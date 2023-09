[東京都]

東京都は平成30(2018)年度に「東京金融賞」を創設し、都民等の課題の解決に資する画期的な金融商品やサービスの開発を目指すフィンテック企業や、ESG投資で優れた取組を実践する事業者を募集、表彰しています。

金融イノベーション部門について今年度の募集を実施したところ、日本を含む27の国・地域より過去最多となる117者の応募がありました。一次審査の結果、下記の16者が支援プログラムに参加することとなりましたので、お知らせします。







支援プログラム参加事業者(アルファベット順)







●BlackSwan Technologies Inc.(イスラエル)

複数のAIを用いたアプリケーション作成プラットフォームを金融機関に提供。金融犯罪やマネーロンダリングの防止等の情報収集や分析などを支援する。



●Carbon Credit Market LLC (米国)

ブロックチェーンでトークン化されたカーボンクレジットやクリーンエネルギーの売買を行う市場を提供する。





●クレジットエンジン株式会社 (日本)

保証協会融資の借入申込をデジタル化するプラットフォームを提供する。





●サイカルトラスト株式会社 (日本)

Web3.0を活用して真正性を担保するプラットフォームを提供。半導体のサプライチェーン強靭化や基幹インフラ機器の真正性の確認を支援する。





●Desiderata Impact Ventures Private Limited (インド)

事業活動と融資手続きを統合したプラットフォームを通じて、大手メーカーやその小売業者から融資に必要な情報を自動的に取得。ビジネスプロセスの自動化とともに融資手続きの効率化に寄与する。





●Earthtide Labs OU (エストニア)

マングローブや燃料機関の性能向上等の再生プロジェクトにより発行されるカーボンクレジット取引所を提供する。





●Fresh Supply Co Pty Ltd (豪州)

農産物やサプライチェーンに関する情報をトークン化。農業事業者が融資を受けるために必要な情報を金融機関に提供し融資の迅速化に貢献する。





●iChain株式会社 (日本)

ECサイト上で、関連する保険の申込を可能にするプラットフォームを提供する。





●インパクトサークル株式会社 (日本)

インパクト投資が可能なプラットフォームを提供。投資案件に関し、データ等から社会的インパクトを分析・可視化し投資家に提供する。





●Inovat Ltd. (英国)

海外旅行者に税金還付手続きをデジタルで完結できるサービスを提供する。





●株式会社LIFEFAB (日本)

人生100年に必要なお金を可視化する年金ダッシュボードを提供。あわせて資産形成を支援する金融教育コンテンツ等を提供する。





●株式会社MEBAIS (日本)

医療機関向けに、AIを用いたレセプト※のチェック・分析ツールを提供する。

※医療機関が健康保険組合等に医療費を請求するための診療報酬明細書。





●野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社 (日本)

株式会社Japan Search Fund Acceleratorとともに、人を軸とした事業承継を目的とした「サーチファンド」を組成。経営者候補と中小企業をつなぎ、円滑な事業承継やその後の企業の成長を支援する。





●Poco Inc (シンガポール)

Web3.0のゲーム内でNFT等の資産を購入する際、法定通貨をベースとした多様な決済手段を提供する。





●Protosure, Inc. (米国)

保険商品をノーコードで設計できるシステムを保険会社に対して提供する。





●Toggle合同会社 (日本)

資産運用アドバイザー等に対して、顧客のポートフォリオ分析をサポートするAIチャットボットを提供する。





支援プログラムの実施





今後、上記16者に対し、支援プログラム(メンターシッププログラム、ビジネスマッチング、海外への発信支援等)を実施し、最終審査による順位付けを行った上で、上位3者を表彰します。表彰式の詳細は後日決定の上、公表します。





※支援プログラム参加事業者のサービス等の利用はご自身の判断でお願いします。



詳細はウェブサイト(https://www.finaward.metro.tokyo.lg.jp/)をご覧ください。







企業プレスリリース詳細へ (2023/09/29-20:40)