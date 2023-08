[株式会社アニメイトホールディングス]







アニメ制作会社を舞台にした限界お仕事エンターテイメント『ALL RUSH!!』(原作:

+iRO/株式会社ぴえろ新レーベル)のキャラクターたちがついに音声化!

大人気声優キャストの出演と、ドラマ&キャラクターソングCDの発売が全3巻で決定しました!!





第1巻は2023年10月27日(金)、第2巻は11月24日(金)、第3巻は12月22日(金)に発売します。





『ALL RUSH!!』とはアニメ制作会社「studioONE」を舞台にしたアニメ制作の裏側を描いた漫画をX(旧Twitter)公式アカウント(@allrush_PR)にて配信する新プロジェクト。

アニメ制作会社ぴえろだからこそ描ける、アニメ制作のリアルな舞台裏を笑いあり! 涙あり? 真面目あり?? ブラックあり?!?! でお届けするぴえろ完全オリジナルコンテンツです。2021 年夏より Twitter 漫画連載をしておりました本作品が、豪華声優陣による待望の音声化!

叶倉 朝(かなくら とも)役を千葉翔也さん、西園寺幸村(さいおんじ ゆきむら)役を榎木淳弥さん、古井泉うる(こいずみ うる)役を児玉卓也さん、重森アナン(しげもり あなん)役を山谷祥生さん、伊須颯人(いす はやと)役を土岐隼一さん、嬉野 衛(うれしの まもる)役を中澤まさともさん、壱井竜之介(いちい りゅうのすけ)役を小野友樹さん、千里明煌(ちさと あきら)役を濱野大輝さんがそれぞれ演じます。





いち早く第1巻出演のキャラクターたちの声が聴けるWEB音声CMも公開中! 公式YouTubeをチェック!

https://youtu.be/cucZsh9h30Y





アニメイトの全巻購入特典として、studioONE 色鉛筆セット(6本入り。本体長さ88mm、ケース27×103mm)、スタジオぴえろストアオリジナル特典として、「ALL RUSH!!」設定集(B5サイズ/フルカラー)をご用意しております! 是非チェックしてください





「ALL RUSH!!」ドラマ&キャラクターソングCD 第1巻











<発売日>2023年10月27日(金)

<価格>3,300円(税込)

<品番>ALRH-0001

<内容>

「ようこそ、studioONEへ」

アニメ制作会社「studioONE」の新人社員・叶倉朝、同期の同じ制作進行に所属の西園寺幸村、古井泉うる。そして、大型ルーキーのアニメーター・重森アナン。4人の出会いと互いの夢やアニメへの愛が詰め込まれたドラマがスタート!

叶倉朝&西園寺幸村&古井泉うる&重森アナンによる、楽しく歌って覚えられる限界お仕事ソング「ALL RUSH!!!!」も収録♪

ジャケットイラストは瓜うりた描き下ろし!!





INDEX

1:ドラマ「今日から進行さん」

2:ドラマ「厳しい現実(w)でも負けない」

3:ドラマ「重森アナン登場」

4:ドラマ「KANITAMA打ち上げ」

5:ドラマ「温泉に行こう」

6:キャラクターソング「ALL RUSH!!!!」(歌:叶倉 朝&西園寺幸村&古井泉うる&重森アナン)

7:キャラクターソング「ALL RUSH!!!! -off vocal-」

<出演>

叶倉 朝:千葉翔也、西園寺幸村:榎木淳弥、古井泉うる:児玉卓也、重森アナン:山谷祥生

<特典>

■アニメイト全巻購入特典:studioONE 色鉛筆セット(6本入り。本体長さ88mm、ケース27×103mm)

■スタジオぴえろストアオリジナル特典:「ALL RUSH!!」設定集vol.1(B5サイズ/フルカラー)





「ALL RUSH!!」ドラマ&キャラクターソングCD 第2巻









<発売日>2023年11月24日(金)

<価格>3,300円(税込)

<品番>ALRH-0002

<内容>

「ようこそ、studioONEへ」

アニメ制作会社「studioONE」制作部のデスク・伊須颯人と営業部・嬉野衛は同期同士。先輩として個性的な新入社員・叶倉朝たちの面倒を見ている。新人達の食生活をいつも心配する伊須は「お母さん」と呼ばれ複雑な気分。中間管理職だからこその苦労話や思い出の数々が詰め込まれたドラマがスタート!

伊須颯人&嬉野衛の先輩組による、楽しく歌って覚えられる限界お仕事ソング「ツナギテ」も収録♪

ジャケットイラストは瓜うりた描き下ろし!!





INDEX

1:ドラマ「幽霊の正体」

2:ドラマ「ご飯は大切です」

3:ドラマ「壮絶! 方向音痴」

4:ドラマ「見守る先輩も辛いのだ」

5:ドラマ「日々是好日」

6:キャラクターソング「ツナギテ」(歌:伊須颯人&嬉野衛)

7:キャラクターソング「ツナギテ -off vocal-」

<出演>

叶倉 朝:千葉翔也、伊須颯人:土岐隼一、嬉野 衛:中澤まさとも

<特典>

■アニメイト全巻購入特典:studioONE 色鉛筆セット(6本入り。本体長さ88mm、ケース27×103mm)

■スタジオぴえろストアオリジナル特典:「ALL RUSH!!」設定集vol.2(B5サイズ/フルカラー)





「ALL RUSH!!」ドラマ&キャラクターソングCD 第3巻



<発売日>2023年12月22日(金)

<価格>3,300円(税込)

<品番>ALRH-0003

<内容>

「ようこそ、studioONEへ」

アニメ制作会社「studioONE」制作部のプロデューサー・壱井竜之介と「studioONE」に席を置くフリーのアニメーター・千里明煌は腐れ縁の関係。壱井班に所属する新入社員・叶倉朝の様子が最近おかしくて…!?

壱井と千明の出会いや謎多き二人のエピソードが詰め込まれたドラマがスタート!

壱井竜之介&千里明煌の大人組による、楽しく歌って覚えられる限界お仕事ソング「作業は躍る、そして進まず」も収録♪

ジャケットイラストは瓜うりた描き下ろし!!





INDEX

1:ドラマ「通過儀礼」

2:ドラマ「二人の関係」

3:ドラマ「お掃除の日」

4:ドラマ「背広の秘密」

5:ドラマ「健康診断に行こう!」

6:キャラクターソング「作業は躍る、そして進まず」(歌:壱井竜之介&千里明煌)

7:キャラクターソング「作業は躍る、そして進まず -off vocal-」

<出演>

叶倉 朝:千葉翔也、壱井竜之介:小野友樹、千里明煌:濱野大輝

<特典>

■アニメイト全巻購入特典:studioONE 色鉛筆セット(6本入り。本体長さ88mm、ケース27×103mm)

■スタジオぴえろストアオリジナル特典:「ALL RUSH!!」設定集vol.3(B5サイズ/フルカラー)





原作:+iRO

メディアミックス:ムービック

キャラクターデザイン:瓜うりた

漫画作画:浩大いの





<『ALL RUSH!!』公式サイト>

https://all-rush.com/





<『ALL RUSH!!』公式Twitter>

@allrush_PR





<『ALL RUSH!!』公式インスタグラム>

http://instagram.com/allrush_pr/





<コピーライト>

(c)+iRO 2021



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/31-20:16)