株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ) 主催のVTuberライブ「LiVe on Stage ~Meet Your Fave~」の最新情報をお届けいたします!







アニメイト池袋本店 地下2Fの多目的ホール・アニメイトシアターで開催する初のバーチャルアーティストたちの音楽&トークライブをお届けする2日間!アットホームな小規模劇場に業界最高峰の映像技術を詰め込み、ここにしかない『魅せる』ライブをお届けします。



今回はレアなリハーサル映像をスクープ公開!果たして本番はどのような演出がなされるのか…期待が高まっちゃいますね!声出し応援も解禁されていますので、是非あなたの推しと思う存分ぶち上がっちゃってください!!



▼「LiVe on Stage ~Meet Your Fave~」チケット受付ページ(e+)はこちら

【入場チケット】⇒ https://eplus.jp/liveonstage/

【配信チケット】⇒ https://eplus.jp/liveonstage/st/

*配信日含め7日間視聴可能



▼リハーサル映像

https://youtu.be/--s9YeOhL5M

※データのみでのリハーサルです。たみーさんご本人は演じられておりませんのでご了承ください。













▼「LiVe on Stage ~Meet Your Fave~」出演者はこちら

浅木ゆめみ

【Youtube】⇒ https://www.youtube.com/channel/UCaOoqUGW62lIqaTMC7sHBBw

【X(Twitter)】⇒ https://twitter.com/mugimeshi0968





朝ノ瑠璃(6日のみ)

【Youtube】⇒ https://www.youtube.com/channel/UCODNLyn3L83wEmC0DLL0cxA

【X(Twitter)】⇒ https://twitter.com/asanoruri





ころねぽち

【Youtube】⇒ https://www.youtube.com/channel/UCv2byPgvl60Mh1vQBnXuksA

【X(Twitter)】⇒ https://twitter.com/virtualcat_poch





さけこ。

【Youtube】⇒ https://www.youtube.com/@monyumotty

【X(Twitter)】⇒ https://twitter.com/monyumotty





たみー

【Youtube】⇒ https://www.youtube.com/channel/UC7yqc24BjJwi3PoqhXrx6og

【X(Twitter)】⇒ https://twitter.com/tammy_now





ななひら

【Youtube】⇒ https://www.youtube.com/channel/UC_fYA9QRK-aJnFTgvR_4zug

【X(Twitter)】⇒ https://twitter.com/nanahira





ライブ詳細





VTuberライブ「LiVe on Stage ~Meet Your Fave~」



【開催日時】

DAY1:2023年9月6日(水) 開場18:00/開演18:30

DAY2:2023年9月7日(木) 開場18:00/開演18:30



【出演】

DAY1:2023年9月6日(水) 浅木ゆめみ、朝ノ瑠璃、ころねぽち、さけこ。、たみー、ななひら

DAY2:2023年9月7日(木) 浅木ゆめみ、ころねぽち、さけこ。、たみー、ななひら

※敬称略/五十音順



【会場】

アニメイトシアター(東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F)

⇒ https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/theater/



【チケット情報】

e+:一般入場チケット (先着受付)

受付期間:2023年8月19日(土)10時 ~ 各公演日前日18時まで

チケット価格:税込5,500円(全席指定)

チケットページ ⇒ https://eplus.jp/liveonstage/

*チケットに関する注意事項/詳細はチケットページにてご確認下さい



e+:配信チケット

受付期間:2023年8月19日(土)10時 ~ 各公演日前日18時まで

チケット価格:税込3,300円

チケットページ ⇒ https://eplus.jp/liveonstage/st/

*配信日含め7日間視聴可能です

*チケットに関する注意事項/詳細はチケットページにてご確認下さい



関連情報/著作権表記





【関連サイト】

公式X(Twitter) ⇒ https://twitter.com/LVoS_staff

公式HP ⇒ https://www.marine-e.net/sp/liveonstage/



【著作権表記】

(C)フロンティアワークス



