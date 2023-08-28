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株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！









大人気アプリゲーム『あんさんぶるスターズ！！』から、あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 fine の発売が10月4日（水）に決定！！

第4弾は『fine』！シングル曲5曲とボーナストラックとしてfine-Oの既存曲1曲に加え、新たなユニットソング2曲と各アイドルのソロ歌唱曲を収録。



CDの発売を記念して、アニメイト池袋本店 屋外看板にて広告を掲載中です♪

アニメイト池袋本店を見上げると、アイドル達の姿が！是非チェックしてくださいね。









※撮影時には周辺の安全を確認し、人・車等の通行の妨げにならないようにご注意ください。

※周辺の通行人・お客様が映り込まないように注意しながらご撮影ください。

※店舗スタッフへのお問い合わせはご遠慮下さい。







【CD情報】



[タイトル]：

あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 fine



[キャスト]：

【fine】

天祥院 英智 (CV：緑川 光)、日々樹 渉 (CV：江口 拓也)、姫宮 桃李 (CV：村瀬 歩)、伏見 弓弦 (CV：橋本 晃太朗)



【fine-O】

青葉 つむぎ（CV：石川 界人）、天祥院 英智（CV：緑川 光）、乱 凪砂（CV：諏訪部 順一 ）、巴 日和（CV：花江 夏樹）



[発売日]：2023/10/4（水）



[価格]：

初回限定生産盤 5,830円(税込)

通常盤価格 3,630円(税込)



[初回生産限定盤仕様]：

・スリーブケース付き・トランク風BOX

・デジパック

・メインディスク

・スペシャルディスク

・メインブックレット

・パスポート風ブックレット（スペシャルディスク用）

・アイドルID風カード（全2枚）



[通常盤仕様]：

・ジャケットイラストカード（PET仕様）

・メインブックレット

・メインディスク



[収録予定]：

01. Angelic Grace

作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：神前 暁 (MONACA)

02. Sunlight (Instrumental)

03. Never-ending Stage!!!!

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：三好 啓太

04. 恋はプリマヴェーラ！

作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：板垣 祐介

05. The Tempest Night

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：陶山 隼

06. Ghostic Treat House

作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：浅利 進吾

07. Dreaming Ocean

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：めんま

08. Gloaming (Instrumental)

09. Dawning Angels (Bonus Track)

作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：重永 亮介 歌：fine-O

10. Feathers of Ark

作詞：松井 洋平 作曲：杉山 勝彦 編曲：杉山 勝彦 & 谷地 学 & 石原 剛志

11. Crystal Pleasure (天祥院 英智 Solo）

作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：佐藤 厚仁 (Dream Monster)

12. Wandering Clown (日々樹 渉 Solo）

作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：伊藤 和馬 (Arte Refact)

13. Treasure Memories (姫宮 桃李 Solo）

作詞：松井 洋平 作曲：小野 貴光 編曲：玉木 千尋

14. Welcome back, dear moment (伏見 弓弦 Solo）

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：木下 智哉



[初回限定生産盤封入CD]

■SPECIAL DISC TRACK LIST

01. BRAND NEW STARS!! (fine ver.)

作詞：こだま さおり 作曲：桑原 聖（Arte Refact） 編曲：脇 眞富 (Arte Refact)

02. Walk with your smile (fine ver.)

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：中土 智博 (APDREAM)

03. FUSIONIC STARS!! (fine ver.)

作詞：こだま さおり 作曲：大熊 淳生 (Arte Refact) 編曲：大熊 淳生 & 原田 篤 (Arte Refact)

04. Surprising Thanks!! (fine ver.)

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：伊藤 和馬 (Arte Refact)

05. One with One (fine ver.)

作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：佐藤 厚仁 (Dream Monster)





【アニメイト・ES!!store特典】

●購入者特典

A3クリアポスター（ジャケットイラスト使用）



●有償特典

『fine』アイドルスクエア缶バッジセット（ジャケットイラスト使用／58mm）

税込：￥1,760（税抜：￥1,600）

※ユニットに所属するアイドル全員分（全4個）の缶バッジセットです



【Amazon】

長方形缶バッジ（ジャケットイラスト使用）



【TSUTAYA（※一部店舗除く）/TSUTAYAオンライン】

2L版ブロマイド（ジャケットイラスト使用）



【ローソンHMV】

L版ブロマイド（ジャケットイラスト使用）



【楽天ブックス】

ポストカード（ジャケットイラスト使用）



【タワーレコード（※一部店舗除く）】

レプリカ・トラベルチケット（ジャケットイラスト使用）



【ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)】

マルチクロス（ジャケットイラスト使用／縦15cm×横18cm）



※特典はなくなり次第終了となります。特典の在庫状況等、詳細は各販売店へお問い合わせください。



[商品コード]

初回限定生産盤 FFCG-0245・JAN：4589644785789

通常盤 FFCG-0246・JAN：4589644785796



[発売元]フロンティアワークス・Happy Elements



[販売元]フロンティアワークス







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『あんさんぶるスターズ！！』DISC LINEUP ポータルサイト（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）

『あんさんぶるスターズ！！』Disc Information（https://twitter.com/ES_Disc_info）

『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト（https://ensemble-stars.jp/）

『あんさんぶるスターズ！！』公式ツイッター（https://twitter.com/ensemble_stars）





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