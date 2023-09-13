あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 Va…
［株式会社アニメイトホールディングス］
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
大人気アプリゲーム『あんさんぶるスターズ！！』から、あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 Valkyrieの発売が11月8日（水）に決定！！
第5弾は『Valkyrie』！シングル曲4曲に加え、新たなユニットソング2曲と各アイドルのソロ歌唱曲を収録。
CDの発売を記念して、アニメイト池袋本店 屋外看板にて広告を掲載中です♪
アニメイト池袋本店を見上げると、アイドル達の姿が！是非チェックしてくださいね。
※撮影時には周辺の安全を確認し、人・車等の通行の妨げにならないようにご注意ください。
※周辺の通行人・お客様が映り込まないように注意しながらご撮影ください。
※店舗スタッフへのお問い合わせはご遠慮下さい。
【CD情報】
[タイトル]：
あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 Valkyrie
[キャスト]：
【Valkyrie】
斎宮 宗 (CV：高橋 広樹)、影片 みか (CV：大須賀 純)
[発売日]：2023/11/8（水）
[価格]：
初回限定生産盤 5,500円(税込)
通常盤価格 3,300円(税込)
[初回生産限定盤仕様]：
・スリーブケース付き・トランク風BOX
・デジパック
・メインディスク
・スペシャルディスク
・メインブックレット
・パスポート風ブックレット（スペシャルディスク用）
・アイドルID風カード（全2枚）
[通常盤仕様]：
・ジャケットイラストカード（PET仕様）
・メインブックレット
・メインディスク
[収録予定]：
01. -Open the cover- (Instrumental)
02. 祝福のLibrary
作詞：磯谷 佳江 作曲 / 編曲：志方 あきこ
03. Eternal Weaving
作詞：松井 洋平 作曲：桑原 聖 (ArteRefact) 編曲：矢鴇 つかさ (ArteRefact)
04. Turn a page (Instrumental)
05. Acanthe
作詞 / 作曲：分島 花音 編曲：千葉“naotyu-”直樹
06. 迷宮電子回廊
作詞：こだま さおり 作曲：Hiroki Sagawa & 須田 悦弘 (Relic Lyric, inc) 編曲：須田 悦弘 (Relic Lyric, inc)
07. Le temps des fleurs
作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：SHIKI
08. 麗しのナイチンゲール
作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：須田 悦弘 (Relic Lyric, inc.)
09.-Close the book- (Instrumental)
10. Amor Vincit Omnia (斎宮 宗 Solo)
作詞：松井 洋平 作曲：叶人 & 加藤 冴人 編曲：加藤 冴人
11. 夢見るアーキテクチャ (影片 みか Solo)
作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：玉木 千尋
[初回限定生産盤封入CD]
■SPECIAL DISC TRACK LIST
01. BRAND NEW STARS!! (Valkyrie ver.)
作詞：こだま さおり 作曲：桑原 聖（Arte Refact） 編曲：脇 眞富 (Arte Refact)
02. Walk with your smile (Valkyrie ver.)
作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：中土 智博 (APDREAM)
03. FUSIONIC STARS!! (Valkyrie ver.)
作詞：こだま さおり 作曲：大熊 淳生 (Arte Refact) 編曲：大熊 淳生 & 原田 篤 (Arte Refact)
04. Surprising Thanks!! (Valkyrie ver.)
作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：伊藤 和馬 (Arte Refact)
05. One with One (Valkyrie ver.)
作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：佐藤 厚仁 (Dream Monster)
【アニメイト全店（通販含む）・あんさんぶるスターズ！！ストア特典】
●購入者特典
A3クリアポスター（ジャケットイラスト使用）
●有償特典
『Valkyrie』アイドルスクエア缶バッジセット（ジャケットイラスト使用／58mm）
税込：880円（税抜：800円）
※ユニットに所属するアイドル全員分（全2個）の缶バッジセットです
【Amazon.co.jp】
長方形缶バッジ（ジャケットイラスト使用）
【TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）/TSUTAYAオンラインショッピング】
2L版ブロマイド（ジャケットイラスト使用）
【HMV,HMV&BOOKS online】
L版ブロマイド（ジャケットイラスト使用）
【楽天ブックス】
ポストカード（ジャケットイラスト使用）
【タワーレコード（※一部店舗除く）】
レプリカ・トラベルチケット（ジャケットイラスト使用）
【ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)】
マルチクロス（ジャケットイラスト使用／縦15cm×横18cm）
※特典はなくなり次第終了となります。特典の在庫状況等、詳細は各販売店へお問い合わせください。
[商品コード]
初回限定生産盤 FFCG-0247・JAN：4589644785802
通常盤 FFCG-0248・JAN：4589644785819
[発売元]フロンティアワークス・Happy Elements
[販売元]フロンティアワークス
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『あんさんぶるスターズ！！』DISC LINEUP ポータルサイト（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）
『あんさんぶるスターズ！！』Disc Information（https://X.com/ES_Disc_info）
『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト（https://ensemble-stars.jp/）
『あんさんぶるスターズ！！』公式X（https://X.com/ensemble_stars）
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/13-19:16）
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