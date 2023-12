[合同会社EXNOA]

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESは、全世界で2,000万人がプレイする本格MMORPG『エルダー・スクロールズ・オンライン』DMM日本語版(WIN/MAC対応。以下、『ESO』)にて、本日12月22日(金)より、最新チャプター「ネクロム」や「ベースゲーム」がお得にお求めいただける他、ゲーム内で使える通貨「クラウン」を最大40%OFFで購入できる「ESO年末年始セール」、ゲーム内アイテムが獲得できる「クリスマスキャンペーン」を開催いたしました。









■ベースゲームが70%OFF!「ESO年末年始セール」開催中

『ESO』のプレイに必須となる「ベースゲーム」が792円(税込)となる他、最新チャプター「ネクロム」も67%OFFで販売されます。このお得な機会にぜひお買い求めください!



▼セール期間:2023年12月22日(金)~2024年1月5日(金)10:59まで



▼セール対象商品









▼販売サイト

・DMM PCゲームフロア

https://dlsoft.dmm.com/list/article=series/id=301732/

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B09RFHQK78



■ゲーム内通貨がお得!「クラウンセール」開催中!



騎乗動物、ペット、コスチューム、消費アイテム、クラウン木枠箱など、様々な種類のアイテムが「クラウンストア」で購入できます。その「クラウンストア」で使用できるゲーム内通貨「クラウン」が、期間中お得な価格でお求めいただけます!



▼セール期間:2023年12月22日(金)~2024年1月5日(金)10:59まで



▼「クラウンセール」商品詳細





■クリスマスプレゼントキャンペーン開催



ESO-DMM日本語版は10周年目前。日頃の感謝を込めて、ゲーム内アイテムのプレゼントキャンペーンを実施いたします。Xの@TESOnline_JPをフォロー、リポストの上応募すると、下記アクセサリーのギフトコードを受け取る事ができます。タムリエルのクリスマスが皆様の良き日になる事を願っております。



アクセサリー:「月と星の耳飾り」

期間:12月22日(金)18:00 - 12月28日(木)18:00



▼詳細

https://eso.dmm.com/news/detail/12474



▼エルダー・スクロールズ・オンラインとは

1994年の誕生から20年。全世界で様々な賞を受賞したベストセラーファンタジーRPG「エルダー・スクロールズ シリーズ」において、同シリーズ初のオンラインゲームです。Zenimax Online Studiosが本タイトルの開発を手掛け、2014年のリリース以降、世界的な人気を誇り、数々の賞にも選出されています。

また、日本語版についてはフルローカライズの一端として全てのキャラクターボイスを日本語で収録しています。豪華声優陣によるフルボイスで彩られた壮大なストーリーをお楽しみ下さい。



▼月額課金不要

一度ゲームを購入すれば月額課金をしなくても、エルダー・スクロールズの旅を好きなだけ楽しめます。また、ゲーム内のクラウンストアでは、ペットやコスチュームなどのカスタマイズアイテムや、ポーション、経験値ブースターなどの強化アイテムを購入できます。

さらに、月額課金型の有料プレミアム会員サービス「ESO Plus(TM)」では、ゲームを思う存分楽しむために、追加ダウンロードコンテンツパックや、このサービスでしか手に入らないゲームプレイボーナス、ゲーム内仮想通貨「クラウン」を毎月獲得できる、充実の会員サービスを提供しております。



■製品概要

タイトル :エルダー・スクロールズ・オンラインDMM日本語版

発売日 :2016年6月23日発売

対応OS :Windows 7 64ビット以上、Mac OS High Sierra 10.13以上

(月額課金不要/有料プレミアム会員サービス有り)

ジャンル :オンラインRPG

プレイ人数:1人~

権利表記 :Published by EXNOA LLC (c)2023 ZeniMax Media Inc. The Elder Scrolls(R)Online: Necrom(TM) developed by ZeniMax Online Studios LLC, a ZeniMax Media company. ZeniMax, The Elder Scrolls, Necrom, ESO, ESO Plus, Bethesda, Bethesda Softworks and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the US and/or other countries. All Rights Reserved.



公式サイト:http://eso.dmm.com

公式X:https://x.com/TESOnline_JP

DMM GAMES PCゲーム 公式サイト:http://dlsoft.dmm.com/

DMM GAMES PC・コンシューマーゲーム 公式X:https://x.com/PCGameDL



利用には「DMM GAMES」(https://games.dmm.com/)における会員登録(無料)を行い、DMM GAMESのアカウントを取得する必要があります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/22-19:17)