匂わせ上等!韓×日アイドルの舞台裏を描く大人気BLコミックス「Kiss me crying キスミークライング」のドラマCD2巻が、2023年11月10日(金)にコミックス3巻と同時発売決定!!

CD2枚組の大ボリュームに加え、Arinco先生描き下ろしの漫画小冊子と特製アクリルプレート(ジャケットイラスト柄)を同梱した超豪華仕様となっております♪



【商品情報】

ドラマCD「Kiss me crying キスミークライング 2」



発売日:2023年11月10日(金)

価格:¥6,050(税込)

品番:FFCL-0085

JANコード:4589644788834

発売元・販売元:株式会社フロンティアワークス



【キャスト】

乃亜:八代 拓

J:佐藤拓也



近埜:田丸篤志

ほか



【あらすじ】

「好きすぎて死にそう」



芸能人として鳴かず飛ばずだった乃亜は、伝説と呼ばれた韓国アイドルJとユニットJiNを結成し、ヒットチャートを爆走、大ブレイクを果たす。

快進撃を続けるJiNだけど、恋人同士の2人がイチャイチャ出来る時間は減っていく一方…。さらに恋愛ドラマの主演オファーが乃亜に舞い込んで!?





【法人特典】

●アニメイト特典

1.アニメイト特典:Arinco先生描き下ろし漫画リーフレット(A5サイズ/二つ折り)

2.アニメイト連動購入特典:Arinco先生描き下ろし漫画リーフレット(A5サイズ/二つ折り)

※通常特典のリーフレットに収録されている漫画とは別の内容となります。



A【キャンペーンレシート1.(ドラマCD用)】

・ ドラマCD「Kiss me crying キスミークライング 2」 2023年11月10日(金)発売

B【キャンペーンレシート2.(コミックス用)】

・ コミックス「Kiss me crying キスミークライング 3」 2023年11月10日(金)発売

※コミックス3巻の予約開始日は、9月頃の告知予定です。

※特典はなくなり次第終了となります。特典の在庫状況等、詳細は各販売店へお問い合わせください。



●Amazon

L判ブロマイド(ジャケットイラスト使用)

●楽天ブックス

A4クリアポスター(ジャケットイラスト使用)

●コミコミ

Arinco先生描き下ろし漫画ペーパー(A5サイズ)

●ステラワース

Arinco先生複製サイン入り2L判ブロマイド(ジャケットイラスト使用)





【公式HP】

Arinco先生Twitter:https://twitter.com/ariarinco88 (@ariarinco88)

「BOYS FAN」内作品ページ https://boysfan.jp/comics/bofn-00585/

ビーボーイWEB公式:https://www.b-boy.jp/





【原作情報】

タイトル:「Kiss me crying キスミークライング」(著:Arinco)

電子配信:コミックシーモア、Renta!等、各電子書店にて配信中

紙単行本:第1巻~2巻 好評発売中[BE×BOY COMICS DELUXE/791円(税込)](発売:株式会社リブレ)





