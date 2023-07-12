井口裕香のむ～～～ん ⊂( ＾ω＾)⊃イベント開催！ 第1部…
［株式会社アニメイトホールディングス］
株式会社マリン・エンタテインメント（アニメイトグループ）より、文化放送 超！A&G+ 毎週月曜日22：00～23：00放送のラジオ番組『井口裕香のむ～～～ん ⊂（ ＾ω＾）⊃』のイベント情報をお届け致します。
井口裕香さんがパーソナリティを務めるラジオ番組『井口裕香のむ～～～ん ⊂（ ＾ω＾）⊃』が2022年12月4日以来のイベントを開催致します。会場は文化放送メディアプラスホール。全3回公演で、第1部・第2部のゲストは日高里菜さん、第3部は番組スタッフがゲストとして登場します。参加チケットは、現在A&Gショップ（ https://aandg.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=1102403&csid=0&sort=n ）にて好評販売中です。
『井口裕香のむ～～～ん ⊂（ ＾ω＾）⊃』は文化放送 超！A&G+にて毎週月曜日22：00～23：00に生放送を行っているラジオ番組。井口裕香さんが1時間の放送時間をたっぷり使って主にフリートークをお届けしています。身の回りで起こった1週間の出来事を紹介したり、出演した作品にまつわる話を語ったり、twitterの実況（ハッシュタグ#muuun）を活用して番組前後や時には番組中に意見を募集してリスナーと交流したり等しています。また、番組ニコニコチャンネルではチャンネル会員限定のスペシャル動画も配信しています。
番組公式Twitter（ https://twitter.com/muuun_ag ）では、今回のイベントに関する情報や毎週のラジオ配信に関する最新情報を紹介しておりますので、どうぞご確認下さい。
イベント情報
『井口裕香のむ～～～ん ⊂( ＾ω＾)⊃』イベント2023年夏
【開催日時】
開催日：2023年8月19日（土）※3回公演
・第1部：開場12:00開場／開演12:30
・第2部：開場14:30開場／開演15:00
・第3部：開場17:00開場／開演17:30
【出演／ゲスト】
井口裕香
・第1部ゲスト：日高里菜
・第2部ゲスト：日高里菜
・第3部ゲスト：『井口裕香のむ～～～ん ⊂（ ＾ω＾）⊃』番組スタッフ
【場所】
文化放送メディアプラスホール
※有観客イベント ＆ 番組ニコニコチャンネルによる生配信イベントを実施
【チケット価格（有観客イベント）／販売サイト】
全席指定席4,500円（税込）
チケットページ（A&Gショップ）
⇒ https://aandg.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=1102403&csid=0&sort=n
※会場チケットは先着順、お一人様2枚まで購入可。
※購入者には後日整理番号入りの詳細メールをA&Gショップから送信致します。
配信情報
井口裕香のむ～～～ん ⊂（ ＾ω＾）⊃ニコニコチャンネル（ https://ch.nicovideo.jp/muuun ）にてイベントの模様を有料にて生配信を実施します。
1部 https://live.nicovideo.jp/watch/lv341970946
2部 https://live.nicovideo.jp/watch/lv341970973
3部 https://live.nicovideo.jp/watch/lv342057269
＊各部の価格：井口裕香のむ～～～ん ⊂（ ＾ω＾）⊃チャンネル会員3,500pt／一般4,000pt
関連情報
【関連サイト】
『文化放送』公式HP内 番組情報
⇒ https://www.joqr.co.jp/qr/program/yukachi/
『井口裕香のむ～～～ん ⊂（ ＾ω＾）⊃』公式Twitter
⇒ https://twitter.com/muuun_ag
『井口裕香のむ～～～ん ⊂（ ＾ω＾）⊃』ニコニコチャンネル
⇒ https://ch.nicovideo.jp/muuun
【著作権表記】
(C)文化放送
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/12-10:46）
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