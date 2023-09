[株式会社アニメイトホールディングス]

株式会社マリン・エンタテインメント(アニメイトグループ)より、女性声優コンテンツ『ますみ・みさ・ひよりのMake Up Theater!』の最新情報をお届け致します。





『ますみ・みさ・ひよりのMake Up Theater!』は、田澤茉純さん・嘉山未紗さん・新田ひよりさんの仲良し女性声優3人が人生を素敵にMake upしていくコンテンツ。現在、ニコニコチャンネル『マリン・エンタテインメント 女性声優コンテンツ』にて2023年8月17日(木)に行われたラジオ公開録音の前半パートを配信中です。



▼前半パートの配信ページのURLはこちら

https://www.nicovideo.jp/watch/so42697339







そして、2023年9月23日に待望の第2回ファンミーティングを開催します! 会場はアニメイト池袋本店B2Fの多目的ホール・アニメイトシアター。2回公演で、第1部の開演は14:30、第2部の開演は17:45です。現在チケットは抽選受付中で、応募締め切りは9月10日(日) 23:59までとなっております。3人が繰り広げる楽しい『ますみさひよシアター』の雰囲気を楽しみに、是非、奮ってご応募下さい♪



▼第2回ファンミーティングのチケットページはこちら!

https://t.livepocket.jp/e/makeuptheater0923



『ますみ・みさ・ひよりのMake Up Theater!』第2回ファンミーティングに関する最新情報は『ますみ・みさ・ひよりのMake Up Theater!』公式HP( https://www.marine-e.net/sp/masumisahiyo/ )やX(Twitter)等でお届け致しますので、お楽しみに!



イベント情報





ますみ・みさ・ひよりのMake up Theater!ファンミーティング2023 SEPTEMBER



【開催日時】

2023年9月23日(土)※2回公演

・第1部:開場13:45/開演14:30

・第2部:開場17:00/開演17:45



【出演】

田澤茉純、嘉山未紗、新田ひより



【場所】

アニメイトシアター(東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F)

⇒ https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/theater/



【チケット情報(抽選販売)】

応募締切:~2023年9月10日(日) 23:59

価格:全席指定席5,500円(税込)

※注意事項はチケットページ( https://t.livepocket.jp/e/makeuptheater0923 )にてご確認下さい



関連情報





【関連サイト】

『ますみ・みさ・ひよりのMake up Theater!公録イベント』チケットページ

⇒ https://t.livepocket.jp/e/makeuptheater0923

『ますみ・みさ・ひよりのMake Up Theater!』HP

⇒ https://www.marine-e.net/sp/masumisahiyo/

『ますみ・みさ・ひよりのMake Up Theater!』X(Twitter)

⇒ https://twitter.com/masumisahiyo



【著作権表記】

(C) MARINE ENTERTAINMENT



