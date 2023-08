[株式会社アニメイトホールディングス]

株式会社マリン・エンタテインメント(アニメイトグループ)より、ニコニコチャンネルにて第1・第3木曜20時より1週間無料動画配信(アーカイブ試聴は会員制)の番組『三上枝織のみかっしょ!』の最新の活動情報をお届け致します。





『みかしー』の愛称で親しまれている声優の三上枝織さんが、近況報告をしたり様々な企画を通じてリスナーと同じ時間を共有したりして楽しんでいる番組『三上枝織のみかっしょ!』が、8月13日にアニメイト池袋本店B2Fの多目的ホール・アニメイトシアターでイベントを開催しました。全2部構成で行われたイベントから第1部の模様をお届けします。



▼現在、イベントの模様をアーカイブ配信中!【2023年9月3日(日) 23:59 まで公開】

第1部 ⇒ https://live.nicovideo.jp/watch/lv342318661

第2部 ⇒ https://live.nicovideo.jp/watch/lv342318676





三上さんと高森奈津美さんの出会いは、2010年10月4日から2015年10月2日まで文化放送超!A&G+で放送されていたラジオ番組『A&G NEXT GENERATION Lady Go!!』。10年以上の長い付き合いで、プライベートでも遊びにいったエピソードが豊富ですが、意外にも『三上枝織のみかっしょ!』には初登場。待ち望まれていたゲストということもあり、イベントに向けてたくさんのメールが届きました。

中でも多くの質問があったのは二人の関係性やエピソードについてのメール。「仲が良くなったきっかけは?」という質問については、高森さんは「(みかしーが)ガツガツ壁を破壊して来たから」と回答。裏表の無い三上さんが体当たりで高森さんにぶつかってくる様子を三上さんが出演しているアニメのキャラクターに例え、二人で大笑いしていました。「お互いしか知らない意外な一面」という質問には「なつねぇ(高森さん)はこのまんまだよねぇ」と言う三上さんに対し、高森さんも「お互い意外なところが無いかもしれないね」と答え、会場内はほっこりとした雰囲気に包まれていました。

また、話の流れ(!?)で、富士山の登山に行った三上さんから山梨出身の高森さんに対し「お盆に実家に帰った時の気分が味わえるように」と富士山の空気が詰まった缶詰が贈られ高森さんが実食。さらには三上さんから高森さんに対して富士登山のお誘いをする等、いつもの番組のような自由で楽しいトークが繰り広げられていました。



第1部のイベント特別コーナーでは、二つの企画をお届けしました。

先ずは、猛暑が続いてなかなか元気が出ない人の為に三上さんと高森さんが全力で応援するか、飲んで忘れちゃいましょう!と乾杯の掛け声を贈る『夏のCheers! or Cheers!』という企画。応援する時は、ブブゼラを吹いたり学ランを着たり等、その場に用意された小物もフルに使って皆さんを励ましました。

続いて行ったのが『みかっしょ!ゲームSSHO!』。「“た”という文字から始まる夏らしいもの」と言うお題で会場に来て下さった方々に好きな単語を紙に自由に書いて頂き、少ない人しか書いていないワードを三上さんと高森さんが予想しあう企画です。舞台と客席の距離が近くコミュニケーションを取りやすい会場であることを活かし、お二人から直接お客さんに問い合わせて返事を頂くシーンもありました。



最後は、いつも番組でやっているコーナーの特別版『ふつおた未満 裏スタンプ&ゲストスタンプ!』を行いました。リスナーのみなさんが普段思った何気ないことに“ラジオスタンプ”を押して受けとめていますが、今回はこのイベントだけの特別版として、普段は言わない裏スタンプとゲストの高森さんの声のスペシャルスタンプをご用意しました。メールを送って下さり会場に来て下さった方とコミュニケーションを取ったり、脱線して暴走気味のトークをしたり、三上さん&高森さんがプライベートで遊びに行く約束をしたことを報告したり等、盛り上がりました。



エンディングでは、二人ともテンションが上がり過ぎてしまったことを笑いあい、御覧いただいた皆様にお礼をお伝えしてお別れとなりました。後日、番組本放送ではイベントの振り返り配信も行います。是非、番組ニコニコチャンネル(https://ch.nicovideo.jp/mikassho2)にてお聞きください。



三上枝織のみかっしょ!Summers cheers



【開催日】

2023年8月13日(日)※2回公演



【出演】

三上枝織/高森奈津美(ゲスト)



【配信情報】

*本放送はご視聴いただくためにネットチケットをご購入いただく必要があります。

(チャンネル会員価格:4,000pt/一般価格:4,500pt)

*視聴チケットをご購入いただいた方はタイムシフト視聴有効期間内(2023年9月3日23:59 まで)であれば何回でも視聴が可能です。



【グッズ通販情報】

会場で販売したグッズの事後通販を実施。8月17日(木)20時よりマリン・エンタテインメント公式通販( https://marine.shop-pro.jp/ )にて限定受付を行います。



ブロマイドセットA/B/C

価格:各1,000円(税込)

仕様:各5枚1セット









シークレット缶バッジ

価格:1個500円(税込)

仕様:8種

*ランダム商品のため絵柄はお選びいただけません。





フォンタブセット(ストラップ付き)

価格:2,500円(税込)

仕様:フォンタブ大小2枚+紐ストラップのセット





アクリルチャーム付きアンブレラリング

価格:1,500円(税込)

仕様:2個1セット

*2個セットの内、1個は三上さんが描いたデザインです





【番組情報/関連サイト】

番組名:三上枝織のみかっしょ!

放送日時:第1・第3木曜20時より1週間無料動画配信(アーカイブ試聴は会員制)

パーソナリティ:三上枝織

番組ニコニコチャンネル: https://ch.nicovideo.jp/mikassho2

番組公式Twitter(X): https://twitter.com/mikassho





