大人気アプリゲーム『あんさんぶるスターズ!!』から、あんさんぶるスターズ!!アルバムシリーズ 『TRIP』 Ra*bitsの発売が8月23日(水)に決定!!

第2弾は『Ra*bits』!シングル曲4曲に加え、新たなユニットソング2曲と各アイドルのソロ歌唱曲を収録。



CDの発売を記念して、アニメイト池袋本店 屋外看板にて広告を掲載中です♪

アニメイト池袋本店を見上げると、アイドル達の姿が!是非チェックしてくださいね。









【CD情報】

[タイトル]:

あんさんぶるスターズ!!アルバムシリーズ 『TRIP』 Ra*bits



[キャスト]:

【Ra*bits】

真白 友也 (CV:比留間 俊哉)、仁兎 なずな (CV:米内 佑希)、天満 光 (CV:池田 純矢)、紫之 創 (CV:高坂 知也)



[発売日]:2023/8/23(水)



[価格]:

初回限定生産盤 5,830円(税込)

通常盤価格 3,630円(税込)



[初回生産限定盤仕様]:

・スリーブケース付き・トランク風BOX

・デジパック

・メインディスク

・スペシャルディスク

・メインブックレット

・パスポート風ブックレット(スペシャルディスク用)

・アイドルID風カード(全4枚)



[通常盤仕様]:

・ジャケットイラストカード(PET仕様)

・メインブックレット

・メインディスク



[収録予定]:

01. *Dream Opening*(Instrumental)

02. ヒカリスペクトル

作詞 / 作曲:AIO 編曲:aio×hiroo

03. うさぎの森の音楽会

作詞:こだま さおり 作曲:桑原 聖(Arte Refact) 編曲:脇 眞富(Arte Refact)

04. パラレルメイズ

作詞:こだま さおり 作曲 / 編曲:めんま

05. Love it Love it

作詞:こだま さおり 作曲 / 編曲:古川 貴浩

06. FALLIN' LOVE=IT'S WONDERLAND

作詞:松井 洋平 作曲 / 編曲:INN

07. ハレノヒSugar Wave

作詞:こだま さおり 作曲:アッシュ井上 & 武田 将弥(Dream Monster) 編曲:アッシュ井上(Dream Monster)

08. *Happy Closing*(Instrumental)

09. Center of the theatre (真白 友也 Solo)

作詞:松井 洋平 作曲 / 編曲:伊藤 和馬(Arte Refact)

10. Hopping on the music notes! (仁兎 なずな Solo)

作詞:松井 洋平 作曲 / 編曲:本多 友紀(Arte Refact)

11. SUPER SPACE STAR☆ (天満 光 Solo)

作詞:こだま さおり 作曲 / 編曲:Len

12. ボクスケッチ (紫之 創 Solo)

作詞:こだま さおり 作曲:佐野 仁美 & ひろせP(YCM) 編曲:misutoJJ



[初回限定生産盤封入CD]

■SPECIAL DISC TRACK LIST

01. BRAND NEW STARS!! (Ra*bits ver.)

作詞:こだま さおり 作曲:桑原 聖(Arte Refact) 編曲:脇 眞富(Arte Refact)

02. Walk with your smile (Ra*bits ver.)

作詞:松井 洋平 作曲 / 編曲:中土 智博(APDREAM)

03. FUSIONIC STARS!! (Ra*bits ver.)

作詞:こだま さおり 作曲:大熊 淳生(Arte Refact) 編曲:大熊 淳生 & 矢鴇 つかさ(Arte Refact)

04. Surprising Thanks!! (Ra*bits ver.)

作詞:松井 洋平 作曲 / 編曲:伊藤 和馬(Arte Refact)

05. One with One (Ra*bits ver.)

作詞:こだま さおり 作曲 / 編曲:佐藤 厚仁(Dream Monster)





【アニメイト・ES!!store特典】

●購入者特典

A3クリアポスター(ジャケットイラスト使用)



●有償特典

『Ra*bits』アイドルスクエア缶バッジセット(ジャケットイラスト使用/58mm)

税込:1,760円(税抜:1,600円)

※ユニットに所属するアイドル全員分(全4個)の缶バッジセットです



【Amazon】

長方形缶バッジ(ジャケットイラスト使用)



【TSUTAYA(※一部店舗除く)/TSUTAYAオンライン】

2L版ブロマイド(ジャケットイラスト使用)



【ローソンHMV】

L版ブロマイド(ジャケットイラスト使用)



【楽天ブックス】

ポストカード(ジャケットイラスト使用)



【タワーレコード(※一部店舗除く)】

レプリカ・トラベルチケット(ジャケットイラスト使用)



【ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)】

マルチクロス(ジャケットイラスト使用)



※特典はなくなり次第終了となります。特典の在庫状況等、詳細は各販売店へお問い合わせください。



[商品コード]

初回限定生産盤 FFCG-0241・JAN:4589644785741

通常盤 FFCG-0242・JAN:4589644785758



[発売元]フロンティアワークス・Happy Elements



[販売元]フロンティアワークス







『あんさんぶるスターズ!!』DISC LINEUP ポータルサイト(https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/)

『あんさんぶるスターズ!!』Disc Information(https://twitter.com/ES_Disc_info)

『あんさんぶるスターズ!!』公式サイト(https://ensemble-stars.jp/)

『あんさんぶるスターズ!!』公式ツイッター(https://twitter.com/ensemble_stars)





(C) 2014-2019 Happy Elements K.K





