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東京金融賞2023　参加事業者の募集を開始します！

東京金融賞2023　参加事業者の募集を開始します！

［東京都］

東京都は2018年度に「東京金融賞」を創設し、都民等の課題の解決に資する画期的な金融商品・サービスの開発を目指すフィンテック企業や、ESG投資で優れた取組を実践する事業者を募集、表彰しています。金融を通じた社会課題の解決には、革新的な金融サービス等の実装や、社会や環境へのポジティブなインパクトを考慮するESG投資の更なる普及が不可欠です。
このたび、東京金融賞2023への参加企業の募集を開始いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。



概要


東京金融賞は、「金融イノベーション部門」と「ESG投資部門」の2部門で募集します。

（１）金融イノベーション部門


（２）ESG投資部門（ESG投資カテゴリ、SDGsカテゴリ)


【応募方法】
各部門の募集課題（テーマ）から希望するものを選び、東京金融賞のウェブサイトからエントリー
https://www.finaward.metro.tokyo.lg.jp/

※金融イノベーション部門、ESG投資部門（ESG投資カテゴリ・SDGsカテゴリ）の重複応募が可能です。ただし、受賞はいずれか1部門（1カテゴリ）となります。他の応募要件等を含め、詳細はウェブサイトをご確認ください。

募集テーマ＜金融イノベーション部門＞





募集テーマ＜ESG投資部門＞


ａ．ESG投資カテゴリ


ｂ．SDGsカテゴリ


スケジュール（予定）



審査委員（プレス発表日時点で内定している委員）


【審査委員長】
山岡　浩巳　 フューチャー株式会社　取締役CSO、東京都 チーフ国際金融フェロー

【審査委員】
大江　加代　 株式会社オフィス・リベルタス　代表取締役（金融イノベーション部門、ESG投資部門）
内山　朋規　 東京都立大学　教授（金融イノベーション部門）
増島　雅和　 森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士（金融イノベーション部門）
荒井　勝　　 特定非営利活動法人 日本サステナブル投資フォーラム　会長（ESG投資部門）
加藤　康之 京都先端科学大学　教授、東京都立大学　特任教授、 京都大学　客員教授（ESG投資部門）

※審査委員に関する情報は、東京金融賞のウェブサイトで随時更新していく予定です。


（以下英訳）ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

TMG now accepting applications from participating companies for Tokyo Financial Award 2023!

The Tokyo Metropolitan Government (TMG) established the “Tokyo Financial Award” in FY2018,
recognizing and awarding FinTech companies that are developing innovative financial products and
services that contribute to solving issues, including those faced by residents in Tokyo, and businesses
that are practicing outstanding initiatives in ESG investment. To solve social issues by leveraging the
power of finance, it is vital to implement innovative financial services and to further promote ESG
investments that take positive social and environmental impacts into consideration.
We announce today that applications are now open for companies participating in the Tokyo Financial
Award 2023 as detailed below.

Outline


Applications for The Tokyo Financial Award will be accepted in 2 categories: “Financial Innovation
Category” and “ESG Investment Category”.

Financial Innovation Category


ESG Investment Category


Application
An applicant must choose a theme to apply in each category and make an entry through our dedicated website (https://www.finaward.metro.tokyo.lg.jp/en/).

Applicants can make double entry in both categories of financial innovation and ESG investment (ESG investment and SDG subcaterogies). Yet, they will be awarded only in one of the two categories
(subcategories).

Schedule



For details, including other requirements for application, set themes, and member of the Screening Committee, please refer to our website. (https://www.finaward.metro.tokyo.lg.jp/en/).




企業プレスリリース詳細へ （2023/05/31-17:46）

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