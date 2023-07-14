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「『原神』animateフェア-夏2023-」が、全国アニメイト・アニメイト通販で7月22日から開始！　アニメイト秋葉原2号館では、特別展示も展開!!

［株式会社アニメイトホールディングス］


■『原神』animateフェア-夏2023-
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=109439

■『原神』animateフェア-夏2023- 特別展示
https://www.animate.co.jp/onlyshop/493893/
△特典：ポストカード
株式会社アニメイトは、「『原神』animateフェア-夏2023-」を2023年7月22日から開催いたします。

『原神』とは、中国のゲーム会社・miHoYoが贈る、プレイステーション5・プレイステーション4・iOS・Android・PC向けの新世代オープンワールドRPGです。2020年9月よりサービスが開始され、日本ゲーム大賞2021では年間作品部門にて「優秀賞」を受賞しており、アニメ化プロジェクトも発表されている話題作です。

全国アニメイト・アニメイト通販で7月22日～9月24日まで開催する「『原神』animateフェア-夏2023-」では、『原神』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金2,200円（税込）毎に、特典「ポストカード（全3種）」を1枚プレゼントいたします。特典には、人気キャラクター・ティナリ、神里綾人、夜蘭の、日本ではまだ商品化されていないイラストを使用しています。

また、アニメイト秋葉原2号館では、7月22日から「『原神』animateフェア-夏2023- 特別展示」を開催し、関連商品を販売するほか、ストーリーを振り返ることができる展示も行いますので、ぜひチェックしてみてください！

■フェア情報
『原神』animateフェア-夏2023-
開催期間：2023年7月22日～9月24日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：『原神』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金2,200円（税込）毎に、特典「ポストカード（全3種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：ポストカード（全3種）

■特別展示情報
『原神』animateフェア-夏2023- 特別展示
開催期間：2023年7月22日～8月13日
開催場所：アニメイト秋葉原2号館6F
開催内容：商品販売、フェア特典配布、ストーリー振り返り＆等身大パネル展示、PV上映、他
※アニメイト秋葉原での展示は7月22日～8月13日まで、商品販売・特典配布は7月22日～9月24日まで行います。

※特典はお選びいただけません。
※内容は諸般の事情により変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記
(C)miHoYo

■関連URL
『原神』animateフェア-夏2023-
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=109439

『原神』animateフェア-夏2023- 特別展示
https://www.animate.co.jp/onlyshop/493893/

『原神』アニメイト通販関連商品ページ
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=14521

『原神』公式サイト
https://genshin.hoyoverse.com/ja

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/14-16:46）

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