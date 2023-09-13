［株式会社アニメイトホールディングス］

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！











大人気アプリゲーム『あんさんぶるスターズ！！』から、あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 Valkyrieの発売が11月8日（水）に決定！！

第5弾は『Valkyrie』！シングル曲4曲に加え、新たなユニットソング2曲と各アイドルのソロ歌唱曲を収録。



CDの発売を記念して、アニメイト池袋本店 屋外看板にて広告を掲載中です♪

アニメイト池袋本店を見上げると、アイドル達の姿が！是非チェックしてくださいね。









※撮影時には周辺の安全を確認し、人・車等の通行の妨げにならないようにご注意ください。

※周辺の通行人・お客様が映り込まないように注意しながらご撮影ください。

※店舗スタッフへのお問い合わせはご遠慮下さい。







【CD情報】



[タイトル]：

あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 Valkyrie



[キャスト]：

【Valkyrie】

斎宮 宗 (CV：高橋 広樹)、影片 みか (CV：大須賀 純)



[発売日]：2023/11/8（水）



[価格]：

初回限定生産盤 5,500円(税込)

通常盤価格 3,300円(税込)



[初回生産限定盤仕様]：

・スリーブケース付き・トランク風BOX

・デジパック

・メインディスク

・スペシャルディスク

・メインブックレット

・パスポート風ブックレット（スペシャルディスク用）

・アイドルID風カード（全2枚）



[通常盤仕様]：

・ジャケットイラストカード（PET仕様）

・メインブックレット

・メインディスク



[収録予定]：

01. -Open the cover- (Instrumental)

02. 祝福のLibrary

作詞：磯谷 佳江 作曲 / 編曲：志方 あきこ

03. Eternal Weaving

作詞：松井 洋平 作曲：桑原 聖 (ArteRefact) 編曲：矢鴇 つかさ (ArteRefact)

04. Turn a page (Instrumental)

05. Acanthe

作詞 / 作曲：分島 花音 編曲：千葉“naotyu-”直樹

06. 迷宮電子回廊

作詞：こだま さおり 作曲：Hiroki Sagawa & 須田 悦弘 (Relic Lyric, inc) 編曲：須田 悦弘 (Relic Lyric, inc)

07. Le temps des fleurs

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：SHIKI

08. 麗しのナイチンゲール

作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：須田 悦弘 (Relic Lyric, inc.)

09.-Close the book- (Instrumental)

10. Amor Vincit Omnia (斎宮 宗 Solo)

作詞：松井 洋平 作曲：叶人 & 加藤 冴人 編曲：加藤 冴人

11. 夢見るアーキテクチャ (影片 みか Solo)

作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：玉木 千尋



[初回限定生産盤封入CD]

■SPECIAL DISC TRACK LIST

01. BRAND NEW STARS!! (Valkyrie ver.)

作詞：こだま さおり 作曲：桑原 聖（Arte Refact） 編曲：脇 眞富 (Arte Refact)

02. Walk with your smile (Valkyrie ver.)

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：中土 智博 (APDREAM)

03. FUSIONIC STARS!! (Valkyrie ver.)

作詞：こだま さおり 作曲：大熊 淳生 (Arte Refact) 編曲：大熊 淳生 & 原田 篤 (Arte Refact)

04. Surprising Thanks!! (Valkyrie ver.)

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：伊藤 和馬 (Arte Refact)

05. One with One (Valkyrie ver.)

作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：佐藤 厚仁 (Dream Monster)





【アニメイト全店（通販含む）・あんさんぶるスターズ！！ストア特典】

●購入者特典

A3クリアポスター（ジャケットイラスト使用）



●有償特典

『Valkyrie』アイドルスクエア缶バッジセット（ジャケットイラスト使用／58mm）

税込：880円（税抜：800円）

※ユニットに所属するアイドル全員分（全2個）の缶バッジセットです



【Amazon.co.jp】

長方形缶バッジ（ジャケットイラスト使用）



【TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）/TSUTAYAオンラインショッピング】

2L版ブロマイド（ジャケットイラスト使用）



【HMV,HMV&BOOKS online】

L版ブロマイド（ジャケットイラスト使用）



【楽天ブックス】

ポストカード（ジャケットイラスト使用）



【タワーレコード（※一部店舗除く）】

レプリカ・トラベルチケット（ジャケットイラスト使用）



【ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)】

マルチクロス（ジャケットイラスト使用／縦15cm×横18cm）



※特典はなくなり次第終了となります。特典の在庫状況等、詳細は各販売店へお問い合わせください。



[商品コード]

初回限定生産盤 FFCG-0247・JAN：4589644785802

通常盤 FFCG-0248・JAN：4589644785819



[発売元]フロンティアワークス・Happy Elements



[販売元]フロンティアワークス







=================================================================================

『あんさんぶるスターズ！！』DISC LINEUP ポータルサイト（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）

『あんさんぶるスターズ！！』Disc Information（https://X.com/ES_Disc_info）

『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト（https://ensemble-stars.jp/）

『あんさんぶるスターズ！！』公式X（https://X.com/ensemble_stars）





(C) 2014-2019 Happy Elements K.K





企業プレスリリース詳細へ （2023/09/13-19:16）