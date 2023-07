[株式会社アニメイトホールディングス]

株式会社マリン・エンタテインメント(アニメイトグループ)より、アニメイトシアター(東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F)でイベントを開催する女性声優コンテンツ『ますみ・みさ・ひよりのMake Up Theater!』のラジオ公開録音のイベント情報をお届け致します。





田澤茉純さん・嘉山未紗さん・新田ひよりさんの仲良し女性声優3人組が人生を素敵にMake upしていくコンテンツ『ますみ・みさ・ひよりのMake Up Theater!』が、ラジオ公開録音を開催致します。開催日は2023年8月17日(木)、開演時刻は19:45、会場はアニメイトシアターです。平日夜の池袋で繰り広げられるますみさひよワールドをぜひ楽しみつつ、是非番組作りにご参加下さい。



▼2023年8月17日(木)開催 公開録音チケットページ

https://t.livepocket.jp/e/masumisahiyo0817

*チケットは先着販売中!







尚、『ますみ・みさ・ひよりのMake Up Theater!』は、2023年4月15日(土)に開催した第1回ファンミーティングで告知しましたとおり、第2回ファンミーティングを2023年9月23日(土)に開催致します。詳細は『ますみ・みさ・ひよりのMake Up Theater!』公式HP( https://www.marine-e.net/sp/masumisahiyo/ )や公式Twitter( https://twitter.com/masumisahiyo )等で後日詳細をお届け致します。こちらもどうぞお楽しみに!



ますみ・みさ・ひよりのMake up Theater!公録イベント



【開催日時】

2023年8月17日(木)

開場19:15/開演19:45



【出演】

田澤茉純、嘉山未紗、新田ひより



【場所】

アニメイトシアター(東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F)

⇒ https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/theater/



【チケット情報(先着販売)】

受付日時:~2023年8月17日(木) 19:45

価格:全席指定席2,800円(税込)

※先着販売

※未就学児は入場不可

※他、注意事項はチケットページ( https://t.livepocket.jp/e/masumisahiyo0817 )にてご確認下さい



【関連サイト】

『ますみ・みさ・ひよりのMake up Theater!公録イベント』チケットページ

⇒ https://t.livepocket.jp/e/masumisahiyo0817

『ますみ・みさ・ひよりのMake Up Theater!』公式HP

⇒ https://www.marine-e.net/sp/masumisahiyo/

『ますみ・みさ・ひよりのMake Up Theater!』公式Twitter

⇒ https://twitter.com/masumisahiyo



【著作権表記】

(C) MARINE ENTERTAINMENT



