月17日~11月12日まで「Qpa(ハート)LAND meets a Comics Fair 2023」を開催いたします。対象商品を1冊ご購入毎にフェアポイントレシートを1ポイントお渡しし、2ポイントと交換で特典「12P小冊子(全3種)」を1点プレゼントいたします。



さらに、アニメイト池袋本店・秋葉原2号館・渋谷・吉祥寺パルコ・横浜ビブレ・名古屋・大阪日本橋・仙台・岡山で10月14日~11月26日まで開催する「Qpa(ハート)LAND Gratte」では、ドリンクの上のクリームにキャラクターをプリントしたグラフィックラテ“グラッテ”&アイシングクッキーを楽しむことができ、イラストは全37種から選ぶことができます。



この他にもさまざまな催しを行うほか、アニメイト海外店舗での開催も予定しておりますので、ぜひチェックしてみてください!



■「Qpa(ハート)LAND world caravan in animate」情報

<オンリーショップ>

Qpa(ハート)LAND オンリーショップ

開催期間:2023年10月14日~10月29日

開催場所:アニメイト池袋本店7F催事場

開催内容:展示(撮影ブース、他)、記念グッズの販売、特典の配布(会場で開催記念商品を10,000円〈税込〉ご購入毎に「ハートホロ入り(ハート)特製スティックバルーン」〈全10種〉を1点進呈 ※特典の絵柄はお選びいただけます。)



■Qpa(ハート)LAND くじ引き企画

開催記念商品をご購入3,000円(税込)ごとにくじ引きチャレンジを実施!

参加賞として「ランドチケット風カード(全37種)」を1枚お渡し、当たりが出た方には景品もプレゼント!



【景品内容】

・直筆サイン入り複製カラー原画

・ランドチケット風カードA~Dセットのいずれか1セット

・Qpa(ハート)LAND ロゴ入りポケットティッシュ



※直筆サイン入り複製カラー原画につきましては、参加作家様37名からお選び頂けます。

※「ランドチケット風カード」の絵柄はお選び頂けません。

※期間中であっても景品・参加賞は無くなり次第終了となります。



■Qpa(ハート)LAND オンリーショップ開催記念商品

トレーディング推しカプ(ハート)フォトカード

発売日:2023年10月14日

価格:各300円(税込)

種類:A(全9種)/B(全9種)/C(全9種)/D(全10種)





アクリルスタンド

発売日:2023年10月14日

価格:各1,650円(税込)

種類:37種





トレーディングハート型ホロ缶バッジ

発売日:2023年10月14日

価格:各500円(税込)

種類:A(全9種)/B(全9種)/C(全9種)/D(全10種)





キラメキ(ハート)ホログラムステッカー

発売日:2023年10月14日

価格:各600円(税込)

種類:37種





バルーン風ハートアクリルステッキ

発売日:2023年10月14日

価格:各1,320円(税込)

種類:37種





FUWAFUWA NO KAMI ぬいぐるみキーホルダー

発売日:2023年10月14日

価格:2,000円(税込)







クリアマルチケース

発売日:2023年10月14日

価格:各1,200円(税込)

種類:5種





デート風ミニアクキー付きポップコーン

発売日:2023年10月14日

価格:各1,100円(税込)

種類:5種





Qpa(ハート)LANDオールスターズ缶入りチョコクランチ

発売日:2023年10月14日

価格:1,600円(税込)





<フェア>

Qpa(ハート)LAND meets a Comics Fair 2023

開催期間:2023年10月17日~11月12日

開催場所:全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容:対象商品を1冊ご購入毎に、フェアポイントレシートを1ポイントお渡しし、2ポイントと交換で特典「12P小冊子(全3種)」を1点プレゼントいたします。

特典内容:12P小冊子(全3種)

【DREAM】…麻倉 唯・いぬおかにい・宇野ユキアキ・S井ミツル・爺太・灰田ナナコ・はらだ・緋汰しっぷ・ミギノヤギ・依子・輪子湖わこ



【ADVENTURE】…あがた愛・阿賀直己/お吉川京子・あずみつな・おわる・加東鉄瓶・コウキ。・さきしたせんむ・ちしゃの実・ぺそ太郎・望月うた・やまち・百合アズル



【FANTASY】…宇良たまじ・かさいちあき・久喜わかめ・楔ケリ・高崎ぼすこ・蔓沢つた子・那木 渡・喃喃・noji・昼寝シアン・みちのくアタミ・山口すぐり

※特典の絵柄はお選びいただけません。



<Gratte>

Qpa(ハート)LAND Gratte

開催期間:2023年10月14日~11月26日

開催場所:アニメイト池袋本店、秋葉原2号館、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、名古屋、大阪日本橋、仙台、岡山

<クッキー出張販売店舗>アニメイト札幌、町田、京都、福岡パルコ、広島

メニュー:

<グラッテ(絵柄全37種)>イートイン605円(税込) テイクアウト594円(税込)

<クッキー(絵柄全37種)>イートイン550円(税込) テイクアウト540円(税込)



有償特典:メニューをご注文1点につき、+500円(税込)で「アクリルコースター」を1枚ご購入いただけます(絵柄はお選びいただけません)。



※内容は諸般の事情により変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



■権利表記

(C) あがた愛・阿賀直己・お吉川京子・麻倉 唯・あずみつな・いぬおかにい・宇野ユキアキ・宇良たまじ・S井ミツル・おげれつたなか・おわる・かさいちあき・加東鉄瓶・久喜わかめ・楔ケリ・コウキ。・さきしたせんむ・爺太・末広マチ・高崎ぼすこ・ちしゃの実・蔓沢つた子・那木 渡・喃喃・noji・灰田ナナコ・はらだ・緋汰しっぷ・昼寝シアン・ぺそ太郎・ミギノヤギ・みちのくアタミ・望月うた・山口すぐり・やまち・百合アズル・依子・輪子湖わこ/竹書房



■関連URL

Qpa(ハート)LAND world caravan in animate

https://www.animate.co.jp/ex/qpaland/



『Qpa』公式サイト

https://bl.takeshobo.co.jp/qpa/



