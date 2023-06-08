【RAMPAGE MONKEY×ヴィレッジヴァンガード】～…
［ヴィレッジヴァンガード］
＼受注期間は6月25日（日）23：59まで！／
YouTubeチャンネル【RAMPAGE MONKEY】とヴィレヴァンのコラボが実現☆彡
RAMPAGE MONKEYのキュートなデザインのグッズが完成！おすすめグッズが盛りだくさん！缶バッジやモーテルキーホルダーなどの小物グッズからアパレル系まで！期間限定受注販売のため見逃し厳禁！限定アイテムを手に入れて動画配信楽しんじゃおう！
【商品詳細】
■Tシャツ 全2種 各￥3,900（税込）
【素材】
綿100％
【サイズ】
S 身丈66cm/身巾49cm/肩巾44cm/袖丈19cm
M 身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈20cm
L 身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm
■長袖Tシャツ 全2種 各￥5,200（税込）
【素材】
綿100％
【サイズ】
S 身丈66cm/身巾49cm/肩巾44cm/袖丈59cm
M 身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈61cm
L 身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈62cm
■パーカー 全2種 各￥7,200（税込）
【素材】
綿100％
【サイズ】
S 身丈64cm/身巾47cm/肩巾41cm/袖丈61cm
M 身丈67cm/身巾50cm/肩巾44cm/袖丈61cm
L 身丈70cm/身巾53cm/肩巾47cm/袖丈63cm
■リュック ￥5,700（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
約43cm×約33cm×約13cm
■ステンレスマグ ￥3,700（税込）
【素材】
ステンレス
【サイズ】
φ75mm×H90mm
容量：300ml
■モバイルバッテリー ￥4,400（税込）
【素材】
ポリカーボネート
【サイズ】
W:66mm×H:122mm×D10mm
【仕様】
容量：4000mAh
入力電圧：5V
出力電圧：最大5V 1000mA
モバイルバッテリー充電用のmicroUSBケーブルが付属しております。
■コインケース ￥1,800（税込）
【素材】
PUレザー
【サイズ】
約φ90mm×D21mm
■モーテルキーホルダー 全3種 各￥1,000（税込）
【素材】
ポリカーボネート
【サイズ】
W45mm×H90mm×D4mm
■ステッカーシート ￥900（税込）
【素材】
合成紙
【サイズ】
W297mm×H210mm
■缶バッジ 全3種 各￥400（税込）
【素材】
鉄
【サイズ】
Φ57mm
(C)RAMPAGE MONKEY
【販売期間】
2023年6月8日（木）18：00～2023年6月25日（日）23：59
【お届け予定日】
8月中旬～8月下旬
【販売店舗】
オンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/20026/
▼詳細はこちら
https://www.village-v.co.jp/news/item/16305
▼『RAMPAGE MONKEY』HPはこちら
https://rampagemonkey08.wixsite.com/mysite
▼『RAMPAGE MONKEY』Twitterはこちら
https://twitter.com/RampagemonkeyYu
▼『RAMPAGE MONKEY』YouTubeはこちら
https://www.youtube.com/@RAMPAGEMONKEY/featured
【各種URL】
■ヴィレッジヴァンガード公式HP
https://www.village-v.co.jp/
-----------------------------------
■ヴィレッジヴァンガードオンライン
http://vvstore.jp/?utm_source=press
【ヴィレッジヴァンガード公式Twitter】
https://twitter.com/vv__official
【ヴィレッジヴァンガード公式Instagram】
https://www.instagram.com/villagevanguard_official/
【ヴィレッジヴァンガード公式TikTok】
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv?is_from_webapp=1&sender_device=pc
-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/08-18:46）
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