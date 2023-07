[株式会社アニメイトホールディングス]

『最遊記歌劇伝』シリーズ最新作・『最遊記歌劇伝-外伝-』のメインビジュアル&キャラクタービジュアルが一挙に大解禁!!



桜の花びらが咲き誇る荘厳なメインビジュアルに、金蟬童子、悟空らメインキャラクター9名のキャラクタービジュアルに「外伝」への期待が高まります。



また、メインキャスト9名に加え、アンサンブルキャスト10名が解禁!!

橋本有一郎、轟大輝、森田龍、仲田祥司、多田滉、山口渓、杉本佳幹、望月祐治、佐藤且之、降矢佳典が

『最遊記歌劇伝-外伝-』の世界を彩ります。

さらに、スペシャルゲストとして、三上俊のレギュラー出演が決定!

どのような出演になるのかはサプライズのため、本番までのお楽しみに。



公演チケットの先行受付は2023年7月29日(土)AM10時より開始となりますのでお見逃しなく。



今後も最新情報は随時公式サイト・Twitterにて更新いたします。

『最遊記歌劇伝-外伝-』続報に引き続きご期待ください。





公演概要





◆公演タイトル:『最遊記歌劇伝-外伝-』



◆公演日程:

[東京公演] 2023年9月29日(金)~10月12日(木)





[大阪公演] 2023年10月19日(木)~10月23日(月)





◆会場:[東京公演] 品川プリンスホテルステラボール(〒108-8611 東京都港区高輪4-10-30)

[大阪公演] COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール(〒540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城3-6)



◆原作:峰倉かずや『最遊記外伝』(一迅社刊)

◆脚本・演出:三浦 香 ◆音楽:浅井さやか



◆キャスト:

金蟬童子 役:鈴木拡樹、悟空 役:椎名鯛造、捲簾大将 役:平井雄基、天蓬元帥 役:藤原祐規

西海竜王 敖潤 役:佐奈宏紀、李塔天 役:山崎雅志(劇団ホチキス)、

観世音菩薩 役:高崎俊吾、二郎神 役:うじすけ

哪吒太子 役:北村諒

橋本有一郎、轟大輝、森田龍、仲田祥司、多田滉、山口渓、杉本佳幹、望月祐治、佐藤且之、降矢佳典

<スぺシャルゲスト>三上俊 and more…?



◆特別協力 : 峰倉かずや/一迅社

◆企画・プロデュース:4cu

◆主催 : 『最遊記歌劇伝』製作委員会2023 (Frontier Works Inc.・サンライズプロモーション大阪)









CAST









金蟬童子 役:鈴木 拡樹(こんぜんどうじ/すずき ひろき)

<主な出演作品>

・ミュージカル『SPY×FAMILY』

・舞台『アルキメデスの大戦』

・東映ムビ×ステ 舞台「死神遣いの事件帖 -幽明奇譚-」













悟空 役:椎名 鯛造(ごくう/しいな たいぞう)

<主な出演作品>

・「BANANA FISH」The Stage

・DisGOONie Presents Vol.10 舞台「MOTHERLAND」

・ミュージカル『薄桜鬼 真改』 相馬主計 篇













捲簾大将 役:平井 雄基(けんれんたいしょう/ひらい ゆうき)

<主な出演作品>

・2.5次元ダンスライブ「ツキステ。」シリーズ

・舞台「Identity V / 第五人格」シリーズ

・舞台「黒と白-purgatorium-」













天蓬元帥 役:藤原 祐規(てんぽうげんすい/ふじわら ゆうき)

<主な出演作品>

・舞台「銀河英雄伝説 Dei Neue These」

・「怜々蒐集譚」」

・おん・すてーじ「真夜中の弥次さん喜多さん」













西海竜王 敖潤 役:佐奈 宏紀(せいかいりゅうおう ごうじゅん/さな ひろき)

<主な出演作品>

・舞台「銀牙 -流れ星 銀-」シリーズ

・「BANANA FISH」 The Stage

・舞台「ちびまる子ちゃん THE STAGE『はいすくーるでいず』」













李塔天 役:山崎 雅志(劇団ホチキス)(りとうてん/やまざき まさし げきだんほちきす)

<主な出演作品>

・舞台「レイルウェイ」

・舞台「ジョーカー・ゲーム」

・ミュージカル「憂国のモリアーティ」











観世音菩薩 役:高崎俊吾(かんぜおんぼさつ/たかさき しゅんご)

<主な出演作品>

・舞台『弱虫ペダル』シリーズ

・『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE シリーズ

・ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」シリーズ













二郎神 役:うじすけ(じろうしん/うじすけ)

<主な出演作品>

・GORIZO STAGE Vol.6『ハザマDD~ハザマ the Dimensional Detective~』

・GORIZO STAGE Vol.5『コマネーア!~Call My Name Again~』

・GORIZO STAGE Vol.3『ネゴシ8~あなたを救う8人の自分~』













哪吒太子 役:北村 諒(なたくたいし/きたむら りょう)

<主な出演作品>

・舞台『刀剣乱舞』シリーズ

・『あんさんぶるスターズ!!』シリーズ

・テレビ朝日「仮面ライダーギーツ」







アンサンブルキャスト

橋本有一郎、轟大輝、森田龍、仲田祥司、多田滉、山口渓、杉本佳幹、望月祐治、佐藤且之、降矢佳典



スペシャルゲスト

三上俊 and more…?





TICKET





料金

桃源郷チケット:13,500円 ※非売品グッズ付き(全席指定/税込)

一般チケット:10,500円(全席指定/税込)



※未就学児入場不可 ※営利目的の転売禁止

※桃源郷チケットは非売品グッズ付きチケットとなり、前方のお席を保証するものではございませんので予めご了承ください。

※チケットご購入前に必ず公式サイトの「チケット販売に関する重要なお知らせ」をご確認いただけますようお願い申し上げます。



峰倉.NET 先行(抽選)

2023年7月29日(土)AM10:00~8月2日(水)23:59

https://eplus.jp/saiyukikagekiden-mn/



最速公式HP先行(抽選)

2023年7月29日(土)AM10:00~8月6日(日)23:59

https://eplus.jp/saiyukikagekiden-hp/



[チケットに関する問い合わせ]

公演事務局 0570-200-114(11:00~18:00 ※日祝除く)







『最遊記歌劇伝』とは





峰倉かずやの大人気コミック『最遊記』『最遊記RELOAD』『最遊記異聞』(一迅社刊)を原作としたミュージカル。

2008年に初演『最遊記歌劇伝-Go to the West-』を上演、続く2009年に『最遊記歌劇伝-Dead or Alive-』、その後、2014年に『最遊記歌劇伝-God Child-』、2015年1月に『最遊記歌劇伝-Burial-』、同年9月に『最遊記歌劇伝-Reload-』、2018年9月に『最遊記歌劇伝-異聞-』、そして、「ヘイゼル編」として、2019年6月から2021年2月にかけて『最遊記歌劇伝-Darkness-』『最遊記歌劇伝-Oasis-』『最遊記歌劇伝-Sunrise-』の三部作を上演してきました。

そして、満を持して『最遊記外伝』(一迅社刊)を原作としたシリーズ最新作『最遊記歌劇伝-外伝-』を2023年に上演いたします。





4cu









『常に新しいものを自から作り出し、好奇心を失わず探究し続け、変化を恐れず、信念をもって突き進む』



Frontier Works Inc.が手掛ける、舞台事業を中心とするブランド「4cu」です。

アニメやゲ-ムを原作とした舞台作品の企画・プロデュ-スをはじめ、LIVE、映像製作などを展開していきます。







●公式サイト:http://4cu-ent.com/

●公式Twitter:@4cu_official(https://twitter.com/4cu_official)

●公式Instagram:4cu_official(https://www.instagram.com/4cu_official/)



