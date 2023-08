[株式会社アニメイトホールディングス]





様々な文化とアパレルのRemixをテーマにした「MY NEW GEAR」。

イラストや音楽がRemixされたCDやアパレル、グッズをリリースしています。



そんな「MY NEW GEAR」がお届けするイベント、『MY NEW GEAR presents MY NEW DEPT. 1』が渋谷のCLUB CAMELOTで 2023年9月16日(土)に開催決定!

「MY NEW GEAR」からコラボアイテムを多数発売しております、「電音部」に登場する犬吠埼紫杏役の長谷川玲奈さんもご出演!



出演者の他、公演時間など詳細も公開となりましたので、ぜひご覧下さい。



『MY NEW GEAR presents MY NEW DEPT. 1』イベント詳細



■イベント名

MY NEW GEAR presents MY NEW DEPT. 1





■開催日時

2023年9月16日(土) 15:00開場/開演



■会場

CLUB CAMELOT B2F,B1F

東京都渋谷区神南1丁目18−2 フレーム神南坂



■出演

ヒゲドライバー/長谷川玲奈(犬吠埼紫杏DJ set)/中村さんそ/picco/naePi-YO/D.watt/nagomu tamaki/Yoshino Yoshikawa/アンチテーゼ/きあと/chlumi and more



■チケット

【前売り券】

チケット価格:4,500円(税込)

※入場時に別途ドリンク代600円をお支払ください。

※オールスタンディング



▼プレイガイド先行(抽選)

抽選申込期間:2023年8月10日(木)18:00~2023年8月20日(日)23:59

抽選結果発表:2023年8月25日(金)10:00~

受付URL:https://eplus.jp/mng_mynewdept.1/



▼一般発売(先着)

2023年8月26日(土)10:00~2023年9月12日(火)20:00

受付URL:https://eplus.jp/mng_mynewdept.1/



【当日券】

当日15:00より、前売り券ご購入のお客様の入場待機列が解消された後に会場入口の受付にて当日券を販売致します。



チケット価格:5,000円(税込)

※入場時に別途ドリンク代600円をお支払ください。

※オールスタンディング

※お支払いは現金のみとなります。



■注意事項

【年齢確認について】

本公演はアルコールの販売を伴うため、入場時に年齢確認を実施致します。当日は年齢の確認できる顔写真付き身分証をお持ちください。確認できた年齢により色違いのリストバンドをお渡ししますので、公演終了後まで外さないようお願い申し上げます。顔写真付き身分証による年齢が確認できなかった場合は、20歳未満用のリストバンドをお渡しします。20歳未満用リストバンドを装着されているお客様はアルコールをご購入いただけません。



顔写真付き身分証の例:

・運転免許証

・パスポート

・マイナンバーカード(通知カードは不可)

・在留カード

・身体障害者手帳

など



■お問い合わせ先

チケットに関するお問い合わせ:https://eplus.jp/qa/

公演に関するお問い合わせ:mng@movic.co.jp



【「MY NEW GEAR」公式HP】

https://www.airriderecords.com/mng/

【「MY NEW GEAR」公式SNS(X)】

@mng_clothing

【コピーライト】

(C)A



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/11-09:16)