合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)は11月14日(火)メンテナンス後より、『Deep One 虚無と夢幻のフラグメント』(http://games.dmm.com/detail/deepone/)の3.5周年ハーフアニバーサリーイベント「窺覬盈する渇願」を開始しました。









▼『Deep One 虚無と夢幻のフラグメント』とは

ネクストンが2018年に発売した新本格バトルビジュアルノベル「Deep One」のスピンオフ作品として展開されているオンラインゲームです。



『――許すことなど出来ない――』

黎(くら)く淵(ふか)い水底に目覚めた空虚(ゼロ)から、全てが始まる。



▼Deep One 虚無と夢幻のフラグメント「3.5周年ハーフアニバーサリーイベント」が開催!

2020年5月12日にサービス開始した『Deep One 虚無と夢幻のフラグメント』がリリースから3.5周年を迎えます! 11月14日(火)メンテナンス後より、「3.5周年記念限定ガチャ」や「最大150連無料ガチャ」、購入することで任意のユニットを獲得できる「セレチケパック」等など盛りだくさんです!

是非お楽しみください!



▼新たな魔術士の少女のご紹介!

3.5周年を記念して人気キャラクターたちがドレスに身を包んで登場します。



[嘉幸祈る尽愛] ノルン





[希望願う白愛] フラウ





[叡理欲す意象] テルティア



※上記のキャラクター は3.5周年ハーフアニバーサリーイベント「窺覬盈する渇願」と連動して公開されるガチャより期間限定で排出されます。

※ガチャ開催予定期間:11月14日(火)17:00 ~ 11月28日(火)14:00



▼最大150連ガチャ無料!

毎日無料で10連ガチャを引くことができます!毎日回せば最大150連!どうかお忘れなく!

期間:11月14日(火)17:00 ~ 11月28日(火)23:59



▼期間限定入りセレチケパック&アナザー入りセレチケパック登場

任意のキャラクターを獲得できるセレクトチケットが付属した商品です!

期間限定等、入手困難なキャラクターも選べますので、ぜひこの機会に手に入れてみてください!

期間:11月14日(火)17:00 ~ 11月28日(火)14:00



▼人気投票開催



3.5周年を記念して、第7回人気投票を開催いたします。

上位3キャラクターは新衣装が確約されるほか、投票するだけで様々な報酬も配布!



投票方法

ゲーム内で投票券アイテムを集め任意のキャラクターに投票を行えます。

投票期間

11月14日(火)17:00 ~ 11月28日(火)14:00

人気投票結果発表

12月5日(火)17:00予定



▼3.5周年記念!ミニゲームで幻夢石が最大9000個

期間中、かわいいSDキャラが走るレースのミニゲームを開催!

好きなキャラを育成してレースに勝利することで、なんと最大9000個の幻夢石(無償)がもらえるチャンス!ぜひ、参加してみよう!

期間:11月14日(火)17:00 ~ 11月28日(火)14:00



▼期間中、ミッション達成やログインボーナスで幻夢石が最大10000個

毎日のログインやミッションの達成で、さらに合計10000個以上の幻夢石が獲得できます!

ミニゲームや無料ガチャと併せて、お取り逃しのないように毎日プレイしてください!

期間:11月14日(火)17:00 ~ 11月28日(火)23:59



※掲載しているキャンペーンやイベントの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。



■製品概要

タイトル:『Deep One 虚無と夢幻のフラグメント』

プラットフォーム:PC(ブラウザ版)/ スマートフォン(ブラウザ版)/ DMM GAMESストア

利用料金:基本無料プレイ(ゲーム内課金あり)

権利表記:(C)EXNOA LLC / Nameless

Deep One 虚無と夢幻のフラグメント:http://games.dmm.com/detail/deepone/

Deep One 虚無と夢幻のフラグメント公式X(旧Twitter):https://twitter.com/tonofura

DMM GAMES公式サイト:https://games.dmm.com/





