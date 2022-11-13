［株式会社講談社］





夢破れた青年・司と、見放された少女・いのり。でも２人には、誰より強いリンクへの執念があった。氷の上で出会った２人がタッグを組んで、フィギュアスケートで世界を目指す！

第1話は常に無料公開。毎週土曜日正午に新たな無料話が更新されます。



【作品1話URL】

https://comic-days.com/series/13933686331650127004/first_episode



コミックDAYS ウェブサイト

https://comic-days.com



iOS用アプリはこちら

https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252



Android用アプリはこちら

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja



株式会社講談社



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/13-13:16）