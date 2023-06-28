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あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 Ra…

あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 Ra*bitsアニメイト池袋本店 屋外看板にて広告掲載中

［株式会社アニメイトホールディングス］

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！




大人気アプリゲーム『あんさんぶるスターズ！！』から、あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 Ra*bitsの発売が8月23日（水）に決定！！
第2弾は『Ra*bits』！シングル曲4曲に加え、新たなユニットソング2曲と各アイドルのソロ歌唱曲を収録。

CDの発売を記念して、アニメイト池袋本店 屋外看板にて広告を掲載中です♪
アニメイト池袋本店を見上げると、アイドル達の姿が！是非チェックしてくださいね。




※撮影時には周辺の安全を確認し、人・車等の通行の妨げにならないようにご注意ください。
※周辺の通行人・お客様が映り込まないように注意しながらご撮影ください。
※店舗スタッフへのお問い合わせはご遠慮下さい。


【CD情報】
[タイトル]：
あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 Ra*bits

[キャスト]：
【Ra*bits】
真白 友也 (CV：比留間 俊哉)、仁兎 なずな (CV：米内 佑希)、天満 光 (CV：池田 純矢)、紫之 創 (CV：高坂 知也)

[発売日]：2023/8/23（水）

[価格]：
初回限定生産盤　5,830円(税込)
通常盤価格　3,630円(税込)

[初回生産限定盤仕様]：
・スリーブケース付き・トランク風BOX
・デジパック
・メインディスク
・スペシャルディスク
・メインブックレット
・パスポート風ブックレット（スペシャルディスク用）
・アイドルID風カード（全4枚）

[通常盤仕様]：
・ジャケットイラストカード（PET仕様）
・メインブックレット
・メインディスク

[収録予定]：
01. ＊Dream Opening＊（Instrumental）
02. ヒカリスペクトル
作詞 / 作曲：AIO　編曲：aio×hiroo
03. うさぎの森の音楽会
作詞：こだま さおり　作曲：桑原 聖（Arte Refact）　編曲：脇 眞富（Arte Refact）
04. パラレルメイズ
作詞：こだま さおり　作曲 / 編曲：めんま
05. Love it Love it
作詞：こだま さおり　作曲 / 編曲：古川 貴浩
06. FALLIN' LOVE=IT'S WONDERLAND
作詞：松井 洋平　作曲 / 編曲：INN
07. ハレノヒSugar Wave
作詞：こだま さおり　作曲：アッシュ井上 & 武田 将弥（Dream Monster）　編曲：アッシュ井上（Dream Monster）
08. ＊Happy Closing＊（Instrumental）
09. Center of the theatre (真白 友也 Solo)
作詞：松井 洋平　作曲 / 編曲：伊藤 和馬（Arte Refact）
10. Hopping on the music notes! (仁兎 なずな Solo)
作詞：松井 洋平　作曲 / 編曲：本多 友紀（Arte Refact）
11. SUPER SPACE STAR☆ (天満 光 Solo)
作詞：こだま さおり　作曲 / 編曲：Len
12. ボクスケッチ (紫之 創 Solo）
作詞：こだま さおり　作曲：佐野 仁美 & ひろせP（YCM）　編曲：misutoJJ

[初回限定生産盤封入CD]
■SPECIAL DISC TRACK LIST
01. BRAND NEW STARS!! (Ra*bits ver.)
作詞：こだま さおり　作曲：桑原 聖（Arte Refact）　編曲：脇 眞富（Arte Refact）
02. Walk with your smile (Ra*bits ver.)
作詞：松井 洋平　作曲 / 編曲：中土 智博（APDREAM）
03. FUSIONIC STARS!! (Ra*bits ver.)
作詞：こだま さおり　作曲：大熊 淳生（Arte Refact）　編曲：大熊 淳生 & 矢鴇 つかさ（Arte Refact）
04. Surprising Thanks!! (Ra*bits ver.)
作詞：松井 洋平　作曲 / 編曲：伊藤 和馬（Arte Refact）
05. One with One (Ra*bits ver.)
作詞：こだま さおり　作曲 / 編曲：佐藤 厚仁（Dream Monster)


【アニメイト・ES!!store特典】
●購入者特典
A3クリアポスター（ジャケットイラスト使用）

●有償特典
『Ra*bits』アイドルスクエア缶バッジセット（ジャケットイラスト使用／58mm）
税込：1,760円（税抜：1,600円）
※ユニットに所属するアイドル全員分（全4個）の缶バッジセットです

【Amazon】
長方形缶バッジ（ジャケットイラスト使用）

【TSUTAYA（※一部店舗除く）/TSUTAYAオンライン】
2L版ブロマイド（ジャケットイラスト使用）

【ローソンHMV】
L版ブロマイド（ジャケットイラスト使用）

【楽天ブックス】
ポストカード（ジャケットイラスト使用）

【タワーレコード（※一部店舗除く）】
レプリカ・トラベルチケット（ジャケットイラスト使用）

【ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)】
マルチクロス（ジャケットイラスト使用）

※特典はなくなり次第終了となります。特典の在庫状況等、詳細は各販売店へお問い合わせください。

[商品コード]
初回限定生産盤　FFCG-0241・JAN：4589644785741
通常盤　FFCG-0242・JAN：4589644785758

[発売元]フロンティアワークス・Happy Elements　

[販売元]フロンティアワークス



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『あんさんぶるスターズ！！』DISC LINEUP ポータルサイト（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
『あんさんぶるスターズ！！』Disc Information（https://twitter.com/ES_Disc_info
『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト（https://ensemble-stars.jp/
『あんさんぶるスターズ！！』公式ツイッター（https://twitter.com/ensemble_stars


(C) 2014-2019 Happy Elements K.K


企業プレスリリース詳細へ （2023/06/28-19:16）

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