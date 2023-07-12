ラストチャンスです。【好評につき再度限定20席増席しました】《7月25日(火)》限定 お一人様￥15,980- ※4年ぶり復活※日本三大祭『天神祭』奉納花火大会を桟敷席鑑賞お弁当・お茶付きプラン

(07/12 11:16)