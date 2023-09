[株式会社アニメイトホールディングス]





本格的な音楽とドラマで贈る、音楽×声優ボーイズアイドルコンテンツ『HeavenlyHelly』(ヘヴンリーヘリー、通称ヘヴヘリ)。



本作は神の怒りを買い、人間界に堕とされた天使と悪魔たちが、それぞれ元の世界に戻るために、堕天使=【FAB-EL(ファブエル)】、堕悪魔=【Inferno Teller(インフェルノテラー)】という2つのユニットにわかれてアイドルとして活動するという、ボイスドラマと楽曲展開をメインに展開中のアイドルコンテンツです。さらに、仲村宗悟さん、濱野大輝さん、土岐隼一さん演じる 「Seraphilight(セラフィライト)」というHeavenlyHelly Voice Drama内で絶大な人気を誇るアイドルグループが登場! その歌声とカリスマ性は留まることなく、世界中を魅了している中でドラマの世界でエンターテインメント界の大スターとして君臨し、ますますコンテンツを盛り上げています。





そんなヘヴヘリは、2021年11月よりVoice Drama 1stシーズンがスタートし、2023年より展開されてきた2ndシーズンが遂に2023年9月13日に完結! 怒涛の展開を是非最後までお楽しみください!





▼Voice Dramaはこちらから

https://www.youtube.com/playlist?list=PLv40uPQ3H9BXPEloUiiLuVc2rKc2UuI6M





HeavenlyHelly All Stars「Amazing World」は好評配信中



HeavenlyHellyよりFAB-EL、Inferno Teller、Seraphilightの3ユニット13名による合同曲が遂に実現!HeavenlyHellyから「感謝」をファンにお届けします!

HeavenlyHelly All Stars「Amazing World」は好評配信中です。

聞けば思わず声を上げたくなるようなアッパー・チューンの今作は、HIP HOP × ROCK × ELECTRO = 3グループそれぞれが持つサウンド・エッセンスを凝縮した極上エンタテインメント・トラック!

仲間たちとの出会い、そしてファンとの出会いへ"感謝"のメッセージを込めたポジティブな歌詞と共に、まさに"アメイジング"なHeavenlyHellyの世界を楽しんで下さい!





▼ストリーミング&ダウンロードはこちら

https://heavenlyhellyallstars.lnk.to/amazingworld

▼MVフル公開中 https://youtu.be/2BkwY2EsO94





◇CHARACTER&CAST

●FAB-EL

ルーシュ 三野雄大

ファウタ 藤澤奨

ガブ 竹田海渡

ジェリー 草野太一

ミカ 田中章貴

●Inferno Teller

ダンセル 坂田将吾

ペギー 吾妻奎太

ダーリョン 日向朔公

エルゴン 野辺シュウ

ザイール 佐藤悠雅

●Seraphilight

ラカス 仲村宗悟

トモ 濱野大輝

ソル 土岐隼一

◇Music Credit

Release Title : Amazing World

Lyrics by栗原暁 (Jazzin’park) / D&H (PURPLE NIGHT)

Music&Arrangement by Red-T / INTERCEPTBEATS

Recorded & Mixed by Hideaki Ikawa at Universal Music Studios Tokyo / PUT TOGETHER





FAB-EL・Inferno Teller3か月連続ライブ公演が遂に千秋楽!







アニメイトシアターにて7月・8月・9月3ヶ月連続で開催されている「ヘヴヘリ祭!」。

9月24日(日)には最終公演日を迎える。 朗読劇あり、バラエティあり、ライブありの盛りだくさんの内容で7月~3か月連続走り抜いてきた。 是非このチャンスをお見逃し無く!





<概要>

ヘヴヘリ祭!

池袋に舞い堕ちたアイドル!~人間の皆さん絶対来てくれよな~

・開催日 9月24日(日)

・会場 アニメイトシアター

住所:〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-7

・出演者

FAB-EL:ルーシュ/三野雄大、ファウタ/藤澤奨、ガブ/竹田海渡、ジェリー/草野太一、ミカ/田中章貴

Inferno Teller:ダンセル/坂田将吾、ペギー/吾妻奎太、ダーリョン/日向朔公、エルゴン/野辺シュウ、ザイール/佐藤悠雅

・時間 1部 開場14:00 開演14:30

2部 開場17:30 開演18:00

・内容 1部 ライブ+朗読劇

2部 ライブ+バラエティ

・チケット料金

1部:7,000円

2部:7,000円





※未就学児入場不可

※全席指定





・チケット一般発売中

受付URL:https://www.uconnect-ticket.jp/artist/heavenlyhelly





U-CONNECTは、ユニバーサルミュージックが運営するチケット販売サービスです。

お申込みには 「U-CONNECT」への会員登録(無料)が必要となります。





※公演内容・出演者は予告なく変更になる場合がございます。







<クレジット>

コンテンツタイトル:HeavenlyHelly

原作/脚本 吉田恵里香

キャラクターデザイン 問七





CAST

【FAB-EL】

ルーシュ 三野雄大

ファウタ 藤澤奨

ガブ 竹田海渡

ジェリー 草野太一

ミカ 田中章貴





【Inferno Teller】

ダンセル 坂田将吾

ペギー 吾妻奎太

ダーリョン 日向朔公

エルゴン 野辺シュウ

ザイール 佐藤悠雅





【Seraphilight】

ラカス 仲村宗悟

トモ 濱野大輝

ソル 土岐隼一





逆犬 聖 緑川光





Character Cotents: movic

Music: Universal Music Artists

Casting: Aoni Production

Promotion Support: pixiv

(C)HeavenlyHelly





公式HP https://heavenlyhelly.com/

公式Twitter https://twitter.com/HeavenlyHelly_

公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UC-zd-Ezv3V-tdBPjvfZrV1g

公式TikTok https://www.tiktok.com/@heavenlyhelly?lang=ja-JP

Twitter(FAB-EL) https://twitter.com/hh_fabel

Twitter(Inferno Teller) https://twitter.com/infernoteller



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/13-19:16)