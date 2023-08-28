あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 fi…
［株式会社アニメイトホールディングス］
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
大人気アプリゲーム『あんさんぶるスターズ！！』から、あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 fine の発売が10月4日（水）に決定！！
第4弾は『fine』！シングル曲5曲とボーナストラックとしてfine-Oの既存曲1曲に加え、新たなユニットソング2曲と各アイドルのソロ歌唱曲を収録。
CDの発売を記念して、アニメイト池袋本店 屋外看板にて広告を掲載中です♪
アニメイト池袋本店を見上げると、アイドル達の姿が！是非チェックしてくださいね。
※撮影時には周辺の安全を確認し、人・車等の通行の妨げにならないようにご注意ください。
※周辺の通行人・お客様が映り込まないように注意しながらご撮影ください。
※店舗スタッフへのお問い合わせはご遠慮下さい。
【CD情報】
[タイトル]：
あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 fine
[キャスト]：
【fine】
天祥院 英智 (CV：緑川 光)、日々樹 渉 (CV：江口 拓也)、姫宮 桃李 (CV：村瀬 歩)、伏見 弓弦 (CV：橋本 晃太朗)
【fine-O】
青葉 つむぎ（CV：石川 界人）、天祥院 英智（CV：緑川 光）、乱 凪砂（CV：諏訪部 順一 ）、巴 日和（CV：花江 夏樹）
[発売日]：2023/10/4（水）
[価格]：
初回限定生産盤 5,830円(税込)
通常盤価格 3,630円(税込)
[初回生産限定盤仕様]：
・スリーブケース付き・トランク風BOX
・デジパック
・メインディスク
・スペシャルディスク
・メインブックレット
・パスポート風ブックレット（スペシャルディスク用）
・アイドルID風カード（全2枚）
[通常盤仕様]：
・ジャケットイラストカード（PET仕様）
・メインブックレット
・メインディスク
[収録予定]：
01. Angelic Grace
作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：神前 暁 (MONACA)
02. Sunlight (Instrumental)
03. Never-ending Stage!!!!
作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：三好 啓太
04. 恋はプリマヴェーラ！
作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：板垣 祐介
05. The Tempest Night
作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：陶山 隼
06. Ghostic Treat House
作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：浅利 進吾
07. Dreaming Ocean
作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：めんま
08. Gloaming (Instrumental)
09. Dawning Angels (Bonus Track)
作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：重永 亮介 歌：fine-O
10. Feathers of Ark
作詞：松井 洋平 作曲：杉山 勝彦 編曲：杉山 勝彦 & 谷地 学 & 石原 剛志
11. Crystal Pleasure (天祥院 英智 Solo）
作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：佐藤 厚仁 (Dream Monster)
12. Wandering Clown (日々樹 渉 Solo）
作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：伊藤 和馬 (Arte Refact)
13. Treasure Memories (姫宮 桃李 Solo）
作詞：松井 洋平 作曲：小野 貴光 編曲：玉木 千尋
14. Welcome back, dear moment (伏見 弓弦 Solo）
作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：木下 智哉
[初回限定生産盤封入CD]
■SPECIAL DISC TRACK LIST
01. BRAND NEW STARS!! (fine ver.)
作詞：こだま さおり 作曲：桑原 聖（Arte Refact） 編曲：脇 眞富 (Arte Refact)
02. Walk with your smile (fine ver.)
作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：中土 智博 (APDREAM)
03. FUSIONIC STARS!! (fine ver.)
作詞：こだま さおり 作曲：大熊 淳生 (Arte Refact) 編曲：大熊 淳生 & 原田 篤 (Arte Refact)
04. Surprising Thanks!! (fine ver.)
作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：伊藤 和馬 (Arte Refact)
05. One with One (fine ver.)
作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：佐藤 厚仁 (Dream Monster)
【アニメイト・ES!!store特典】
●購入者特典
A3クリアポスター（ジャケットイラスト使用）
●有償特典
『fine』アイドルスクエア缶バッジセット（ジャケットイラスト使用／58mm）
税込：￥1,760（税抜：￥1,600）
※ユニットに所属するアイドル全員分（全4個）の缶バッジセットです
【Amazon】
長方形缶バッジ（ジャケットイラスト使用）
【TSUTAYA（※一部店舗除く）/TSUTAYAオンライン】
2L版ブロマイド（ジャケットイラスト使用）
【ローソンHMV】
L版ブロマイド（ジャケットイラスト使用）
【楽天ブックス】
ポストカード（ジャケットイラスト使用）
【タワーレコード（※一部店舗除く）】
レプリカ・トラベルチケット（ジャケットイラスト使用）
【ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)】
マルチクロス（ジャケットイラスト使用／縦15cm×横18cm）
※特典はなくなり次第終了となります。特典の在庫状況等、詳細は各販売店へお問い合わせください。
[商品コード]
初回限定生産盤 FFCG-0245・JAN：4589644785789
通常盤 FFCG-0246・JAN：4589644785796
[発売元]フロンティアワークス・Happy Elements
[販売元]フロンティアワークス
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『あんさんぶるスターズ！！』DISC LINEUP ポータルサイト（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）
『あんさんぶるスターズ！！』Disc Information（https://twitter.com/ES_Disc_info）
『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト（https://ensemble-stars.jp/）
『あんさんぶるスターズ！！』公式ツイッター（https://twitter.com/ensemble_stars）
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
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