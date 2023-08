[株式会社アニメイトホールディングス]

株式会社カードラボ(本社:東京都板橋区)は、2023年9月27日(水)発売のBlu-ray

【幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR- 】Blu-ray のゲーマーズ限定特典の描き下ろしイラストを公開いたしました。









■概要

商品名:TVアニメ『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』 Blu-ray

商品ページ:https://www.gamers.co.jp/products/bulk_purchase_detail.php?id=3895

発売日:2023年9月27日(水)第1巻発売 (以降毎月発売、全7巻)

ゲーマーズ限定特典

全巻購入特典:描き下ろしイラスト(ヨハネ&ハナマル)使用B2タペストリー

1~4巻連動購入特典:描き下ろしイラスト(ヨハネ&ハナマル)使用アクリルスマホスタンド

各巻購入特典:ジャケットイラスト使用A4クリアファイル

沼津店・ゲーマーズオンライン限定各巻購入特典:ポーズイラスト使用ポストカード



■特典絵柄:描き下ろしイラスト(ヨハネ&ハナマル)







特設ページ https://www.gamers.co.jp/corner/cc/lovelive_yohane/cd/844/

(C)PROJECT YOHANE



【株式会社カードラボ 会社概要】

株式会社カードラボは、トレーディングカードゲーム専門店『カードラボ』と、

アニメ・ゲーム・キャラクターグッズ専門店『ゲーマーズ』を運営している会社です。

多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/07-14:46)