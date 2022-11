[株式会社講談社]

限定版は11月8日(火)より限定店舗にて予約開始、12月8日(木)に発売します。







(C)︎JIROCHO, Inc. / KODANSHA



123刷・累計発行部数244万部(2022年10月調べ)、超ミリオンセラー絵本『100万回生きたねこ』。主人公の“とらねこ”が何度も生まれかわり、たいせつなことを見つけるまでを描く佐野洋子さんの不朽の名作。読む人によって、また読むときによって、さまざな印象を読み手に与えると評判で、幅広い世代に愛され続けています。



今年10月、発売から45周年を迎えたのを記念し、シリアルナンバー入りの限定版を2000部発売します。デザインは、今をときめく装丁家の名久井直子さん。赤い函の窓からとらねこが見えるデザインで、布装、金の箔押しタイトルの表紙、通常版よりもちょっと小さめのサイズでプレゼントにもぴったり♪ さらに、とらねこの特大ステッカー入りです!





見返し







(C)︎JIROCHO, Inc. / KODANSHA





中ページ







(C)︎JIROCHO, Inc. / KODANSHA





とらねこ特大ステッカー







(C)︎JIROCHO, Inc. / KODANSHA





★詳細はこちらまで

https://cocreco.kodansha.co.jp/articles/28c41341-e8a9-47fb-90fc-e10326d56ca3





【書誌情報】

書名:100万回生きたねこ[45周年記念限定版]

作・絵 佐野洋子

定価:4,950円(税込)

サイズ:左右200ミリ×天地185ミリ

とらねこ特大ステッカー入り

講談社刊







下記のデザインの帯が付いている通常版は、名久井直子さんデザインのとらねこポストカード入り







※書店により、取り扱いがない場合がございます。



【書誌情報】

書名:100万回生きたねこ

作・絵 佐野洋子

定価:1,650円(税込)

サイズ:左右264ミリ×天地249ミリ

とらねこポストカード入り

講談社刊







企業プレスリリース詳細へ (2022/11/01-11:16)