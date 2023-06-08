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【RAMPAGE MONKEY×ヴィレッジヴァンガード】～…

【RAMPAGE MONKEY×ヴィレッジヴァンガード】～コラボグッズ発売！！～

［ヴィレッジヴァンガード］



＼受注期間は6月25日（日）23：59まで！／
YouTubeチャンネル【RAMPAGE MONKEY】とヴィレヴァンのコラボが実現☆彡
RAMPAGE MONKEYのキュートなデザインのグッズが完成！おすすめグッズが盛りだくさん！缶バッジやモーテルキーホルダーなどの小物グッズからアパレル系まで！期間限定受注販売のため見逃し厳禁！限定アイテムを手に入れて動画配信楽しんじゃおう！

【商品詳細】

■Tシャツ　全2種　各￥3,900（税込）


【素材】
綿100％
【サイズ】
S　 身丈66cm/身巾49cm/肩巾44cm/袖丈19cm
M　身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈20cm
L　 身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm

■長袖Tシャツ　全2種　各￥5,200（税込）

【素材】
綿100％
【サイズ】
S　 身丈66cm/身巾49cm/肩巾44cm/袖丈59cm
M　身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈61cm
L　 身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈62cm

■パーカー　全2種　各￥7,200（税込）

【素材】
綿100％
【サイズ】
S 　身丈64cm/身巾47cm/肩巾41cm/袖丈61cm
M　身丈67cm/身巾50cm/肩巾44cm/袖丈61cm
L　 身丈70cm/身巾53cm/肩巾47cm/袖丈63cm

■リュック　￥5,700（税込）

【素材】
ポリエステル
【サイズ】
約43cm×約33cm×約13cm

■ステンレスマグ　￥3,700（税込）

【素材】
ステンレス
【サイズ】
φ75mm×H90mm
容量：300ml

■モバイルバッテリー　￥4,400（税込）

【素材】
ポリカーボネート
【サイズ】
W:66mm×H:122mm×D10mm
【仕様】
容量：4000mAh
入力電圧：5V
出力電圧：最大5V 1000mA
モバイルバッテリー充電用のmicroUSBケーブルが付属しております。

■コインケース　￥1,800（税込）

【素材】
PUレザー
【サイズ】
約φ90mm×D21mm

■モーテルキーホルダー　全3種　各￥1,000（税込）

【素材】
ポリカーボネート
【サイズ】
W45mm×H90mm×D4mm

■ステッカーシート　￥900（税込）

【素材】
合成紙
【サイズ】
W297mm×H210mm

■缶バッジ　全3種　各￥400（税込）

【素材】

【サイズ】
Φ57mm

(C)RAMPAGE MONKEY

【販売期間】

2023年6月8日（木）18：00～2023年6月25日（日）23：59


【お届け予定日】

8月中旬～8月下旬


【販売店舗】

オンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/20026/

▼詳細はこちら
https://www.village-v.co.jp/news/item/16305
▼『RAMPAGE MONKEY』HPはこちら
https://rampagemonkey08.wixsite.com/mysite
▼『RAMPAGE MONKEY』Twitterはこちら
https://twitter.com/RampagemonkeyYu
▼『RAMPAGE MONKEY』YouTubeはこちら
https://www.youtube.com/@RAMPAGEMONKEY/featured

【各種URL】
■ヴィレッジヴァンガード公式HP
https://www.village-v.co.jp/
-----------------------------------
■ヴィレッジヴァンガードオンライン
http://vvstore.jp/?utm_source=press
【ヴィレッジヴァンガード公式Twitter】
https://twitter.com/vv__official
【ヴィレッジヴァンガード公式Instagram】
https://www.instagram.com/villagevanguard_official/
【ヴィレッジヴァンガード公式TikTok】
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv?is_from_webapp=1&sender_device=pc
-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/08-18:46）

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