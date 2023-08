[株式会社アニメイトホールディングス]



■TYPE-MOONフェア2023 SUMMER

株式会社アニメイトは、「TYPE-MOONフェア2023 SUMMER」を2023年8月4日から開催いたします。



「TYPE-MOON」とは、PCゲーム『Fate/stay night』をはじめアニメ・小説・ゲームなど多数の展開を行う『Fate』シリーズや、『月姫』『空の境界』らを手掛ける人気ゲームブランドです。『Fate』シリーズの1作である小説『Fate/strange Fake』のTVアニメーションシリーズ化も決定しています。



全国アニメイト・アニメイト通販にて8月4日から9月3日まで開催する「TYPE-MOONフェア2023 SUMMER」では、期間中、「TYPE-MOON」関連の書籍・キャラクターグッズ・CD・Blu-ray・DVD・ゲームをご購入1点毎、またはご予約(内金1,100円〈税込〉以上必須)1点毎に、「A.B-T.C【アニメイトブックトレーディングカード】(全24種)」を1枚プレゼントいたします。特典の絵柄には、2021年の「TYPE-MOONフェア」で登場し人気を博した「千子村正」の復刻も含まれます。



さらに、お渡しする特典の中には通常のもののほかに、低確率でレア特典の【クリア仕様A.B-T.C】が入っています。一部店舗では、通常のフェア特典に加えてこのレア特典が必ずもらえる「まとめ買いセット」を販売いたしますので、ぜひチェックしてみてください!



開催期間:2023年8月4日~9月3日

開催場所:全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容:期間中、「TYPE-MOON」関連の書籍・キャラクターグッズ・CD・Blu-ray・DVD・ゲームをご購入1点毎、またはご予約(内金1,100円〈税込〉以上必須)1点毎に、「A.B-T.C【アニメイトブックトレーディングカード】(全24種)」を1枚プレゼントいたします。また、通常特典に加え低確率でレア特典【クリア仕様A.B-T.C】もございます。

特典内容:A.B-T.C【アニメイトブックトレーディングカード】(全24種)

※特典はお選びいただけません。

※「FGOウエハース」シリーズは、4点購入ごとに1枚、特典をお渡しいたします。

※商品価格1,100円(税込)未満の商品予約は、特典お渡し対象外となります。



「まとめ買いセット」販売店舗:アニメイト池袋本店、札幌店、名古屋店、秋葉原店、広島店、大阪日本橋店、横浜ビブレ店、梅田店、通販

※店舗によって実施するセットの種類、在庫状況、販売時期は異なります。各店舗店頭にてご確認ください。



■「まとめ買いセット」情報

TYPE-MOON ブックス まとめ買いセット

内容:

・『Fate/Grand Order material』XI~XII

・『Fate/Requiem』1巻

・『ロード・エルメロイII世の冒険』1巻

・『Fate:Lost Einherjar 極光のアスラウグ』 1巻





Fate/stay night [Heaven's Feel] 10冊まとめ買いセット

内容:

・『Fate/stay night [Heaven's Feel]』1~10





ロード・エルメロイII世の事件簿 魔眼蒐集列車への招待状 セット

内容:

・『ロード・エルメロイII世の事件簿』1~10





Fate/strange Fake 神霊の祭壇に捧げるセット

内容:

・『Fate/strange Fake』1~8





中谷先生応援セット SUMMER

内容:

・『Fate/Grand Order フロム ロストベルト』1~4

・『Fate/Grand Order カルデアスクラップ 中谷作品集』





第一部 「北米神話大戦イ・プルーリバス・ウナム」~「絶対魔獣戦線バビロニア」セット

内容:

・『Fate/Grand Order -turas realta-』9~15巻





空の境界 スペシャルセット

内容:

・『空の境界 the Garden of sinners 全画集+未来福音 extra chorus』

・『空の境界』上・中・下

・『空の境界 未来福音』





氷室の天地 カムバックセット SUMMER

内容:

・『氷室の天地 Fate/school life』10~15巻(いずれも通常版)





異端なるセイレム まとめ買いセット SUMMER

内容:

・『Fate/Grand Order -Epic of Remnant- 亜種特異点IV 禁忌降臨庭園 セイレム 異端なるセイレム』1~6





FGOミステリー まとめ買いセット SUMMER

内容:

・『FGOミステリー 翻る虚月館の告解 虚月館殺人事件』

・『FGOミステリー 惑う鳴鳳荘の考察 鳴鳳荘殺人事件』

・『FGOミステリー小説アンソロジー カルデアの事件簿』file.01~02





※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



