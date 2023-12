[合同会社EXNOA]

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESは、PC向けゲームソフト「アイドル雀士スーチーパイ Sトリビュート for PC」の発売を下記の通りお知らせいたします。







ゲームセンターや家庭用で人気を集めた美少女麻雀ゲーム『アイドル雀士スーチーパイ』シリーズ4作品がPC版になって発売!

かつて業界とお茶の間をざわつかせた、90年代当時の家庭用版と同じ”脱衣ビジュアル”を”謎の光”無しでそのまま収録しました(ハート)

イカサマありご褒美ありの、美少女たちとの2人打ち麻雀やドキドキのアドベンチャーゲーム、サービス精神過剰の各種おまけ要素など、遊びきれないほどのボリュームで贈る美少女麻雀ゲーム黄金期の集大成!

今なお色褪せない珠玉の麻雀ゲーをお届けします!



<特装版パッケージ>





<特装版同梱特典>

「御崎キョウコ/スーチーパイ」のシチュエーションボイスを新規録音した特典CDが付属!

さらに、「キョウコ」「ユキ」「ミユリ」「ミルキーパイ」が登場する新録ドラマパートも同時収録!





<通常版パッケージ>





<店舗特典情報>

販売店にて各種特典を実施中!

詳しくは公式ホームページにて!

https://mahjonggames.dmm.com/suchiepai







▼製品概要

■タイトル:アイドル雀士スーチーパイ Sトリビュート for PC

■ブランド:DMM GAMES

■発売日 :2023年12月22日

■価格 :通常版8,778円(税込)

特装版10,978円(税込)

ダウンロード通常版7,800円(税込)

ダウンロード特装版8,980円(税込)

■特装版同梱特典:新規収録シチュエーションボイスCD

「御崎キョウコ/スーチーパイ」のシチュエーションボイスを新規録音した特典CD



プラットフォーム:PC(パッケージ版)、PC(DL版)

権利表記:(C)CITY CONNECTION CO., LTD. / Published by 2023 EXNOA LLC







