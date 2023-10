[株式会社アニメイトホールディングス]

株式会社カードラボ ゲーマーズ(本社:東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/以下ゲーマーズ )は、2023年10月14日(土)より「蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-」10周年記念ストア in ゲーマーズを開催することをお知らせいたします。



【特集ページ】https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=4025



ー 開催店舗 ー

開催期間:2023年10月14日(土)~10月29日(日)

開催場所:AKIHABARAゲーマーズ本店、ゲーマーズオンラインショップ

開催内容:『蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-』関連商品の販売



※ポップアップストア開催と共にゲーマーズオンラインショップにて受注販売を行います。



店舗キャンペーン





「蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-」10周年記念ストア in ゲーマーズ 抽選会

期間中に会場内にて『蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- 』関連商品をご購入・ご予約内金3,000円(税込)毎に、抽選会に1回ご参加いただけます。



A賞:特大アクリルフィギュア 全3種

サイズ:約30cm



B賞:ブロマイド 全4種(ランダム)



※A賞は先着順にて絵柄をお選び頂けます。

※B賞はランダムで1枚のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

※景品は無くなり次第終了となります。

※本賞品の第三者への転売、譲渡、オークション等への出品行為を、如何なる場合におきましても固く禁じます。



オンラインショップキャンペーン





【ゲーマーズオンラインショップ抽選会】

期間中、『蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- 』催事商品を3,000円(税込)以上ご購入の方、抽選会に1回ご参加いただけます。



A賞:特大アクリルフィギュア 全3種

サイズ:約30cm



※催事期間中に条件を満たしましたお客様全員の中から抽選をさせていただきます。

※絵柄はお選び頂けません。当選は発送をもって代えさせていただきます。

※AKIHABARAゲーマーズ本店にて開催の「蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-」10周年記念ストア in ゲーマーズ 抽選会「A賞:特大アクリルフィギュア(全3種)」と同一となります。

※本賞品の第三者への転売、譲渡、オークション等への出品行為を、如何なる場合におきましても固く禁じます。



【ゲーマーズオンラインショップ購入特典】

期間中に『蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-』催事商品をご購入3,000円(税込)毎に、ブロマイド(全4種)を1枚ランダムでプレゼントいたします!



■ブロマイド 全4種(ランダム)



※ブロマイドはランダムで1枚のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

※AKIHABARAゲーマーズ本店にて開催の「蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-」10周年記念ストア in ゲーマーズ 抽選会「B賞:ブロマイド(全4種)」と同一となります。

※特典はなくなり次第終了となります。



受注商品





■メモリアルアート



価格:16,500円(税込)

額外寸:340×430mm/イラストA4

樹脂製 面材:無反射樹脂

受注期間:2023年10月14日(土)~10月29日(日)

発売日:2023年12月中旬発売予定

※シリアルナンバー入り



■10周年記念アポロキャップ



価格:6,050円(税込)

素材:WOOL100%/フリーサイズ

受注期間:2023年10月14日(土)~10月29日(日)

発売日:2023年12月末発売予定



販売商品





■カンバッジ(ブラインド) vol.1





価格:550円(税込)

コンプリートセット:3,850円 (税込) ※AKIHABARAゲーマーズ本店にて販売予定



■10周年記念キーホルダー



価格:1,540円(税込)



■デカアクリルスタンド 10周年記念ドレス ver.(各種)







価格:2,200円(税込)



■ミニアクリルアート 10周年記念ドレス ver.(各種)



価格:2,530円(税込)



■10周年記念フロストジョッキ



価格:3,300円(税込)



■マイクロファイバータオル 10周年記念ドレス ver.(各種)



価格:770円(税込)



■B2タペストリー 10周年記念ドレス ver.



価格:3,300円(税込)



■ラバーデスクマット 10周年記念ドレス ver.



価格:3,850円(税込)



■10周年記念Tシャツ



価格:4,950円(税込)



■10周年記念ワイヤレス充電器



価格:3,850円(税込)

※ワイヤレス充電可能機種に対応



■権利表記:(C)Ark Performance/少年画報社・アルペジオパートナーズ



【株式会社カードラボ 会社概要】

株式会社カードラボは、トレーディングカードゲーム専門店『カードラボ』と、アニメ・ゲーム・キャラクターグッズ専門店『ゲーマーズ』を運営している会社です。

多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。

■ゲーマーズ:https://www.gamers.co.jp/



