アニメイト「『ディズニー ツイステッドワンダーランド』Dis…
［株式会社アニメイトホールディングス］
■『ディズニー ツイステッドワンダーランド』Disney100 プラチナジャケットアート特設ページ
https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/twistedwonderland_d100/cd/2632/
株式会社アニメイトは、ディズニー創立100周年を祝し、ディズニー作品に登場するディズニー・ヴィランズの魅力にインスパイアされたキャラクターたちが織りなす、リズムとバトルで紡ぐヴィランズ学園アドベンチャーゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のフェア、「『ディズニー ツイステッドワンダーランド』Disney100 プラチナジャケットアートフェア」を2023年8月1日から開催いたします。また、同フェアにて、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のディズニー創立100周年記念グッズを発売することが決定しました。
全国アニメイト・アニメイト通販にて8月1日～9月3日まで開催する「『ディズニー ツイステッドワンダーランド』Disney100 プラチナジャケットアートフェア」の期間中、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』関連のキャラクターグッズのご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍のご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「切手風ステッカー（全23種）」を1枚プレゼントいたします。特典には、ナイトレイブンカレッジの生徒がプラチナの衣装に身を包んだDisney100 プラチナジャケットアートの描き下ろしイラストを使用しています。
また、8月1日より順次、特典ステッカーと同じ絵柄の「缶バッジ」、「アクリルスタンド」といった新グッズを発売いたします。さらに、フェア開催期間中にはアニメイト池袋本店1階でキャラクターパネルの特別展示を実施するほか、8月1日～8月31日の期間中にアニメイト梅田に『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の外看板が登場しますので、こちらもぜひチェックしてみてください！
■フェア情報
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』Disney100 プラチナジャケットアートフェア
開催期間：2023年8月1日～9月3日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「切手風ステッカー（全23種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：切手風ステッカー（全23種）
■グッズ情報（一部）
ブラインド缶バッジ／Disney100 Ver.（A／B）
発売日：2023年8月1日
価格：1パック440円（税込）
1BOX（12パック入り）5,280円（税込）
種類：各全12種
アクリルスタンド／Disney100 Ver.
発売日：2023年8月1日
価格：各1,650円（税込）
種類：23種（リドル／エース／デュース／ケイト／トレイ／レオナ／ジャック／ラギー／アズール／ジェイド／フロイド／カリム／ジャミル／ヴィル／エペル／ルーク／イデア／オルト／マレウス／シルバー／セベク／リリア／グリム）
フォンタブ／Disney100 Ver.
発売日：2023年8月1日
価格：各660円（税込）
種類：7種（ハーツラビュル／サバナクロー／オクタヴィネル／スカラビア／ポムフィオーレ／イグニハイド／ディアソムニア）
■展示情報
アニメイト池袋本店1F
開催期間：2023年8月1日～9月3日
内容：パネル展示
アニメイト梅田外看板
開催期間：2023年8月1日～8月31日
※特典はお選びいただけません。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)Disney
■関連URL
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』Disney100 プラチナジャケットアート特設ページ
https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/twistedwonderland_d100/cd/2632/
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』アニメイト通販関連商品ページ
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=13444
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』公式サイト
https://twisted-wonderland.aniplex.co.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/01-15:16）
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