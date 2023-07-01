［株式会社アニメイトホールディングス］



■『ディズニー ツイステッドワンダーランド』Disney100 プラチナジャケットアート特設ページ

https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/twistedwonderland_d100/cd/2632/



株式会社アニメイトは、ディズニー創立100周年を祝し、ディズニー作品に登場するディズニー・ヴィランズの魅力にインスパイアされたキャラクターたちが織りなす、リズムとバトルで紡ぐヴィランズ学園アドベンチャーゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のフェア、「『ディズニー ツイステッドワンダーランド』Disney100 プラチナジャケットアートフェア」を2023年8月1日から開催いたします。また、同フェアにて、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のディズニー創立100周年記念グッズを発売することが決定しました。



全国アニメイト・アニメイト通販にて8月1日～9月3日まで開催する「『ディズニー ツイステッドワンダーランド』Disney100 プラチナジャケットアートフェア」の期間中、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』関連のキャラクターグッズのご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍のご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「切手風ステッカー（全23種）」を1枚プレゼントいたします。特典には、ナイトレイブンカレッジの生徒がプラチナの衣装に身を包んだDisney100 プラチナジャケットアートの描き下ろしイラストを使用しています。



また、8月1日より順次、特典ステッカーと同じ絵柄の「缶バッジ」、「アクリルスタンド」といった新グッズを発売いたします。さらに、フェア開催期間中にはアニメイト池袋本店1階でキャラクターパネルの特別展示を実施するほか、8月1日～8月31日の期間中にアニメイト梅田に『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の外看板が登場しますので、こちらもぜひチェックしてみてください！



■フェア情報

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』Disney100 プラチナジャケットアートフェア

開催期間：2023年8月1日～9月3日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「切手風ステッカー（全23種）」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：切手風ステッカー（全23種）





■グッズ情報（一部）

ブラインド缶バッジ／Disney100 Ver.（A／B）

発売日：2023年8月1日

価格：1パック440円（税込）

1BOX（12パック入り）5,280円（税込）

種類：各全12種









アクリルスタンド／Disney100 Ver.

発売日：2023年8月1日

価格：各1,650円（税込）

種類：23種（リドル／エース／デュース／ケイト／トレイ／レオナ／ジャック／ラギー／アズール／ジェイド／フロイド／カリム／ジャミル／ヴィル／エペル／ルーク／イデア／オルト／マレウス／シルバー／セベク／リリア／グリム）





フォンタブ／Disney100 Ver.

発売日：2023年8月1日

価格：各660円（税込）

種類：7種（ハーツラビュル／サバナクロー／オクタヴィネル／スカラビア／ポムフィオーレ／イグニハイド／ディアソムニア）





■展示情報

アニメイト池袋本店1F

開催期間：2023年8月1日～9月3日

内容：パネル展示



アニメイト梅田外看板

開催期間：2023年8月1日～8月31日



※特典はお選びいただけません。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



■権利表記

(C)Disney



■関連URL

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』Disney100 プラチナジャケットアート特設ページ

https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/twistedwonderland_d100/cd/2632/



『ディズニー ツイステッドワンダーランド』アニメイト通販関連商品ページ

https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=13444



『ディズニー ツイステッドワンダーランド』公式サイト

https://twisted-wonderland.aniplex.co.jp/



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