[株式会社アニメイトホールディングス]

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします!







大人気クロスメディアコンテンツ『うたの☆プリンスさまっ♪』の3D LIVE第3回公演となる「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE」の公演概要が決定!



「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE」は、シャイニング事務所に所属するアイドルグループ「ST☆RISH」「QUARTET NIGHT」と、レイジングエンターテインメントに所属するアイドルグループ「HE★VENS」による合同LIVE。

2021~2023年に行われた「ST☆RISH」と「QUARTET NIGHT」による合同LIVE『SHINING STAR STAGE』から『ALL STAR STAGE』へ。18人でお届けする本LIVEのコンセプトは「-MUSIC UNIVERSE-」。



また、2024年3月7日(木)~3月10日(日)に幕張メッセにて上演されることも発表されました。



詳細は、続報をお待ちください!





<公演概要>

■ 公演名:3D LIVE「うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE -MUSIC UNIVERSE-」

■ 日程:2024年3月7日(木)~2024年3月10日(日)

■ 会場:幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1)



■ 出演

ST☆RISH

QUARTET NIGHT

HE★VENS



※ 本公演は3D LIVE となります。キャストの登壇予定はございません。



■ 主催:うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE製作委員会



■ 公式サイト:https://utapri-sss.com/

■ 公式Twitter:https://twitter.com/utapri_sss



■ 著作権表記

(C)うたの☆プリンスさまっ♪ ALL STAR STAGE製作委員会



<『うたの☆プリンスさまっ♪』とは>

2010年にゲーム第一作をリリース以来、CDにアニメにとメディアミックス展開を広げる女性向けコンテンツです。アイドルを目指す男の子達を中心とした個性豊かなキャラクターが繰り広げる物語を、Elements Gardenが手がける魅力的な音楽と共にお届けしております。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/05-18:46)