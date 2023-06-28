あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 Ra…
［株式会社アニメイトホールディングス］
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
大人気アプリゲーム『あんさんぶるスターズ！！』から、あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 Ra*bitsの発売が8月23日（水）に決定！！
第2弾は『Ra*bits』！シングル曲4曲に加え、新たなユニットソング2曲と各アイドルのソロ歌唱曲を収録。
CDの発売を記念して、アニメイト池袋本店 屋外看板にて広告を掲載中です♪
アニメイト池袋本店を見上げると、アイドル達の姿が！是非チェックしてくださいね。
※撮影時には周辺の安全を確認し、人・車等の通行の妨げにならないようにご注意ください。
※周辺の通行人・お客様が映り込まないように注意しながらご撮影ください。
※店舗スタッフへのお問い合わせはご遠慮下さい。
【CD情報】
[タイトル]：
あんさんぶるスターズ！！アルバムシリーズ 『TRIP』 Ra*bits
[キャスト]：
【Ra*bits】
真白 友也 (CV：比留間 俊哉)、仁兎 なずな (CV：米内 佑希)、天満 光 (CV：池田 純矢)、紫之 創 (CV：高坂 知也)
[発売日]：2023/8/23（水）
[価格]：
初回限定生産盤 5,830円(税込)
通常盤価格 3,630円(税込)
[初回生産限定盤仕様]：
・スリーブケース付き・トランク風BOX
・デジパック
・メインディスク
・スペシャルディスク
・メインブックレット
・パスポート風ブックレット（スペシャルディスク用）
・アイドルID風カード（全4枚）
[通常盤仕様]：
・ジャケットイラストカード（PET仕様）
・メインブックレット
・メインディスク
[収録予定]：
01. ＊Dream Opening＊（Instrumental）
02. ヒカリスペクトル
作詞 / 作曲：AIO 編曲：aio×hiroo
03. うさぎの森の音楽会
作詞：こだま さおり 作曲：桑原 聖（Arte Refact） 編曲：脇 眞富（Arte Refact）
04. パラレルメイズ
作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：めんま
05. Love it Love it
作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：古川 貴浩
06. FALLIN' LOVE=IT'S WONDERLAND
作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：INN
07. ハレノヒSugar Wave
作詞：こだま さおり 作曲：アッシュ井上 & 武田 将弥（Dream Monster） 編曲：アッシュ井上（Dream Monster）
08. ＊Happy Closing＊（Instrumental）
09. Center of the theatre (真白 友也 Solo)
作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：伊藤 和馬（Arte Refact）
10. Hopping on the music notes! (仁兎 なずな Solo)
作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：本多 友紀（Arte Refact）
11. SUPER SPACE STAR☆ (天満 光 Solo)
作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：Len
12. ボクスケッチ (紫之 創 Solo）
作詞：こだま さおり 作曲：佐野 仁美 & ひろせP（YCM） 編曲：misutoJJ
[初回限定生産盤封入CD]
■SPECIAL DISC TRACK LIST
01. BRAND NEW STARS!! (Ra*bits ver.)
作詞：こだま さおり 作曲：桑原 聖（Arte Refact） 編曲：脇 眞富（Arte Refact）
02. Walk with your smile (Ra*bits ver.)
作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：中土 智博（APDREAM）
03. FUSIONIC STARS!! (Ra*bits ver.)
作詞：こだま さおり 作曲：大熊 淳生（Arte Refact） 編曲：大熊 淳生 & 矢鴇 つかさ（Arte Refact）
04. Surprising Thanks!! (Ra*bits ver.)
作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：伊藤 和馬（Arte Refact）
05. One with One (Ra*bits ver.)
作詞：こだま さおり 作曲 / 編曲：佐藤 厚仁（Dream Monster)
【アニメイト・ES!!store特典】
●購入者特典
A3クリアポスター（ジャケットイラスト使用）
●有償特典
『Ra*bits』アイドルスクエア缶バッジセット（ジャケットイラスト使用／58mm）
税込：1,760円（税抜：1,600円）
※ユニットに所属するアイドル全員分（全4個）の缶バッジセットです
【Amazon】
長方形缶バッジ（ジャケットイラスト使用）
【TSUTAYA（※一部店舗除く）/TSUTAYAオンライン】
2L版ブロマイド（ジャケットイラスト使用）
【ローソンHMV】
L版ブロマイド（ジャケットイラスト使用）
【楽天ブックス】
ポストカード（ジャケットイラスト使用）
【タワーレコード（※一部店舗除く）】
レプリカ・トラベルチケット（ジャケットイラスト使用）
【ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)】
マルチクロス（ジャケットイラスト使用）
※特典はなくなり次第終了となります。特典の在庫状況等、詳細は各販売店へお問い合わせください。
[商品コード]
初回限定生産盤 FFCG-0241・JAN：4589644785741
通常盤 FFCG-0242・JAN：4589644785758
[発売元]フロンティアワークス・Happy Elements
[販売元]フロンティアワークス
=================================================================================
『あんさんぶるスターズ！！』DISC LINEUP ポータルサイト（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）
『あんさんぶるスターズ！！』Disc Information（https://twitter.com/ES_Disc_info）
『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト（https://ensemble-stars.jp/）
『あんさんぶるスターズ！！』公式ツイッター（https://twitter.com/ensemble_stars）
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/28-19:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
ベーシック代表の秋山、7/12(水)16:45よりNewsPicks Stage.の営業&マーケティング情報番組『Marketing BASARA』に出演(06/28 21:40)
ScTN質問紙のMEXCBT掲載と無償実施についてのお知らせ(06/28 21:40)
“書道家・武田双雲さんの日常にある、ポジティブに生きるための習慣”(06/28 21:16)
『THE KLOBAL LIVE 2023』ONFの出演が決定！1年半ぶりの完全体で登場(06/28 20:46)
ウェルスマネジメントビジネス準備室新設のお知らせ(06/28 20:46)
2023年下半期占い・四柱推命（生年月日）無料占い！無料で当たると評判の占いメディアmicaneが公式占いサイトにて一般公開中のものをリニューアルし発表！(06/28 20:40)
GPT-4 x 量子: わずか4分で4ヶ月分のスケジュール生成するプロマネAIを実現(06/28 20:40)
建設現場の鉄筋結束作業 約８割をロボットの遠隔操作で置き換え成功！(06/28 20:16)
全国初の濃縮バイオ液肥施設で約20倍の肥料成分濃縮に成功(06/28 20:16)
セパレート掃除機MC-NS10Kが国内累計出荷台数10万台を突破 新たに2023年6月21日からサブスクリプション型の定額利用サービスも開始(06/28 19:46)
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』「攻殻機動隊」シリーズ『攻殻機動隊 SAC_2045』とのコラボ実施中！「草薙素子」「バトー」のアバターアイテムなどが登場！ 特別なログインボーナスも(06/28 19:46)
特設ページ「こどもスマイル大冒険」を公開(06/28 19:46)
スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜ボーナスにも注目！「ジョブ別 ジェネシス＆ロキの魔神器確率アップガチャ」販売！＞(06/28 19:46)
スターテイル・ラボとソニーネットワークコミュニケーションズがWeb3時代を支えるグローバルインフラの確立を目指して資本提携(06/28 19:46)
トゥモローランド 渋谷本店にて6月29日（木）より〈Charlotte CHESNAIS〉アジア初ローンチとなるALPHAJEWELS POP UP STOREを開催。(06/28 19:46)
【Amazon Prime会員専用割引】BMAX I9Plus タブレット、最低価格はわずか10,990円、期間限定、一日だけ、Prime会員限定、Android 12 タブレット新商品が好評発売中！(06/28 19:46)
TRIUMPH NATIONAL RALLY 2023コンテンツ第一弾発表のお知らせ(06/28 19:46)
【平和堂】＜期間・数量限定で今年もお届けします！＞こだわりブランドE-WA! 彦根梨のサイダー＆彦根梨のチューハイ(06/28 19:46)
今年の七夕は、浴衣でおしゃれにノボテルで☆浴衣でご来店の方にプレゼントをご用意(06/28 19:46)
EV充電「Terra Charge」事業、社員数100名突破・300名体制目指す(06/28 19:46)
JTOWER、2023年4月開業 東急歌舞伎町タワーにて インフラシェアリングを活用した通信環境整備を実施＜導入事例紹介＞(06/28 19:46)
中国3大ECセールの一つ「618」にてアクシージア旗艦店合計のGMVが前期比約140％を記録(06/28 19:46)
「複雑な環境下におけるセキュリティと人権の課題への取り組み」実践ツールキット邦訳版発行のお知らせ(06/28 19:46)
ゲーム実況者グループ『ドズル社』が夏を盛り上げるイベントやグッズを初解禁！【#夏のドズル社まつり】(06/28 19:46)
DPEARLの歯ぎしり用ナイトマウスガードが新登場！先行受付開始。 #IVSPRWeek(06/28 19:46)
SIGMA新作ブランデッドムービー「WHAT’S A GOOD PHOTO TO YOU？」公開(06/28 19:46)
web3に関する豊富な事例とオリジナル考察が毎日届くリサーチニュースレター「web3 Research JAPAN」が1周年を経過！！(06/28 19:46)
環境NGO3団体、日清食品株主総会でアピール(06/28 19:46)
サーフィンのワールドリーグWSLが千葉県 一宮町にやってくる。「CHIBA ICHINOMIYA OPEN 2023」日本最大規模のサーフィンイベント(06/28 19:46)
アニメ『わたしの幸せな結婚』×『ところざわサクラタウン』周遊イベント～しあわせ夏散歩～が7月14日(金)より開催スタート！(06/28 19:16)