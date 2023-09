[株式会社アニメイトホールディングス]

大人気コンテンツ『うたの☆プリンスさまっ♪』の3D LIVE第3回公演となる「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -MUSIC UNIVERSE-」。本公演のキービジュアルが公開されました!



さらに、公式サイトがオープン!チケット情報、グッズのラインナップ、および事前通販に関する情報もお届けいたします。







シャイニング事務所に所属するアイドルグループ「ST☆RISH」「QUARTET NIGHT」と、レイジングエンターテインメントに所属するアイドルグループ「HE★VENS」による合同LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE」。

18人でお届けする本LIVEのコンセプトは「-MUSIC UNIVERSE-」。

無限に広がってゆく音楽の宇宙を体感してください。





チケットの種類、特典、販売スケジュールを公開!





■チケット種類/価格/特典

・SSS席 20,000円(税込)

特典1. 前方ブロックのお席のご用意

特典2. アイドル本人による直筆サイン・宛て名入り招待状

特典3. ドラマCD (※ドラマCDの内容は、SS席の特典と同一のものです)

特典4. 日替わりピンズ(※ピンズのデザインは、SS席・S席の特典と同一のものです)



・SS席 16,000円(税込)

特典1. ドラマCD(※ドラマCDの内容は、SSS席の特典と同一のものです)

特典2. 日替わりピンズ(※ピンズのデザインは、SSS席・S席の特典と同一のものです)



・S席 12,000円(税込)

特典1. 日替わりピンズ(※ピンズのデザインは、SSS席・SS席の特典と同一のものです)

特典2. ケース付きネックストラップ



・A席 9,800円(税込)





■チケット販売スケジュール

・ビデオグラム最速先行抽選販売

受付期間:2023年11月8日(水)12:00~11月19日(日)23:59

「うたの☆プリンスさまっ♪ SHINING STAR STAGE -SONG PARADE☆-」Blu-rayまたはDVDに封入のシリアルコードをお持ちの方のみお申込みいただけます。



・事前通販特典先行抽選販売

受付期間:2023年11月28日(火)12:00~12月10日(日)23:59

本公演の事前通販にて、グッズをご購入いただいた方に配布するシリアルコードをお持ちの方のみお申込みいた だけます。シリアルコードは、15,000円(税込)ご購入ごとに発行いたします。



・プレイガイド先行抽選販売

受付期間:2023年12月28日(木)12:00~2024年1月9日(火)23:59



・一般販売

受付期間:2024年1月27日(土)12:00~



【チケットに関するお問合せ】

イープラスお客さまサポート

URL : https://support-qa.eplus.jp

営業時間:10:00~18:00(土日含む)

※年末年始は営業を停止する場合がございます。





グッズラインナップ、事前通販の受注期間および購入特典を公開!





■グッズラインナップ(名称/価格)

(1) ライト(全3種) 各3,850円(税込)

(2) トレーディングミディアムライト「SHINING」 1,320円(税込)

(3) トレーディングミディアムライト「RAGING」 1,320円(税込)

(4) マグネットライト(全18種) 各1,650円(税込)

(5) アイドルフードパーカー(全18種) 各8,800円(税込)

(6) アイドルTシャツ(全18種) 各3,300円(税込)

(7) アイドルトートバッグ(全18種) 各1,650円(税込)

(8) ジャボ風バッグチャーム(全18種) 各3,300円(税込)

(9) トレーディングスクエア缶バッジ「SHINING」 440円(税込)

(10) トレーディングスクエア缶バッジ「RAGING」 440円(税込)

(11) ビッグタオル(全18種) 各5,500円(税込)

(12) クリアうちわ(全18種) 各550円(税込)

(13) ぬいスター コスチューム(全18種) 各3,300円(税込)

(14) ぬいぐるみ用アイドルTシャツ(全18種) 各1,650円(税込)

(15) ぬいぐるみ用アイドルミニTシャツ(全18種) 各1,320円(税込)

(16) モチーフブローチ(全18種) 各2,750円(税込)

(17) モバイルポーチ(全18種) 各4,950円(税込)



■事前通販

ブロッコリーオンラインにて販売いたします。

受注期間:2023年9月8日(金)12:00~9月25日(月)23:59

URL:https://broccolionline.jp/shop/e/eevent101/



■事前通販特典

(1)「事前通販特典先行抽選販売」チケット申込シリアルコード

お買い上げ15,000円(税込)ごとに、3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -MUSIC UNIVERSE-」公演チケットの「事前通販特典先行抽選販売」にお申込みいただけるシリアルコードをプレゼントいたします。



(2) リボンストラップ

お買い上げ5,000円(税込)ごとに、3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -MUSIC UNIVERSE-」購入特典「リボンストラップ(全18種)」をランダムで1個プレゼントいたします。

リボンには、アイドルからの直筆メッセージ(プリント)入りです。



【グッズに関するお問合せ】

「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE」グッズサポートセンター

URL : https://supportform.jp/upsss-goods

営業時間:10:00~18:00(土日・祝日・年末年始を除く)







<公演概要>

■公演名:3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -MUSIC UNIVERSE-」

■日程:2024年3月7日(木)~2024年3月10日(日)

■会場:幕張メッセ 国際展示場 展示ホール8(千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1)

※昼公演と夜公演で一部MCが異なります。

※どちらの公演も全員出演します。





■出演





ST☆RISH

一十木音也

聖川真斗

四ノ宮那月

一ノ瀬トキヤ

神宮寺レン

来栖 翔

愛島セシル

























QUARTET NIGHT

寿 嶺二

黒崎蘭丸

美風 藍

カミュ

































HE★VENS

鳳 瑛一

皇 綺羅

帝 ナギ

鳳 瑛二

桐生院ヴァン

日向大和

天草シオン























※本公演は3D LIVE となります。キャストの登壇予定はございません。



■公演に関するお問合せ

「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE」イベントサポートセンター

URL : https://supportform.jp/upsss-info

営業時間:10:00~18:00(土日・祝日・年末年始を除く)



■主催:うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE製作委員会



■公式サイト:https://assmu.utapri-sss.com/

■公式SNS:https://twitter.com/utapri_sss



■著作権表記

(C)うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE製作委員会 Illust.Frontier Works Inc.



<『うたの☆プリンスさまっ♪』とは>

2010年にゲーム第一作をリリース以来、CDにアニメにとメディアミックス展開を広げる女性向けコンテンツです。個性豊かなアイドルたちが繰り広げる物語をElements Gardenが手がける魅力的な音楽と共にお届けしております。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/07-20:46)