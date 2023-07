[東京都]

多摩地域「チャレンジレース in 味スタ」も参加者募集!



11月23日(木曜日・祝日)に開催するレインボー&ゲートブリッジを自転車で走り抜けるイベント「レインボーライド」、多摩地域での本格的な自転車ロードレース「THE ROAD RACE TOKYO」の前日、12月2日(土曜日)に開催する一般サイクリスト向け各種レース体験プログラム「チャレンジレース in 味スタ」について、参加者の募集を開始いたします。







1 「レインボーライド」募集概要(臨海部)

(1)日程 令和5年(2023年)11月23日(木曜日・祝日)

(2)コース







(3)参加人数及び参加料







(4)応募方法



(5)その他

・ライドイベントは、順位やタイムを競うレースではなく、ファンライドのイベントです。

・各コースには平均勾配5%が約1.5km続くなど長い登り坂が複数あります。

・参加可能な自転車は、多段ギア付きもしくは電動アシスト付きです(タンデム車両も可)。

・コース周辺は、当日交通規制が行われます(詳細は後日発表)。ご協力お願いいたします。



2 「チャレンジレース in 味スタ」募集概要(多摩地域)

12月3日(日曜日)に多摩地域で開催される「THE ROAD RACE TOKYO」の前日に、スポーツサイクル初心者から愛好家まで、一般サイクリストが参加できる各種レース体験プログラムを実施します。

(1)日程

令和5年(2023年)12月2日(土曜日)

(2)会場

味の素スタジアム 構内外周路特設周回コース(スタート/ゴール:あじペン広場)

(3)コースマップ(1周:約1.15 km)



(4)実施プログラム

1.サイクルスクール

レース未経験者などレベル別にクラス分けを行い、スポーツサイクルの正しい乗り方、走行テクニック等を

コーチがレクチャーし、最後に模擬レース体験を実施します。

2.ガイド付きショートレース

ガイドライダーが一定速度で先導し、集団でコースを走行します。安全性を確保した上で、最終周回のみ競い

合うレース形式のプログラムです。

3.エキシビジョンレース(観戦イベント(無料))

翌日のロードレースに出場する選手等によるエキシビジョンレースです。トップアスリートの迫力ある走りを

目の前で体感いただけます。

4.サイクルマラソン

2~5名のチーム戦で、交代しながら80分間での走行周回数を競うレースです。

※各プログラムの詳細は、特設ホームページをご覧ください。

(5)募集人数・参加料



(6)応募方法

特設ホームページからご応募ください。安全性を考慮し、各プログラムとも中学生以上が対象となります。

応募者多数の場合は抽選となります。





3 パラサイクリングレースにおけるスタート地点の変更について

「THE ROAD RACE TOKYO」パラサイクリングレースについて、観戦機会の拡大、安全性向上等の観点から、スタート地点が下記のとおり変更となりました。



(1)パラサイクリングレースの概要

〇日 程:令和5年(2023年)12月3日(日曜日)



〇種 目:タンデムタイムトライアル(男子・女子)

〇コース:武蔵野の森公園・味の素スタジアム周辺周回コース

(2)変更内容



【パラサイクリング:変更後のコースマップ】





4 各種イベントの開催について

11月23日(木曜日・祝日)「レインボーライド」の開催に併せて、スポーツ体験イベント「マルチスポーツ」をライドのフィニッシュ地点及びテレコムセンターで開催します。

また、「チャレンジレース in 味スタ」及び「THE ROAD RACE TOKYO」の開催に併せて、12月2日(土曜日)・3日(日曜日)に味の素スタジアムで、地域の魅力発信イベントやサイクルイベントを開催します。

詳細については、別途お知らせします。



