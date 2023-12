[合同会社EXNOA]

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESにおいて、ガイジン・エンターテインメントと協業している『War Thunder』は、2023年12月26日(火)、12月28日(木)、12月30日(土)にYouTubeの「ゲームさんぽ/よそ見」チャンネルにて、動画配信が決定しましたことをお知らせいたします。







ゲームさんぽとは、さまざまな分野の“専門家”をゲストに迎えてゲームの世界に配されたモノを観察/鑑賞していくYouTubeの動画シリーズの名称です。今回は軍事専門家の田村さん&樋口さんをお招きし、全3回(12月26日・28日・30日)にわたり、基本無料のオンラインゲーム『War Thunder』に登場する兵器の戦術や歴史について語っていただきます。新しい視点から深掘りし、すでにゲームを遊んでいる方にも参考になる情報やこれからゲームを始める方でも楽しめる内容になっていますので、ぜひご視聴ください。



▼YouTube「ゲームさんぽ /よそ見」チャンネル

https://www.youtube.com/@gamesampo_yosomi



▼『War Thunder』ビギナーズサイト

https://warthunder.dmm.com/lp



■人気動画企画「ゲームさんぽ」配信記念!『War Thunder』の特典アイテムも配布予定!



2023年12月26日(火)、12月28日(木)、12月30日(土)の全3回YouTubeの「ゲームさんぽ/よそ見」チャンネルにて、軍事専門家に教わる『War Thunder』の動画を配信します。各動画では、「ゲームさんぽ」をモチーフにした『War Thunder』の特典アイテムが受け取れるアイテムコードを配布予定です。この機会に動画をご視聴いただき、『War Thunder』のアイテムも手に入れてみてください。



・第一回配信:12月26日(火)18:00





▼【絶対知っておくべき】戦車乗りが生き延びるための戦術講座/War Thunderさんぽ1

https://youtu.be/O0YtzZl3gFY



・第二回配信:12月28日(木)18:00





▼【零戦 スピットファイア フォッケウルフ...】国ごとの戦闘機の特色と技術進化/War Thunderさんぽ2

https://youtu.be/MJncxlfrDrc



・第三回配信:12月30日(土)18:00





▼【そんなんあるの?】現代兵器の多種多様な進化をリアルな3Dで解説/War Thunderさんぽ3

https://youtu.be/_M5H4jdltI4



これからもより多くの皆さまへ『War Thunder』の魅力を知っていただけるように発信して参ります。年末年始にゆっくりと動画をご視聴いただき、『War Thunder』でまったりとお過ごしください。2024年も『War Thunder』をよろしくお願いいたします。



▼公式サイト

http://warthunder.dmm.com/



▼公式X

https://x.com/WarThunderJP



▼公式フェイスブック

https://www.facebook.com/WarThunderJapan/



▼製品概要

タイトル:『War Thunder(ウォーサンダー)』

プラットフォーム:PC(DMM GAME PLAYER版)/ PlayStation(R)4 & PlayStation(R)5

権利表記:Published by EXNOA LLC. (C) 2023 Gaijin Games Kft. All rights reserved.



