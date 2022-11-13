人生ふたつぶん懸けて、叶えたい夢がある。『メダリスト』(つる…
［株式会社講談社］
夢破れた青年・司と、見放された少女・いのり。でも２人には、誰より強いリンクへの執念があった。氷の上で出会った２人がタッグを組んで、フィギュアスケートで世界を目指す！
第1話は常に無料公開。毎週土曜日正午に新たな無料話が更新されます。
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ハワイ発「マルラニハワイ」より、幸運の訪れを象徴するレインボーを天然石で表現したクリスマス限定ギフトが登場！(11/13 14:16)
新変異系統「グリフォン」「バジリスク」対応～高精度「鼻咽頭ぬぐい液」特化型タケショウ抗原検査キット～3万キット追加入荷しました！2日間限定ポイント3倍！(11/13 13:46)
2022(令和4)年度【2級建築施工 一次検定】試験当日(11/13) 18：00～「解答速報」YouTube生配信！(11/13 13:46)
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ご当地体験御膳セット「咲耶」、山形・奄美大島・瀬戸内をテーマにした新商品をMakuakeにて先行販売開始！(11/13 13:46)
マンション管理人、リモートの時代へ。【リモカン】サービス開始(11/13 13:46)
人生ふたつぶん懸けて、叶えたい夢がある。『メダリスト』(つるまいかだ)が、コミックDAYSで11月13日より連載配信スタート！(11/13 13:16)
全員出場、全員得点でGAME1の雪辱を果たす(11/13 13:16)
男女8人組ダンスボーカルグループ・ZILLIONがプレデビュー第4弾となる両A面シングルを11月30日にデジタルリリース！ジャケット・新ビジュアルも公開！(11/13 12:46)
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ビルドサロン、オンラインサロン上「寄付受け取り機能」において、外貨（米ドル、ユーロ、中国元）での決済が可能に。寄付証明書発行機能、クレジットカード・銀行口座振込機能も。(11/13 12:46)
NFL 快進撃を続けるフィラデルフィア・イーグルスの商品が再入荷！(11/13 12:46)
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「愛知で牡蠣！」11/18～ 出張かき小屋が稲沢に出店「地域活性・復興支援プロジェクト 出張カキ小屋 牡蠣奉行」アピタタウン稲沢店 で期間限定イベント出店(11/13 12:46)
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ビルドサロン、オンラインサロン「プラットフォーム開発」サービスにおいて、運営者によるメッセージ一斉送信・メルマガ送信機能を提供開始。(11/13 12:16)
Spotify独占配信、キャンプ女子のPodcast番組【レッツゴーキャンプ】が好評につきシーズン２を１１月１４日（月）よりスタート！(11/13 12:16)
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