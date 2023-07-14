「『原神』animateフェア-夏2023-」が、全国アニメ…
［株式会社アニメイトホールディングス］
■『原神』animateフェア-夏2023-
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=109439
■『原神』animateフェア-夏2023- 特別展示
https://www.animate.co.jp/onlyshop/493893/
株式会社アニメイトは、「『原神』animateフェア-夏2023-」を2023年7月22日から開催いたします。
『原神』とは、中国のゲーム会社・miHoYoが贈る、プレイステーション5・プレイステーション4・iOS・Android・PC向けの新世代オープンワールドRPGです。2020年9月よりサービスが開始され、日本ゲーム大賞2021では年間作品部門にて「優秀賞」を受賞しており、アニメ化プロジェクトも発表されている話題作です。
全国アニメイト・アニメイト通販で7月22日～9月24日まで開催する「『原神』animateフェア-夏2023-」では、『原神』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金2,200円（税込）毎に、特典「ポストカード（全3種）」を1枚プレゼントいたします。特典には、人気キャラクター・ティナリ、神里綾人、夜蘭の、日本ではまだ商品化されていないイラストを使用しています。
また、アニメイト秋葉原2号館では、7月22日から「『原神』animateフェア-夏2023- 特別展示」を開催し、関連商品を販売するほか、ストーリーを振り返ることができる展示も行いますので、ぜひチェックしてみてください！
■フェア情報
『原神』animateフェア-夏2023-
開催期間：2023年7月22日～9月24日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：『原神』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金2,200円（税込）毎に、特典「ポストカード（全3種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：ポストカード（全3種）
■特別展示情報
『原神』animateフェア-夏2023- 特別展示
開催期間：2023年7月22日～8月13日
開催場所：アニメイト秋葉原2号館6F
開催内容：商品販売、フェア特典配布、ストーリー振り返り＆等身大パネル展示、PV上映、他
※アニメイト秋葉原での展示は7月22日～8月13日まで、商品販売・特典配布は7月22日～9月24日まで行います。
※特典はお選びいただけません。
※内容は諸般の事情により変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)miHoYo
■関連URL
『原神』animateフェア-夏2023-
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=109439
『原神』animateフェア-夏2023- 特別展示
https://www.animate.co.jp/onlyshop/493893/
『原神』アニメイト通販関連商品ページ
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=14521
『原神』公式サイト
https://genshin.hoyoverse.com/ja
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/14-16:46）
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