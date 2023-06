[株式会社アニメイトホールディングス]

株式会社ムービックは、『ゴースト トリック』より、新商品のキャラクターグッズを全国のアニメイト、アニメイトオンラインショップ、ムービック通信販売等にて発売いたします。





逆転裁判シリーズの生みの親“巧 舟”が手掛けたミステリーゲームの名作『ゴースト トリック』(2010年発売)が待望の復活を遂げる。“死”から始まる、命と記憶をめぐる傑作が、高解像度でより美しく、新機能でさらに遊びやすくなって新登場。2023年6月30日に発売される本作のキャラクターグッズが早くも登場いたします。



「ゆるパレット」はキャラクターをゆる~く描いたイラストが特徴で、普段使いしやすいデザインのムービック発のブランドシリーズです。今回の『ゴースト トリック』ゆるパレットグッズにはシセルをはじめとするメインキャラクターのかわいい描き起こしイラストを使用!



こちらの商品は2023年9月上旬頃より、全国のアニメイト、アニメイトオンラインショップ、ムービック通信販売等で発売いたします。現在、ご予約受付中!



■ご予約:https://www.movic.jp/shop/r/r101073



■新商品情報(発売元:ムービック)

商品名:アクリルジオラマ(2種)

価格:各1,980円(税込)

発売日:2023年9月上旬頃





商品名:クリアファイル(2種)

価格:各440円(税込)

発売日:2023年9月上旬頃





商品名:ハンドタオル(2種)

価格:各880円(税込)

発売日:2023年9月上旬頃





商品名:ステンレスサーモタンブラー

価格:2,750円(税込)

発売日:2023年9月上旬頃





商品名:シェル型ポーチ

価格:1,650円(税込)

発売日:2023年9月上旬頃





商品名:ピンズ(3種)

価格:各660円(税込)

発売日:2023年9月上旬頃





商品名:ジェットストリーム(2種)

価格:各2,200円(税込)

発売日:2023年9月上旬頃





※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。



■ゴースト トリック

発売日:2023年6月30日(金)予定

プラットフォーム:Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、Xbox One、Steam(R)

ジャンル:アドベンチャー

プレイ人数:1人

レーティング:CERO B(12才以上対象)



公式サイト:

https://www.capcom-games.com/ghosttrick/



Nintendo Switchは任天堂の商標です。

"PlayStation"および"PS4"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Oneは、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。

(C)2023 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。



■権利表記:(C)CAPCOM CO., LTD. 2010, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

■ムービック:https://www.movic.jp



【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。



