[株式会社アニメイトホールディングス]





2023年9月20日から、声優ガールズユニット・IBERIs&によるトーク番組『IBERIs&の愛され声優塾』の放送が決定しました。

声優プロダクション・81プロデュース主催のオーディションで、3,000人以上の応募者から選ばれた8人組声優ガールズユニット・IBERIs&(イベリスアンド)。

2023年3月にメジャーデビューを果たした彼女たちは、愛される声優を目指して日々勉強中!

番組では、塾長の奥田修二(ガクテンソク)のもと、第一線で活躍する先輩声優からラジオトーク、アフレコ、ステージパフォーマンスなど、声優・アーティストにとって大切なことを学んでいきます。

ナレーションは関俊彦。









番組名:IBERIs&の愛され声優塾

出演:池田百々香、大橋海咲、小川華果、園田れい、西尾桃子、浜崎七海、日菜、三波春香(IBERIs&)ほか

MC:奥田修二(ガクテンソク)

ナレーション:関俊彦

放送:BSよしもと 2023年9月20日より 毎週水曜24:30~

製作:IBERIs&の愛され声優塾 製作委員会





■番組公式X(Twitter)https://twitter.com/iberis_and_juku

■番組公式サイトhttps://bsy.co.jp/programs/by0000019067

■コピーライト (C)IBERIs&の愛され声優塾



【IBERIs&プロフィール】



「IBERIs&」は、「SUN AUDITION~君のストーリーをつくろう!君が声優アーティストになる物語~」にて応募総数3,347名の中から選ばれた、池田百々香、大橋海咲、小川華果、園田れい、西尾桃子、浜崎七海、日菜、三波春香の8名で結成された演技・歌・ダンスの3つを兼ね備えた声優ガールズユニット。





IBERIs& 公式サイト https://iberis-and.com/

IBERIs& 公式YouTube https://www.youtube.com/c/IBERIsOfficial

IBERIs& 公式X(旧Twitter) https://twitter.com/IBERIs_and

IBERIs& 公式Instagram https://www.instagram.com/iberis_and/

IBERIs& 公式TikTok https://www.tiktok.com/@iberis_and



メンバープロフィール・SNS





■池田百々香(いけだももか)





出身:大阪府

誕生日:1月6日

趣味・特技:読書、洋画鑑賞

Twitter:@damochan_choco

Instagram:@damochan_choco

TikTok:@damochan_choko















■大橋海咲(おおはしみさき)



出身:新潟県

誕生日:11月24日

趣味・特技:音楽鑑賞

Twitter:@ohamisa_IBERIs

Instagram:@ohamisa_iberis_and

TikTok:@misaki_ohasi

【主な出演作品・番組】

朗読劇『四月は君の嘘』井川絵見役

ラジオ番組「IBERIs& 大橋海咲の私一人前(いっちょまえ)声優になるんさね!」 パーソナリティ

ラジオ番組「IBERIs&の#推し教えたいむ」





■小川華果(おがわはなか)





出身:北海道

誕生日:12月28日

趣味・特技:カラオケ、

映画・アニメ鑑賞、音楽鑑賞、キャベツの千切り

Twitter:@hanaka_IBERIs

Instagram:@kappa.1228

TikTok:@hanaka_iberis_and

【主な出演作品・番組】

ボイスコミック『どん底からの逆ハーレム~メンズコスメ企画部に異動ですか!?~』 野見山 柚<主役>





■園田れい(そのだれい)





出身:神奈川県

誕生日:1月10日

趣味・特技:イラスト

Twitter:@sonoda_dane

Instagram:@sonoda_0110

TikTok:@sonoda_0110

















■西尾桃子(にしおももこ)



出身:兵庫県

誕生日:9月15日

趣味・特技:アイドル、漫画鑑賞、サンバ

Twitter:@momoko_IBERIs

Instagram:@momoko__iberis_and

TikTok:@momoko_iberis_and

【主な出演作品・番組】

スマートフォン用ゲームアプリ『刻のイシュタリア』 ソミュール役

TVアニメ『異世界はスマートフォンとともに。2』 ウェンディ役

TVアニメ『MIX MEISEI STORY ~二度目の夏、空の向こうへ~』佐々木の娘役

WEBCM『自動車整備士PR動画「これからが、おもしろい」篇 』

新人整備士役



■浜崎七海(はまざきななみ)





出身:東京都

誕生日:9月20日

趣味・特技:ゲーム、運動

Twitter:@hamazaki_nanami

Instagram:@hamazaki_nanami

TikTok:@hamazaki_nanami













■日菜(ひなの)





出身:千葉県

誕生日:5月16日

趣味・特技:ダンス

Twitter:@st_hinano

Instagram:@hinano_shiratama

TikTok:@st_hinano













■三波春香(みなみはるか)





出身:沖縄県

誕生日:2月22日

趣味・特技:ドライブ、ヨガ、スキンケア、占い、メイク

Twitter:@minami_haruka02

Instagram:@minami_haruka02

TikTok:@minami_haruka02

【主な出演作品・番組】

アニメ『Call Star-ボクは本当にダメな星?-』 野次馬A役、被害者1役

アニメ『テクノロイド オーバーマインド』 観客役









【IBERIs& 3rd Single 商品概要】



「Bloom up the sky」

■発売日: 2023年10月4日(水)

■形態数:全9形態 全形態共通価格:1,000円(税込)

IBERIs& ver. :UPCH-6011

*下記、メンバー Solo ver.(全8種類)

Momoka Solo ver.:UPCH-6012

Misaki Solo ver.:UPCH-6013

Hanaka Solo ver. :UPCH-6014

Hinano Solo ver.:UPCH-6015

Rei Solo ver. :UPCH-6016

Momoko Solo ver.:UPCH-6017

Nanami Solo ver.:UPCH-6018

Haruka Solo ver.:UPCH-6019





■収録曲(9形態共通)

1. Bloom up the sky

IBERIs& ver.には20Pフォトブックレット付



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/17-11:16)