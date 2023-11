[合同会社EXNOA]

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESは、本日2023年11月21日(火)21時に4Xグランドストラテジー『Stellaris』PS4(TM)版の追加ダウンロードコンテンツ(以下DLC)を発売いたします。また同時にDLCに対応した、各種調整を含む大型アップデートver.8.02の配信も開始いたします。







本日21時より、『Stellaris』の新規DLC「トキソイド(Toxoids)」並びに、お得な価格のシーズンパス「Expansion Pass Six」の販売を開始いたします。本シーズンパスには本日発売のDLC「トキソイド」に加え、今後発売予定の追加DLC「ファーストコンタクト(First Contact)」と「ギャラクティック・パラゴン(Galactic Paragons)」のプレイ権が含まれています。また同時に、DLC「トキソイド」に対応した大型アップデートver.8.00、8.02も配信を開始いたします。



『Stellaris』公式サイト:https://stellaris.games.dmm.com/

大型アップデートver.8.00、8.02詳細ページ:https://stellaris.games.dmm.com/news/detail/12364/



■猛毒を食らい、更なる進化を遂げよ!新種族「トキソイド」が登場!



本DLCの導入により、他種族には耐えることのできない猛毒を自らの力とする種族が銀河の勢力争いに参入します。



【「Stellaris: トキソイド(Toxoids)」に含まれるコンテンツ】

■新たな起源

・汚毒神の騎士

かつて惑星上で発生した争いを荒廃と引き換えに治めた「汚毒神」を崇拝する騎士団が母星に登場します。彼らと共に汚泥に包まれた惑星の奥深くに眠る強力な力を解き放ちましょう。



・過剰チューニング

あらゆる才能は寿命と引き換えに手に入れられます。強力な力には大いなる代償がつきものです…。

この起源ではリーダーの寿命と引き換えに様々な効果をもたらす特性を設定できます。



■新たな国是

・変異原性スパ

突然変異を誘発するスパを建設し、POPの細胞を活性化させましょう。

さまざまな化学物質を用いますので人口増加と引換に多少の危険はつきものですが…。



・スカベンジャー

デブリからまだ使用できる資源や艦船を収集することができるようになります。



・徹底的工業主義

惑星に「組織的フルフィルメントセンター」を建造することでPOPの成長と惑星の環境を引き換えに大量の消費財と合金を生み出します。



■新たな特性

・インキュベーター

この特性を持つ種族は惑星上にいるPOPが少ない場合、熱心に繁殖を行います。

一方で一定以上の人口になると繁殖スピードが極端に落ち込みます。



・無機性の息吹

この種族の呼気は他種族には有毒のため、高価なガスマスクが欠かせません。

そのため、多くの維持費はかかる一方で希少なガスを常に生成し続けてくれます。



・帯毒

毒気を帯びたその身体は周囲の他種族に極度の不快感を与えます。

一方で毒にまみれた体を武器にすれば、地上軍の戦闘能力は他に類を見ないほどの強さとなるでしょう。



・特殊代謝

他の種族では決して口にすることのできない危険物でもこの種族にとってはごちそうです。

このごちそうは順応性の向上や長寿、個体の成長速度を爆発的に加速させるなどの効果があります。





肉体改造、資源生産…

さまざまな形で猛毒を活用しよう





怪しく光るトキソイドの艦隊



追加DLC「トキソイド(Toxoids)」1,540円(税込)

【購入URL】

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1201-CUSA19601_00-TOXOIDS000000000



【リリーストレーラー】





■お買い得なシーズンパスも同時に発売!

シーズンパス「Expansion Pass Six」には下記4種のDLCが含まれています。

・「トキソイド(Toxoids)」・・・ ”猛毒を体に取り込んだ種族や特殊な起源”

・「ファーストコンタクト(First Contact)」・・・”原始種族と超文明を築いた来訪者との遭遇ストーリー”

・「ギャラクティック・パラゴン(Galactic Paragons)」・・・”帝国のリーダーたちで構成された評議会が登場し、帝国に様々な影響をもたらす”

・Expansion Pass Six 購入特典ポートレート・・・”カリスマ的で好奇心旺盛!エレガントかつ神秘的!銀河中のあこがれの的となる見た目をした種族のポートレート”



様々な追加要素で『Stellaris』をさらにお楽しみいただけます。



※DLCパック「ファーストコンタクト(First Contact)」と「ギャラクティック・パラゴン(Galactic Paragons)」は2024年後半でのリリースを予定しております。シーズンパス「Expansion Pass Six」をご購入いただいたお客様は、発売と同時に各DLCを無料でご利用いただけます。



シーズンパス「Expansion Pass Six」4,510円(税込)

【購入URL】

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1201-CUSA19601_00-EXPASSSIX0000000



【リリーストレーラー】





■大型アップデートver.8.00、8.02配信開始!

11月21日(火)21時より本編の大型アップデートver.8.00、8.02の配信を開始します。

今回の大型アップデートでは、「トキソイド」への対応の他、一部で発生していた不具合の修正を行いました。

詳細は下記のページよりご確認ください。



大型アップデートver.8.00、8.02詳細ページ:

https://stellaris.games.dmm.com/news/detail/12364



▼製品概要

タイトル :Stellaris

ジャンル :4Xグランドストラテジーゲーム

対応機種 :PlayStation(R)4

販売価格 :Stellaris: Console Edition THE ROYAL:5,478円(税込)

Stellaris: Console Edition DMM GAMES THE BEST:3,278円(税込)

プレイ人数 :オフライン1人、オンライン1~4人

言語仕様 :日本語

レーティング:CERO A(全年齢対象)

開発会社 :Paradox Interactive. / Tantalus Media

権利表記 :Published by EXNOA. (C) Paradox Interactive. Trademarks belong to their respective owners. All rights reserved.

『Stellaris』公式サイト:https://stellaris.games.dmm.com/

DMM GAMES PCゲーム 公式サイト:http://dlsoft.dmm.com/

DMM GAMES PC・コンシューマーゲーム 公式ツイッター:https://twitter.com/PCGameDL





