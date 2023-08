[株式会社アニメイトホールディングス]

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ) 主催のVtuberライブ「LiVe on Stage ~Meet Your Fave~」の情報をお届けいたします!





アニメイト池袋本店 地下2Fの多目的ホール・アニメイトシアターにて、バーチャルアーティストたちの音楽&トークライブを定期的に開催!出演者との交流が可能な小規模劇場ならではのアットホームな空間に、業界最高峰の映像技術をドッキング!アニメイトシアターならではの『魅せる』ライブをお届けします。さぁ、あなたの推しとここだけにしかない時間をめいっぱい楽しんじゃいましょう!



2023年9月6日(水)~9月7日(木)の初開催のライブに出演するメンバーはこちら!



DAY1:2023年9月6日(水) 浅木ゆめみ、朝ノ瑠璃、ころねぽち、さけこ、たみー、ななひら

DAY2:2023年9月7日(木) 浅木ゆめみ、ころねぽち、さけこ、たみー、ななひら





イベント参加チケットは、8月5日(土)10時からe+にてプレオーダー受付 (抽選受付)を開始します。是非奮ってご参加下さい。



▼「LiVe on Stage ~Meet Your Fave~」チケット受付ページ(e+)はこちら

https://eplus.jp/liveonstage/

*販売開始時刻になり次第、チケットページは公開されます。予めご了承下さい





ライブ詳細





Vtuberライブ「LiVe on Stage ~Meet Your Fave~」



【開催日時】

DAY1:2023年9月6日(水) 開場18:00/開演18:30

DAY2:2023年9月7日(木) 開場18:00/開演18:30



【出演】

*敬称略/五十音順



【会場】

アニメイトシアター(東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F)

⇒ https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/theater/



【チケット情報】

e+: プレオーダー受付 (抽選受付)

・受付期間:2023年8月5日(土)10時 ~ 2023年8月13日(日)23時59分

・チケット価格:税込5,500円(全席指定)

・チケットページ ⇒ https://eplus.jp/liveonstage/

*チケットに関する注意事項/詳細はチケットページにてご確認下さい

*販売開始時刻になり次第、チケットページは公開されます



e+:一般発売 (先着受付)

・受付期間:2023年8月19日(土)10時 ~ 各公演日前日18時まで

・チケット価格:税込5,500円(全席指定)

・チケットページ ⇒ https://eplus.jp/liveonstage/

*チケットに関する注意事項/詳細はチケットページにてご確認下さい

*販売開始時刻になり次第、チケットページは公開されます



関連情報/著作権表記





【関連サイト】

公式Twitter(X) ⇒ https://twitter.com/LVoS_staff



【著作権表記】

(C)フロンティアワークス



