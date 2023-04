[一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)【地方】]

4月15日~16日JAF全日本ラリー選手権



JAF九州本部(本部長 金野 誠)は4月15日(土)・16日(日)、佐賀県唐津市で開催される「ツール・ド・九州2023 in 唐津」(主催:グラベルモータースポーツクラブ)に4年ぶりにJAFブースを出展します。









ブースでは、ゲーム感覚で運転時の反応速度を測定する装置「クイックアーム」を体験できます。いかに素早く反応できるか、上位タイム者をJAFブースに随時掲示します。



また、取得すると「ツール・ド・九州2023 in 唐津」のタイトル競技である“ラリー※”にも出場できる「国内Bライセンス」のオンライン講習会についてブースで案内します。4月16日(日)にはロードサービスカーと記念撮影していただける、子どもロードサービス隊員制服を準備しています。

※ラリーとは…https://motorsports.jaf.or.jp/enjoy/begin/rally/



久々に観客を動員しての開催、大人から子どもまで楽しんでいただける企画を用意してイベントを盛り上げます。この機会にぜひお立ち寄りください。





「 ツール・ド・九州2023 in 唐津」 JAFブース出展概要



■タイトル

2023年JAF全日本ラリー選手権第3戦



■出展日

4月15日(土)~4月16日(日)



■会場

4月15日(土)UCHIURAステージ(アザメの瀬)

4月16日(日)ボートレースからつ イベント広場

<詳細はこちら>

https://gravel-msc.info/?page_id=1775



■出展内容

1 .「クイックアーム」体験

2 .国内Bライセンスオンライン講習会のご案内

3 .【16日のみ】ロードサービスカー展示、子どもロードサービス隊員制服を着て記念撮影

※1~3は無料、ただし別途観戦料が必要です。

※JAFブースのコンテンツに参加していただく方にはアンケートにご協力をお願いします。

※出展内容は変更となる場合があります。



■イベント詳細はこちら

https://gravel-msc.info/





企業プレスリリース詳細へ (2023/04/11-19:16)