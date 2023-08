[株式会社アニメイトホールディングス]

株式会社ムービックは、『エヴァンゲリオン』シリーズをイメージしたデザインのインテリアを発売いたします。





『エヴァンゲリオン』は、1995年のTVシリーズから始まった、世界的に人気の高いアニメーションです。スタイリッシュな映像と謎に満ちたストーリーは、アニメの枠を越え一大ムーブメントを巻き起こしました。この度、本作の新商品が登場いたします。



『エヴァンゲリオン』シリーズよりインテリアグッズが登場。

エヴァンゲリオンの世界観をイメージした「テーブルランプ」「マガジンラック」「卓上加湿器」と、各キャラクターをイメージした「フラワードーム」がラインナップ。



【クランプ式ライト】



『シン・エヴァンゲリオン劇場版』に登場する、エヴァンゲリオン初号機VS第13号機をイメージしたおしゃれなデスクライト。

デスク天板を挟んで固定する、スペースをとらないクランプ式です。



シェードには、絶望の槍「ロンギヌスの槍」と対をなす希望の槍「カシウスの槍」、「ガイウスの槍」、「S-DAT」など『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の名シーンで欠かすことのできないモチーフを散りばめたデザインを配置。

全体的に落ち着いた色合いのマットホワイトのスチール製です。



アームの可動範囲が広く、照らす角度の調整が可能。

快適なクランプ式でデスクワークも楽しくなります!

勉強や仕事、ゆったりと読書をする時間のお供に。



【商品名】クランプ式ライト

【価格】19,800円(税込)

【受注期間】2023年8月30日~9月19日

【発売日】2024年2月上旬頃



※不安定な場所には設置しないようにしてください。

※スイッチは反時計回りに回さないでください。破損の原因になります。

※この商品は国内専用です。



■マガジンラック



「特務機関NERV」のロゴをイメージしたスチール製のマガジンラック。

シンプルなデザインで、様々なインテリアに馴染みます。

雑誌や画集などを収納しつつディスプレイできる優れもの。

「GOD'S IN HIS HEAVEN. ALL'S RIGHT WITH THE WORLD.」の文字は立体感のある刻印で仕上げました。



【商品名】マガジンラック

【価格】9,900円(税込)

【受注期間】2023年8月30日~9月19日

【発売日】2024年2月上旬頃



※1つ1つ手作業で制作しているため、仕上がりに若干の違いが生じる場合がございます。予めご了承ください。



■卓上加湿器



『シン・エヴァンゲリオン劇場版』に登場するモチーフをちりばめた、ヘキサゴン型の超音波式卓上加湿器。



表面は、手書き風の「EVANGELION:3.0+1.0」をあしらいました。エヴァンゲリオン初号機のシンクロ率をイメージしたデザインも。



裏面は初号機と、作品のコピーである「さらば、全てのエヴァンゲリオン。」を英訳した「Bye-bye, all of Evangelions」の文字で、シンプルに仕上げました。



コンパクトなので、おうちやオフィスのデスクで大活躍!

インテリアとしても加湿器としても楽しめるのが嬉しいアイテムです。

気分によって傾きの角度を変えて置けるのもポイント。



内部水タンクに抗菌素材を使用。

水溶性アロマ対応・水溶性アロマオイル、アロマウォーター対応です。



【商品名】卓上加湿器

【価格】7,700円(税込)

【受注期間】2023年8月30日~9月19日

【発売日】2024年2月上旬頃



【フラワードーム】

■碇シンジ モデル



「碇シンジ」をイメージしたフラワードーム。



シンジが搭乗するエヴァンゲリオン初号機の機体カラーを中心とした花材で、柔らかく温かみのあるアレンジに。



「S-DAT」をイメージしたモチーフに、初号機の機体番号「01」と「Shinji」の文字をあしらったくすみカラーがおしゃれなオリジナルステッカー付きです。



■式波・アスカ・ラングレー モデル



「式波・アスカ・ラングレー」をイメージしたフラワードーム。



アスカが搭乗するエヴァンゲリオン2号機の機体カラーを中心とした花材で、力強くフレッシュなアレンジに。



「インターフェイス」をイメージしたモチーフに、2号機の機体番号「02」と「Asuka」の文字をあしらったくすみカラーがおしゃれなオリジナルステッカー付きです。



■綾波レイ モデル



「綾波レイ」をイメージしたフラワードーム。

レイが搭乗するエヴァンゲリオン零号機の機体カラーを中心とした花材で、淡く儚げなアレンジに。



『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の別れのシーンを象徴する「シャッター」のモチーフに、零号機の機体番号「00」と「Rei」の文字をあしらったくすみカラーがおしゃれなオリジナルステッカー付きです。



■渚カヲル モデル



「渚カヲル」をイメージしたフラワードーム。



カヲルが搭乗するエヴァンゲリオンMark.06の機体カラーを中心とした花材で、ミステリアスでクールなアレンジに。



「月」をイメージしたモチーフに、Mark.06の機体番号「06」と「Kaworu」の文字をあしらったくすみカラーがおしゃれなオリジナルステッカー付きです。



【商品名】フラワードーム(4種)

【価格】各6,600円(税込)

【受注期間】2023年8月30日~9月19日

【発売日】2024年2月上旬頃



※台座に貼るシールはお客様で取り付けとなります。

※1つ1つ手作業で制作しているため、仕上がりには若干の違いが生じる場合があります。こちらの返品・交換はできませんので予めご了承ください。

※天然素材を使用しておりますので、花の形や大きさ、色合いには個体差があります。また、徐々に退色・変色していきますが、これは商品特性ですので予めご了承ください。



■詳細:https://www.uselessuse-lab.com/



■「UUL」

「UUL(UselessUse laboratory)」は、インテリア・雑貨のカテゴリーで好きなキャラクターと過ごす『新しいカタチ』を提案するライフスタイルブランドです。ON/OFFどちらでも楽しめるデザインで、好きなキャラクターとの毎日を楽しくおしゃれに彩ります。現在様々なコラボ商品を企画中。いままでのキャラクターグッズにはない、素材感にもこだわった商品を展開してまいります。



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様、内容につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。



■権利表記:(C)カラー

■「シン・エヴァンゲリオン劇場版」公式HP:https://www.evangelion.co.jp/final.html

■ムービック:https://www.movic.jp/



【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/30-21:46)