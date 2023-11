[合同会社EXNOA]

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESは、明日2023年11月3日(金)に、『きみのまち サンドロック』(My Time At Sandrock)を正式リリースいたします。







『きみのまち サンドロック』は、かつて優れた技術や機械で栄えていた場所の名残の上に築かれた砂漠の街が舞台。前作『きみのまち ポルティア』と同じ時間軸のストーリーですが、海が近く緑や水の豊かな「ポルティア」とは異なり、「サンドロック」は木々や水などがとても貴重で、資源の乏しい砂漠の街です。

プレイヤーは新米ビルダーとして街に訪れ、住民と交流したり、モンスターから街を守ったりしながら砂漠の街「サンドロック」の復興を目指して冒険する事となります。



▼商品詳細

・正式リリース日:2023年11月3日(金)

・対応機種:PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox One、Xbox series X|S、Steam

・価格:5,940円(税込)

※パッケージ版・ダウンロード版共に上記価格となります。

※パッケージ版はPS5(TM)、Switchのみとなります。



▼PR動画-クラフト編

YouTube:



動画制作:AUTOMATON VERACITY IN GAMING



▼広大な砂漠を探索して素材を集めてアイテムを生産しよう!



「サンドロック」を取り巻く広大な砂漠を探索してクラフトに必要な資源を集めよう。

本作の舞台である砂漠では木も貴重な資源となるため、例えば木材を集めるために木を伐採しようとすると住民に怒られてしまう。そのような時は、砂漠を探索して木くずや砂利などから資源を調達しよう。



集めた材料はビルダーの拠点であるワークスペースでクラフトして、アイテムを作成しよう。

武器や生活を支える機械を作ったり、「サンドロック」の住民たちからの依頼品の他、ワークスペースに設置できるアイテムを作って自分の好みに合ったカスタマイズをすることもできる。



▼ダイナミックなバトルを楽しもう!



「サンドロック」の広大な砂漠を探索していると、モンスターと遭遇することがありますので、大剣や槍など自分の好きなバトルスタイルに合った武器を使用してモンスターと戦おう。物語が進むと銃(三人称視点)も使用できるようになる。



また、ビルダーのレベルが上がるとポイントを使用してスキルをアンロックできる。スキルにはバトルが有利になるものや、住民との交流を重視したものなど色々あるため、自分に合ったプレイスタイルにカスタマイズしよう。



▼「サンドロック」の住民たちと交流して仲良くなろう!



「サンドロック」には様々な住民たちがいる。

住民と会話したり、ミニゲームに挑戦してみたり…。クラフトで作成したアイテムをプレゼントしたり、時には住民からの依頼を受けたりと、様々な方法で交流しよう。

特定の住民と仲が深まると恋人関係になる。お互いの仲がもっと深まれば、いずれは結婚することも…?



▼購入特典内容(PlayStation(R)5版・Nintendo Switch(TM)版)

・パッケージ版/ダウンロード版 共通購入特典

「きみのまち サンドロック オンライン」ダウンロードコード



最大4名で一緒に遊ぶことができる「きみのまち サンドロック オンライン」のダウンロードコードを購入特典として受け取ることができる。

フレンド同士でも、フレンド以外のユーザーとも一緒にサンドロックの街を開拓しよう!



※オンラインプレイのご利用には「PlayStation(R)Plus」もしくは「Nintendo Switch Online」の加入が必要です(有料)。

※「きみのまち サンドロック(オフライン版)」とはセーブデータの互換性がありません。

※2023年11月3日(金)時点では「きみのまち サンドロック オンライン」のダウンロードコードをご利用いただけません。配信は「2024年夏頃」を予定しております。詳しい日程は決まり次第、「きみのまち サンドロック 日本語版公式サイト」にてお知らせをさせていただきます。



・パッケージ版 購入特典DLC「きみのまち サンドロック コスチュームパック」



ビルダーのコスチュームを変更できるDLCを受けることができる。好きなコスチュームを着て広大な砂漠を探索しよう。

※本DLCはパッケージ版のみの購入特典となります。

※本DLCは有料での販売はありません。初報にて「有料販売あり」と告知した点につきましてお詫びして訂正いたします。

※本DLCは「きみのまち サンドロック オンライン」ではご利用できません。

※本DLCはSwitch版のみ不具合のため11月3日(金)時点では利用できません。配信は2023年中を予定しております。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。



※画像は開発中のものとなります。



▼『きみのまち サンドロック』公式サイト:https://sandrock.games.dmm.com/

▼DMM GAMES公式サイト:https://games.dmm.com/

▼DMM GAMES PC・コンシューマーゲーム 公式X(旧:Twitter):https://twitter.com/PCGameDL



▼製品概要

タイトル:きみのまち サンドロック

ジャンル:まちづくりシミュレーション

対応機種:Steam、PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox One、Xbox series X|S

正式リリース日:2023年11月3日(金)

正式リリース価格:5,940円(税込)

開発会社:Pathea Games

権利表記:My Time at Sandrock. Developed by Pathea Games. (C) 2021. My Time at Sandrock and Pathea Games are trademarks or registered trademarks of Pathea Games. Published in Japan by EXNOA LLC.



