合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESは、2023年11月10日(金)に、PS5版『きみのまち サンドロック』(My Time At Sandrock)のダウンロードコンテンツ(以下DLC)と、本編+DLC4種+特典がセットになったデラックスエディションの配信を開始いたしました。



『きみのまち サンドロック』は、かつて優れた技術や機械で栄えていた場所の名残の上に築かれた砂漠の街が舞台。プレイヤーは新米ビルダーとして街に訪れ、住民と交流したり、モンスターから街を守ったりしながら、資源の乏しい砂漠の街「サンドロック」の復興を目指して冒険する事となります。









▼PV:





▼DLC4種

ビルダーの拠点となるワークスペース内を自分好みにカスタマイズできる家具セットや、ビルダーの手助けをしてくれるペットがセットになったDLCの配信を開始いたしました。



DLC【極東家具パック】660円(税込)

オリエンタル風スタイルの家具10点をセットにしたパック





DLC【かわいい動物の家具パック】660円(税込)

動物たちから着想を得たキュートな家具10点をセットにしたパック





DLC【インテリアデコレーターパック】660円(税込)

床デザイン8種類、壁紙8種類、屋根デザイン4種をセットにしたパック







DLC【ペットパック:ヤモリちゃん】440円(税込)

ビルダーを手助けしてくれるペット、ペット用の家、ユニークなおもちゃをセットにしたパック





▼バンドル「スーパー家具パック」

各種家具パック、インテリアデコレーターパックのみを集めたバンドルも配信を開始いたしました。

・対応機種:PlayStation(R)5

・価格:1,320円(税込)

・収録内容:

・ DLC3種

・ DLC【極東家具パック】

・ DLC【かわいい動物の家具パック】

・ DLC【インテリアデコレーターパック】



▼「きみのまち サンドロック・デラックスエディション」(本編+DLC4種+特典)

更に、DLC4種が本編とセットになったデラックスエディションも配信を開始いたしました。

デラックスエディションの購入特典として「きみのまち サンドロック コスチュームパック」を受け取ることができます。

・対応機種:PlayStation(R)5

・価格:7,480円(税込)

・収録内容:

・ ゲーム本編

・ DLC4種:

・ DLC【極東家具パック】

・ DLC【かわいい動物の家具パック】

・ DLC【インテリアデコレーターパック】

・ DLC【ペットパック:ヤモリちゃん】



・デラックスエディション特典「きみのまち サンドロック コスチュームパック」

ビルダーのコスチューム衣装(スーツ4種、水着4種)をセットにしたパック





※「きみのまち サンドロック・デラックスエディション」はダウンロード版のみの販売となります。

※各DLCは、それぞれ単品で販売されているものと同じです。重複購入にご注意ください。

※デラックスエディション特典は、パッケージ版封入特典「きみのまち サンドロック コスチュームパック」と同じ衣装となります。

※Nintendo Switch(TM)版のデラックスエディションおよび各DLCは後日配信を予定しております。

※画像は開発中のものとなります。



▼製品概要

タイトル:きみのまち サンドロック

ジャンル:まちづくりシミュレーション

対応機種:Steam、PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox One、Xbox series X|S

正式リリース日:2023年11月3日(金)

正式リリース価格:

Steam、PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM):5,940円(税込)

Xbox One、Xbox series X|S:5,950円(税込)

開発会社:Pathea Games

権利表記:My Time at Sandrock. Developed by Pathea Games. (C) 2021. My Time at Sandrock and Pathea Games are trademarks or registered trademarks of Pathea Games. Published in Japan by EXNOA LLC.



