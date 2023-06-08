［ヴィレッジヴァンガード］





＼受注期間は6月25日（日）23：59まで！／

YouTubeチャンネル【RAMPAGE MONKEY】とヴィレヴァンのコラボが実現☆彡

RAMPAGE MONKEYのキュートなデザインのグッズが完成！おすすめグッズが盛りだくさん！缶バッジやモーテルキーホルダーなどの小物グッズからアパレル系まで！期間限定受注販売のため見逃し厳禁！限定アイテムを手に入れて動画配信楽しんじゃおう！



【商品詳細】



■Tシャツ 全2種 各￥3,900（税込）





【素材】

綿100％

【サイズ】

S 身丈66cm/身巾49cm/肩巾44cm/袖丈19cm

M 身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈20cm

L 身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm



■長袖Tシャツ 全2種 各￥5,200（税込）



【素材】

綿100％

【サイズ】

S 身丈66cm/身巾49cm/肩巾44cm/袖丈59cm

M 身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈61cm

L 身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈62cm



■パーカー 全2種 各￥7,200（税込）



【素材】

綿100％

【サイズ】

S 身丈64cm/身巾47cm/肩巾41cm/袖丈61cm

M 身丈67cm/身巾50cm/肩巾44cm/袖丈61cm

L 身丈70cm/身巾53cm/肩巾47cm/袖丈63cm



■リュック ￥5,700（税込）



【素材】

ポリエステル

【サイズ】

約43cm×約33cm×約13cm



■ステンレスマグ ￥3,700（税込）



【素材】

ステンレス

【サイズ】

φ75mm×H90mm

容量：300ml



■モバイルバッテリー ￥4,400（税込）



【素材】

ポリカーボネート

【サイズ】

W:66mm×H:122mm×D10mm

【仕様】

容量：4000mAh

入力電圧：5V

出力電圧：最大5V 1000mA

モバイルバッテリー充電用のmicroUSBケーブルが付属しております。



■コインケース ￥1,800（税込）



【素材】

PUレザー

【サイズ】

約φ90mm×D21mm



■モーテルキーホルダー 全3種 各￥1,000（税込）



【素材】

ポリカーボネート

【サイズ】

W45mm×H90mm×D4mm



■ステッカーシート ￥900（税込）



【素材】

合成紙

【サイズ】

W297mm×H210mm



■缶バッジ 全3種 各￥400（税込）



【素材】

鉄

【サイズ】

Φ57mm



(C)RAMPAGE MONKEY



【販売期間】



2023年6月8日（木）18：00～2023年6月25日（日）23：59





【お届け予定日】



8月中旬～8月下旬





【販売店舗】



オンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/20026/



▼詳細はこちら

https://www.village-v.co.jp/news/item/16305

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