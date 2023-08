[LINE株式会社]

人気声優・新祐樹さんと狩野翔さんが「LINEレンジャー」でガチバトル!男の意地をかけた勝敗の行方は...!?





LINE株式会社は、当社が展開する防衛バトルゲーム「LINE レンジャー」(iPhone・Android対応/無料)とTVアニメ『東京リベンジャーズ』公式YouTubeチャンネルの人気企画「遊誅舞」とのコラボ動画が、本日配信しました。



7月31日(月)より開催中の「LINE レンジャー」と人気TVアニメ『東京リベンジャーズ』のコラボレーションを記念して、TVアニメ『東京リベンジャーズ』公式YouTubeチャンネルの人気企画「遊誅舞(YouTube)」とのコラボが決定しました。



「遊誅舞」は、花垣武道役の新祐樹さんが“泣き虫ヒーロー”の名に恥じない、体当たりの企画をお届けする人気企画です。今回、ゲストとして松野千冬役の狩野翔さんが登場し、新祐樹さんと「LINE レンジャー」のコラボレーションイベントを遊び尽くします!ゲーム内に登場するコラボキャラを使ってパーティーを組み、高難度バトルに挑戦!武道と千冬、アニメの中では相棒だが、ゲームで息の合ったプレイは見せられるのか!?そして、最後に罰ゲームを受けるのは一体どちらなのか!?



『東京リベンジャーズ』の「遊誅舞」動画にて、その目で確かめてみてください。



■番組概要

【番組名】TVアニメ『東京リベンジャーズ』公式YouTubeチャンネル

遊誅舞 第参拾参回「LINE レンジャーをやってみた!」

URL:https://youtu.be/jcCesqH79vs





■キャストプロフィール

【MC】新 祐樹(しん ゆうき)



<代表作>

『東京リベンジャーズ』(花垣武道役)

『うちの会社の小さい先輩の話』(篠崎拓馬役)

『最響カミズモード!』(ゴウテツ役)

『TIGER & BUNNY 2』(ヘンリー・ライム役)



【「LINE レンジャー」をプレイした感想】

僕は今回の番組で初めて「LINE レンジャー」をプレイしたんですけど、遊んでみて一番びっくりしたのは、キャラクターの動きがとても良く再現されていたところですね。武道のボーリングや、マイキーくんの卍の蹴り、千冬の飛び蹴りとか飛び掛りパンチとか、みんながそれぞれの抗争の時の戦い方がゲーム内にうまく踏襲されていて、その動きを見るのも面白かったです。そして、「東卍」のメンバーや大寿くんがやっぱり強いんだなっていう...。それと、武道とマイキーくんが最高グレードになるというのが個人的に嬉しかったですね。武道がマイキーくんと同等に並ぶって凄くないですか!?そこも含めて皆様にも楽しんでほしいです。



【「遊誅舞」をご覧になる皆さまへ一言】

僕は「LINE レンジャー」に触れるのが初めてだったので、初見で遊んでとても楽しかったんです。これを見て「僕もやってみたいな」「私もやってみたいな」って思ってもらえるんじゃないかなと思うのと...これからご覧になる方にはネタバレになるんで言えないんですけど、メチャクチャ「気合が入った!」ので、その部分と「LINE レンジャー」の魅力を合わせて楽しんでいただけたらと思います!あと、僕たちのリアクションにもご注目ください(笑)。



【ゲスト】狩野 翔(かりの しょう)



<代表作>

『東京リベンジャーズ』(松野千冬役)

『君は放課後インソムニア』(灰田塁役)

『アイドルマスターSideM』(神谷幸広役)

『刀剣乱舞-ONLINE-』(五月雨江役)



【「LINE レンジャー」をプレイした感想】

僕は以前から「LINE レンジャー」を遊んでいたんですけど、今回コラボと聞いて、「LINE レンジャー」の世界観に「東京リベンジャーズ」がどう入っていくのかなっていうのが凄く気になってました。でも、今回遊んでみて、「東リベ」のかっこよさと、「LINE レンジャー」の可愛らしさっていうところが綺麗に共存していてよかったです!非常に楽しく遊ばせていただきました。いやー本当にコラボしてくださってありがとうございますって「どこから目線やねん!」みたいな感じですけど(笑)。そして、「東京リベンジャーズ」の中でもモチーフにしている範囲が結構広いですよね。初期から「八三抗争」、「血のハロウィン編」、「聖夜決戦編」など、それぞれの目立ったところが、全部アクションだったり装備だったりとかに生かされているので。「お守り」とかもそうですし、「ゴールデンバット」が登場したりとか、「東京リベンジャーズ」を今まで見てきた方ならニヤリとしてしまうアクション、装備、そして小ネタがちりばめられているので、これはもう「東リベ」ファンとしてはもうウホウホするというか、僕もウホウホさせてもらったので、これから遊ぶのがメチャメチャ楽しみになりました。



【「遊誅舞」をご覧になる皆さまへ一言】

作中でも相棒である我々2人が「LINE レンジャー」を実際に遊んで、この「東京リベンジャーズ」とのものすごく濃密なコラボを体感しているところを見たら、これはきっと皆さんやりたくなるんじゃないのかなと思います。僕らが一丸となって肩組み合ってやりたいぐらいの収録だったので、非常に楽しくやることができました。これはもう、番組を見たその日・その瞬間からこの「LINE レンジャー」をインストールしていただいて、そして今までも「LINE レンジャー」を楽しんでる方は、さらに新しい楽しみ方が見えてくると思います。ぜひ、「東リベ」の世界と「LINE レンジャー」の世界が一体となった瞬間を見届けてほしいなと思います。



■「LINE レンジャー」×TVアニメ『東京リベンジャーズ』コラボ開催中!

「LINE レンジャー」と『東京リベンジャーズ』のコラボレーションイベントが開催中です。期間中、「花垣武道」「佐野万次郎」「龍宮寺堅」「松野千冬」「柴大寿」などの人気キャラクターたちがゲーム内に登場するほか、作中に登場するアイテムをモチーフにしたコラボ装備も登場します。詳しくはゲーム内のお知らせをご確認ください。



【開催期間】2023年7月31日(月)~ 8月31日(木)メンテナンスまで



■TVアニメ『東京リベンジャーズ』とは

『新宿スワン』作者の和久井健が贈る、最新巨編!人生どん底のダメフリーター花垣武道(タケミチ)。

中学時代に付き合っていた人生唯一の恋人・橘日向(ヒナタ)が、最凶最悪の悪党連合”東京卍會”に殺されたことを知る。

事件を知った翌日、駅のホームにいたタケミチは何者かに背中を押され線路に転落し死を覚悟したが、目を開けると何故か12年前にタイムリープしていた。

人生のピークだった12年前の中学時代にタイムリープし、恋人を救うため、逃げ続けた自分を変えるため、人生のリベンジを開始する!



▼TVアニメ『東京リベンジャーズ』公式サイト

https://tokyo-revengers-anime.com/



(C)和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会





LINEでは、今後も「CLOSING THE DISTANCE」をミッションとして、「LINE GAME」をはじめ、さまざまな連携サービス・コンテンツを拡充することにより、ユーザー同士のコミュニケーション活性化を図って参ります。



-----------------------------------------------

「LINE レンジャー」について

-----------------------------------------------

「LINE レンジャー」は、LINEキャラクター達がさまざまなコスチュームに扮したレンジャーとして登場する、防衛バトルゲームです。宇宙征服を狙うエイリアン軍団に拉致されたサリーを助け、支配された惑星を救うため、計300以上のさまざまなステージに500種類以上のレンジャー達を強化しチーム組んで進めます。2014年2月28日のサービス公開以降、LINEキャラクターの親しみやすいビジュアルと、自分のチームを結成・育成して戦う戦略性が幅広いユーザーに支持され、App Storeの無料アプリランキングでは、日本・タイ・台湾をはじめ6カ国で1位を獲得、Google Playでも3カ国で1位を獲得し、ダウンロード数は2020年2月時点で世界累計5,500万ダウンロードを突破しています。





■ゲーム概要ル名:LINE レンジャー

対応端末:iPhone/Android

対応言語:日本語・英語・繁体字(台湾)・タイ語・韓国語

サービス地域:全世界

サービス開始日:2014年2月28日

価格:無料(アイテム課金)

開発:LINE PLUS Corporation

運営:LINE株式会社

著作権表記:(C) LINE PLUS Corp.

▼App Store: https://itunes.apple.com/jp/app/id767265270

▼Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGRGS

※Android、Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です。

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

※本サービスは、一部業務をZ Entertainment株式会社と共同で実施しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/01-20:16)