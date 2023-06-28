［株式会社アニメイトホールディングス］

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！









大人気アプリゲーム『あんさんぶるスターズ！！』から、あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 Ra*bitsの発売が8月23日（水）に決定！！

第2弾は『Ra*bits』！シングル曲4曲に加え、新たなユニットソング2曲と各アイドルのソロ歌唱曲を収録。



CDの発売を記念して、アニメイト池袋本店 屋外看板にて広告を掲載中です♪

アニメイト池袋本店を見上げると、アイドル達の姿が！是非チェックしてくださいね。









※撮影時には周辺の安全を確認し、人・車等の通行の妨げにならないようにご注意ください。

※周辺の通行人・お客様が映り込まないように注意しながらご撮影ください。

※店舗スタッフへのお問い合わせはご遠慮下さい。





【CD情報】

[タイトル]：

あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 Ra*bits



[キャスト]：

【Ra*bits】

真白 友也 (CV：比留間 俊哉)、仁兎 なずな (CV：米内 佑希)、天満 光 (CV：池田 純矢)、紫之 創 (CV：高坂 知也)



[発売日]：2023/8/23（水）



[価格]：

初回限定生産盤 5,830円(税込)

通常盤価格 3,630円(税込)



[初回生産限定盤仕様]：

・スリーブケース付き・トランク風BOX

・デジパック

・メインディスク

・スペシャルディスク

・メインブックレット

・パスポート風ブックレット（スペシャルディスク用）

・アイドルID風カード（全4枚）



[通常盤仕様]：

・ジャケットイラストカード（PET仕様）

・メインブックレット

・メインディスク



[収録予定]：

01. ＊Dream Opening＊（Instrumental）

02. ヒカリスペクトル

作詞 / 作曲：AIO 編曲：aio×hiroo

03. うさぎの森の音楽会

作詞：こだま さおり 作曲：桑原 聖（Arte Refact） 編曲：脇 眞富（Arte Refact）

04. パラレルメイズ

作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：めんま

05. Love it Love it

作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：古川 貴浩

06. FALLIN' LOVE=IT'S WONDERLAND

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：INN

07. ハレノヒSugar Wave

作詞：こだま さおり 作曲：アッシュ井上 & 武田 将弥（Dream Monster） 編曲：アッシュ井上（Dream Monster）

08. ＊Happy Closing＊（Instrumental）

09. Center of the theatre (真白 友也 Solo)

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：伊藤 和馬（Arte Refact）

10. Hopping on the music notes! (仁兎 なずな Solo)

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：本多 友紀（Arte Refact）

11. SUPER SPACE STAR☆ (天満 光 Solo)

作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：Len

12. ボクスケッチ (紫之 創 Solo）

作詞：こだま さおり 作曲：佐野 仁美 & ひろせP（YCM） 編曲：misutoJJ



[初回限定生産盤封入CD]

■SPECIAL DISC TRACK LIST

01. BRAND NEW STARS!! (Ra*bits ver.)

作詞：こだま さおり 作曲：桑原 聖（Arte Refact） 編曲：脇 眞富（Arte Refact）

02. Walk with your smile (Ra*bits ver.)

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：中土 智博（APDREAM）

03. FUSIONIC STARS!! (Ra*bits ver.)

作詞：こだま さおり 作曲：大熊 淳生（Arte Refact） 編曲：大熊 淳生 & 矢鴇 つかさ（Arte Refact）

04. Surprising Thanks!! (Ra*bits ver.)

作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：伊藤 和馬（Arte Refact）

05. One with One (Ra*bits ver.)

作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：佐藤 厚仁（Dream Monster)





【アニメイト・ES!!store特典】

●購入者特典

A3クリアポスター（ジャケットイラスト使用）



●有償特典

『Ra*bits』アイドルスクエア缶バッジセット（ジャケットイラスト使用／58mm）

税込：1,760円（税抜：1,600円）

※ユニットに所属するアイドル全員分（全4個）の缶バッジセットです



【Amazon】

長方形缶バッジ（ジャケットイラスト使用）



【TSUTAYA（※一部店舗除く）/TSUTAYAオンライン】

2L版ブロマイド（ジャケットイラスト使用）



【ローソンHMV】

L版ブロマイド（ジャケットイラスト使用）



【楽天ブックス】

ポストカード（ジャケットイラスト使用）



【タワーレコード（※一部店舗除く）】

レプリカ・トラベルチケット（ジャケットイラスト使用）



【ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)】

マルチクロス（ジャケットイラスト使用）



※特典はなくなり次第終了となります。特典の在庫状況等、詳細は各販売店へお問い合わせください。



[商品コード]

初回限定生産盤 FFCG-0241・JAN：4589644785741

通常盤 FFCG-0242・JAN：4589644785758



[発売元]フロンティアワークス・Happy Elements



[販売元]フロンティアワークス







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『あんさんぶるスターズ！！』DISC LINEUP ポータルサイト（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）

『あんさんぶるスターズ！！』Disc Information（https://twitter.com/ES_Disc_info）

『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト（https://ensemble-stars.jp/）

『あんさんぶるスターズ！！』公式ツイッター（https://twitter.com/ensemble_stars）





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